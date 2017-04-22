GÃ¼ncelleme: 03:35, 23 Nisan 2017 Pazar

TÃ¼rk semazenlerden Mescid-i Aksa'da sema gÃ¶sterisi





TÃ¼rkiye'den gelen Ayasofya Musiki TopluluÄŸu Semazen Grubu Mescid-i Aksa'nÄ±n avlusunda sema gÃ¶sterisi yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MiraÃ§ KandiliÂ iÃ§inÂ KudÃ¼s'e gelen TÃ¼rkÂ semazenlerÂ Mescid-i Aksa'nÄ±n avlusunda sema gÃ¶sterisi yaptÄ±. Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ KudÃ¼s TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezinin MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi etkinliÄŸe katÄ±lmak iÃ§in KudÃ¼s'e gelen TÃ¼rk semazenler, Aksa'yÄ± ziyaret ederek Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ± burada kÄ±ldÄ±. Ayasofya Musiki TopluluÄŸu adlÄ± semazen grubu, namazÄ±n ardÄ±ndan avludaki Filistinlilere kÄ±sa bir sema gÃ¶sterisi sundu. EtkinliÄŸi dÃ¼zenleyen Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ KudÃ¼s TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezinin MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Reha Ermumcu, "Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin tÃ¼m insanlÄ±ÄŸa mal olmuÅŸ dÃ¼sturuna belki bugÃ¼n en fazla KudÃ¼s ÅŸehrinin ihtiyacÄ± bulunmaktadÄ±r." dedi. KudÃ¼s'Ã¼n her tÃ¼rlÃ¼ dini ve kÃ¼ltÃ¼rel farklÄ±lÄ±klara raÄŸmen OsmanlÄ± idaresinde tamamen barÄ±ÅŸ iÃ§erisinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ermumcu, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "KudÃ¼s ÅŸehrinin tarihsel Ã¶rnekliÄŸini bugÃ¼ne taÅŸÄ±mak sorumluluÄŸumuzdadÄ±r. Mescidi Aksa'da gerÃ§ekleÅŸen bu etkinlik sonrasÄ± akÅŸamleyin Daru'l Tifl Okulunda da TÃ¼rk Tasavvuf Musikisi'nden klasik Ã¶rnekler semazenler eÅŸliÄŸinde KudÃ¼slÃ¼lere seslendirilecek. Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ KudÃ¼s TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi olarak zengin kÃ¼ltÃ¼rel birikimimizi dost Filistin halkÄ±yla paylaÅŸmaktan onur duymaktayÄ±z." KUDÃœS SOKAKLARINDA MÄ°RAÃ‡ KANDÄ°LÄ° COÅžKUSU Ã–te yandan MiraÃ§ Kandili vesilesiyle yÃ¼zlerce Filistinli Ã¶ÄŸrenci bando Ã§alarak Mescid-i Aksa'ya yÃ¼rÃ¼dÃ¼. DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Selahaddin ve Sultan SÃ¼leyman caddeleri boyunca ellerinde taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± sancaklarla yÃ¼rÃ¼dÃ¼kten sonra Eski Åžehir'in ana giriÅŸlerinden olan Åžam KapÄ±sÄ±'ndan ÅŸehre giren bando ve izci ekibi, Kattanin (pamukÃ§ular) KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§erek Mescid-i Aksa'nÄ±n avlusuna ulaÅŸtÄ±. Ã–ÄŸrencilerin, Mescid-i Aksa'nÄ±n avlusunda bir mÃ¼ddet dolaÅŸtÄ±ktan sonra Kubbetu's-Sahra'nÄ±n etrafÄ±nda atÄ±lan turla son bulan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ saat sÃ¼rdÃ¼.

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