ÅžÄ±rnak ve Hakkari'de 14 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

GenelkurmayÂ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 21-22 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonlarÄ±na iliÅŸkin bilgilendirme yapÄ±ldÄ±.
Buna gÃ¶re, ÅžÄ±rnak merkezde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda 3, Uludere ilÃ§esinde 8 PKK Ã¼yesiÂ etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda tespit edilen 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± da imha edildi.
BÃ¶lgede gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince yapÄ±lan aramalarda, RPG-7 roketatar, 3 el bombasÄ±, 8 tÃ¼p, 20 kilo amonyum nitrat, 81 kilogram gÄ±da maddesi, el telsizi, Ã§ok sayÄ±da gÄ±da ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda, bir iÅŸ birlikÃ§i yakalandÄ±. Operasyonda, M-16 piyade tÃ¼feÄŸi, 325 muhtelif Ã§apta fiÅŸek, makineli tabanca, silah Ã¼stÃ¼ dÃ¼rbÃ¼n, 340 kilogram amonyum nitrat, 25 el telsizi, hÃ¼cum yeleÄŸi, muhtelif malzeme ve 100 kilogram gÄ±da maddesi bulundu. Tespit edilen 11 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ise imha edildi.
Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde, Ã¼s bÃ¶lgelerine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± belirlenen 2 PKK mensubu etkisiz hale getirildi.
Åžemdinli ilÃ§esinde ise gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince gerÃ§ekleÅŸtirilen arazi aramasÄ±nda, kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi, 260 muhtelif Ã§apta fiÅŸek, 5 RPG-7 roketatar mÃ¼himmatÄ±, 2 el bombasÄ±, 150 kilogram amonyum nitrat, 1 antitank mayÄ±nÄ± ve muhtelif malzeme ele geÃ§irildi. Operasyonda, 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Metin KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n 97 yaÅŸÄ±nda vefat eden amcasÄ± Abdurrahman KÃ¼lÃ¼nk iÃ§in dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±
Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla askeri gemiler gezilebilecek
GÃ¼venlik birimlerince, kaÃ§ak gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele faaliyetleri kapsamÄ±nda, bir hafta iÃ§inde 353 gÃ¶Ã§men ve 11 gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±sÄ± yakalandÄ±
"Ã¼Ã§ aylar"Ä±n ilki olan recep ayÄ±nÄ±n 27'nci gecesine denk gelen MiraÃ§ Kandili yarÄ±n gece idrak edilecek
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "Biz yeni bir hamle baÅŸlatÄ±yoruz. Bundan sonra TÃ¼rkiye satÄ±nda en Ã§alÄ±ÅŸkan, en gayretli, bu milleti uyandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan parti Saadet Partisi olacak." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Milli iradeye musallat olan gÃ¼Ã§leri bertaraf etmenin, Ã§ocuklarÄ±mÄ±za daha huzurlu ve gÃ¼venli bir gelecek bÄ±rakmanÄ±n mÃ¼cadelesini veriyoruz" ifadesini kullandÄ±
ÅžÄ±rnak ve Hakkari'de PKK'ya yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda 14 PKK mensubu etkisiz hale getirildi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "KÄ±sa devre kararlar bizi ileriye gÃ¶tÃ¼rmez. Deniz YÃ¼cel'den AB'ye, Suriye'deki kanlÄ± ihtilafa kadar TÃ¼rkiye ile konuÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z konular bitmiyor." dedi.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, DanÄ±ÅŸtay kararÄ± gereÄŸi daha Ã¶nce yÃ¶nerge ile dÃ¼zenlenen "ehliyet uygulama sÄ±navlarÄ±nda gÃ¶rev alanlara Ã¶denecek Ã¼cretlere" iliÅŸkin hÃ¼kmÃ¼ yÃ¶netmelik kapsamÄ±na aldÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan ve Zap bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, PKK mensuplarÄ±nca kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen silah mevzi, maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edildi
Meteoroloji, BatÄ± Karadeniz, Marmara'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸusu, iÃ§ Ege, GÃ¶ller YÃ¶resi ve Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸini aÃ§Ä±klayarak, ulaÅŸÄ±mda aksamalar, buzlanma ve dona karÅŸÄ± tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi konusunda uyardÄ±
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, "YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun (YSK) verdiÄŸi kararlar aleyhine, DanÄ±ÅŸtay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) dahil hiÃ§bir mahkemeye, merciye baÅŸvurulamaz." ifadesini kullandÄ±
16 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilen halk oylamasÄ±na iliÅŸkin tek yanlÄ± rapor hazÄ±rlayarak tepkileri Ã¼zerine Ã§eken AGÄ°T, geÃ§miÅŸte de "tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±" tartÄ±ÅŸÄ±lan uygulamalara imza attÄ±
Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Karaman, "1800'lerin baÅŸÄ±nda Hristiyan nÃ¼fus yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 7'ye tekabÃ¼l ederken bugÃ¼n bu rakam yÃ¼zde 50'yi geÃ§miÅŸ durumdadÄ±r" dedi
TÃ¼rkiye, Afganistan'da kolordu komutanlÄ±ÄŸÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 3'Ã¼ firari 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na 24 Nisan'da devam edilecek