16:42, 22 Nisan 2017 Cumartesi

ÅžÄ±rnak ve Hakkari'de 14 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi



Foto: ArÅŸiv

ÅžÄ±rnak ve Hakkari'de PKK'ya yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda 14 PKK mensubu etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GenelkurmayÂ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, 21-22 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonlarÄ±na iliÅŸkin bilgilendirme yapÄ±ldÄ±. Buna gÃ¶re, ÅžÄ±rnak merkezde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda 3, Uludere ilÃ§esinde 8 PKK Ã¼yesiÂ etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda tespit edilen 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± da imha edildi. BÃ¶lgede gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince yapÄ±lan aramalarda, RPG-7 roketatar, 3 el bombasÄ±, 8 tÃ¼p, 20 kilo amonyum nitrat, 81 kilogram gÄ±da maddesi, el telsizi, Ã§ok sayÄ±da gÄ±da ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi. DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda, bir iÅŸ birlikÃ§i yakalandÄ±. Operasyonda, M-16 piyade tÃ¼feÄŸi, 325 muhtelif Ã§apta fiÅŸek, makineli tabanca, silah Ã¼stÃ¼ dÃ¼rbÃ¼n, 340 kilogram amonyum nitrat, 25 el telsizi, hÃ¼cum yeleÄŸi, muhtelif malzeme ve 100 kilogram gÄ±da maddesi bulundu. Tespit edilen 11 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ise imha edildi. SALDIRI HAZIRLIÄžINDAKÄ° PKK'LILARA OERASYON Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esinde, Ã¼s bÃ¶lgelerine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± belirlenen 2 PKK mensubu etkisiz hale getirildi. Åžemdinli ilÃ§esinde ise gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince gerÃ§ekleÅŸtirilen arazi aramasÄ±nda, kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi, 260 muhtelif Ã§apta fiÅŸek, 5 RPG-7 roketatar mÃ¼himmatÄ±, 2 el bombasÄ±, 150 kilogram amonyum nitrat, 1 antitank mayÄ±nÄ± ve muhtelif malzeme ele geÃ§irildi. Operasyonda, 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi.

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