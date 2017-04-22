TÃ¼rk semazenlerden Mescid-i Aksa'da sema gÃ¶sterisi

MiraÃ§ KandiliÂ iÃ§inÂ KudÃ¼s'e gelen TÃ¼rkÂ semazenlerÂ Mescid-i Aksa'nÄ±n avlusunda sema gÃ¶sterisi yaptÄ±.
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ KudÃ¼s TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezinin MiraÃ§ Kandili dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi etkinliÄŸe katÄ±lmak iÃ§in KudÃ¼s'e gelen TÃ¼rk semazenler, Aksa'yÄ± ziyaret ederek Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ± burada kÄ±ldÄ±.
Ayasofya Musiki TopluluÄŸu adlÄ± semazen grubu, namazÄ±n ardÄ±ndan avludaki Filistinlilere kÄ±sa bir sema gÃ¶sterisi sundu.
EtkinliÄŸi dÃ¼zenleyen Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ KudÃ¼s TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezinin MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Reha Ermumcu, "Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin tÃ¼m insanlÄ±ÄŸa mal olmuÅŸ dÃ¼sturuna belki bugÃ¼n en fazla KudÃ¼s ÅŸehrinin ihtiyacÄ± bulunmaktadÄ±r." dedi.
KudÃ¼s'Ã¼n her tÃ¼rlÃ¼ dini ve kÃ¼ltÃ¼rel farklÄ±lÄ±klara raÄŸmen OsmanlÄ± idaresinde tamamen barÄ±ÅŸ iÃ§erisinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ermumcu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"KudÃ¼s ÅŸehrinin tarihsel Ã¶rnekliÄŸini bugÃ¼ne taÅŸÄ±mak sorumluluÄŸumuzdadÄ±r. Mescidi Aksa'da gerÃ§ekleÅŸen bu etkinlik sonrasÄ± akÅŸamleyin Daru'l Tifl Okulunda da TÃ¼rk Tasavvuf Musikisi'nden klasik Ã¶rnekler semazenler eÅŸliÄŸinde KudÃ¼slÃ¼lere seslendirilecek. Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ KudÃ¼s TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi olarak zengin kÃ¼ltÃ¼rel birikimimizi dost Filistin halkÄ±yla paylaÅŸmaktan onur duymaktayÄ±z."
Ã–te yandan MiraÃ§ Kandili vesilesiyle yÃ¼zlerce Filistinli Ã¶ÄŸrenci bando Ã§alarak Mescid-i Aksa'ya yÃ¼rÃ¼dÃ¼.
DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Selahaddin ve Sultan SÃ¼leyman caddeleri boyunca ellerinde taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± sancaklarla yÃ¼rÃ¼dÃ¼kten sonra Eski Åžehir'in ana giriÅŸlerinden olan Åžam KapÄ±sÄ±'ndan ÅŸehre giren bando ve izci ekibi, Kattanin (pamukÃ§ular) KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§erek Mescid-i Aksa'nÄ±n avlusuna ulaÅŸtÄ±.
Ã–ÄŸrencilerin, Mescid-i Aksa'nÄ±n avlusunda bir mÃ¼ddet dolaÅŸtÄ±ktan sonra Kubbetu's-Sahra'nÄ±n etrafÄ±nda atÄ±lan turla son bulan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ saat sÃ¼rdÃ¼.
TÃ¼rkiye'den gelen Ayasofya Musiki TopluluÄŸu Semazen Grubu Mescid-i Aksa'nÄ±n avlusunda sema gÃ¶sterisi yaptÄ±
"Ã¼Ã§ aylar"Ä±n ilki olan recep ayÄ±nÄ±n 27'nci gecesine denk gelen MiraÃ§ Kandili bu gece idrak edilecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bunlara (zalimler) karÅŸÄ± sesimizi yÃ¼kselttiÄŸimiz iÃ§in birileri ne diyor? 'DiktatÃ¶r' diyor. VarsÄ±n desinler, biz sesimizi yÃ¼kseltmeye bunlara karÅŸÄ± devam edeceÄŸiz." dedi.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. SaraÃ§, "DoÃ§entlik mÃ¼racaat sÃ¼reÃ§lerinde adaylardan kaynaklanmayan aksamanÄ±n maÄŸduriyete yol aÃ§mamasÄ± iÃ§in baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz giriÅŸim sonuÃ§landÄ±" dedi
Zonguldak'ta cenazeden dÃ¶nenlerin iÃ§inde bulunduÄŸu bir midibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu 6 kiÌ‡ÅŸiÌ‡ hayatÄ±nÄ± kaybetti, 20 kiÌ‡ÅŸiÌ‡ yaralandÄ±
Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "Åžu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptÄ±ÄŸÄ±na bakarsanÄ±z aslÄ±nda aÃ§Ä±kÃ§a anayasa ihlali yapÄ±yor" dedi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± MeÅŸkov, TÃ¼rkiye'ye uygulanan vize iÅŸlemleriyle ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±, milletÃ§e Ã§ocuklara verdiÄŸimiz deÄŸeri ve duyduÄŸumuz gÃ¼veni en gÃ¼zel ÅŸekilde ortaya koymaktadÄ±r. Sizler, Ã¼lkemizin bugÃ¼nÃ¼, geleceÄŸi, biricik umudusunuz" dedi
Ã‡anakkale'de Gelibolu YarÄ±madasÄ±'nda Eceabat ilÃ§esine baÄŸlÄ± AlÃ§Ä±tepe kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nÄ±ndaki EroÄŸlu ÅžehitliÄŸi bÃ¶lgesinde patlamamÄ±ÅŸ top mermisi bulundu
24 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Vodafone Arena StadÄ±nda oynanacak BeÅŸiktaÅŸ-Adanaspor maÃ§Ä± nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Metin KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n 97 yaÅŸÄ±nda vefat eden amcasÄ± Abdurrahman KÃ¼lÃ¼nk iÃ§in dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±
Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla askeri gemiler gezilebilecek
GÃ¼venlik birimlerince, kaÃ§ak gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele faaliyetleri kapsamÄ±nda, bir hafta iÃ§inde 353 gÃ¶Ã§men ve 11 gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±sÄ± yakalandÄ±
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "Biz yeni bir hamle baÅŸlatÄ±yoruz. Bundan sonra TÃ¼rkiye satÄ±nda en Ã§alÄ±ÅŸkan, en gayretli, bu milleti uyandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan parti Saadet Partisi olacak." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Milli iradeye musallat olan gÃ¼Ã§leri bertaraf etmenin, Ã§ocuklarÄ±mÄ±za daha huzurlu ve gÃ¼venli bir gelecek bÄ±rakmanÄ±n mÃ¼cadelesini veriyoruz" ifadesini kullandÄ±
ÅžÄ±rnak ve Hakkari'de PKK'ya yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda 14 PKK mensubu etkisiz hale getirildi