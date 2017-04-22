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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 23 Nisan mesajÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 23 Nisan mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Milli iradeye musallat olan gÃ¼Ã§leri bertaraf etmenin, Ã§ocuklarÄ±mÄ±za daha huzurlu ve gÃ¼venli bir gelecek bÄ±rakmanÄ±n mÃ¼cadelesini veriyoruz" ifadesini kullandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±Â dolayÄ±sÄ±yla kutlama mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.

TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinin (TBMM) 97'nci kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ ile Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±'nÄ± kutlayan ErdoÄŸan, bu mÃ¼stesna gÃ¼nÃ¼n, TÃ¼rkiye, TÃ¼rk milleti ve Ã§ocuklar iÃ§in hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± diledi.

Ä°stiklal Harbi'nin baÅŸkomutanÄ±, Cumhuriyetin banisi, TBMM'nin ilk BaÅŸkanÄ± Gazi Mustafa Kemal ile tÃ¼m ÅŸehit ve gazileri rahmet ve minnetle yad eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 23 Nisan 1920'nin vatanÄ±n dÃ¶rt bir tarafÄ±nÄ±n iÅŸgal edildiÄŸi, milletin yok olmanÄ±n eÅŸiÄŸine geldiÄŸi hayati bir dÃ¶nemde, TÃ¼rk milletinin yeniden silkiniÅŸinin ve ÅŸahlanÄ±ÅŸÄ±nÄ±n timsali olduÄŸunu vurguladÄ±.

"BU ANAYASA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ°, MECLÄ°SÄ°MÄ°ZÄ°N TEMSÄ°L KABÄ°LÄ°YETÄ°NÄ° ARTTIRMIÅžTIR"

ErdoÄŸan, "Hakimiyet kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletindir" ÅŸiarÄ±yla KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nÄ± baÅŸlatan TÃ¼rk milletinin, tÃ¼m imkansÄ±zlÄ±klara raÄŸmen ayaÄŸÄ±na pranga vurulmasÄ±na izin vermediÄŸini, o Ã§etin mÃ¼cadeleyi zaferle neticelendirdiÄŸini belirtti.

Milli iradenin tecelligahÄ±, Ä°stiklal Harbi'nin karargahÄ± TBMM'nin, aynÄ± zamanda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n da sembolÃ¼ olduÄŸunu vurgulayan ErdoÄŸan, "Ä°ÅŸte bu anlayÄ±ÅŸla bizler de milli iradeye musallat olan gÃ¼Ã§leri bertaraf etmenin, Ã§ocuklarÄ±mÄ±za daha huzurlu ve gÃ¼venli bir gelecek bÄ±rakmanÄ±n mÃ¼cadelesini veriyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ErdoÄŸan, 16 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸen halk oylamasÄ±nda kabul edilen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin hem demokrasi hem de TBMM aÃ§Ä±sÄ±ndan dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olduÄŸunu dile getirdi. ErdoÄŸan, milletin bÃ¼yÃ¼k bir teveccÃ¼hle onay verdiÄŸi anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin, Meclisin temsil kabiliyetini arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na, kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± perÃ§inlediÄŸini, milli iradenin Ã¼zerindeki vesayet kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± bertaraf ettiÄŸine iÅŸaret etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, istikrar ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ± anayasal garanti altÄ±na alan bu deÄŸiÅŸiklikle TÃ¼rkiye'nin hedeflerine ulaÅŸma konusunda Ã§ok daha kararlÄ± ve sÃ¼ratli hareket edebilme imkanÄ±na kavuÅŸtuÄŸuna dikkati Ã§ekti.

"TÃœM GÃœCÃœMÃœZLE Ã‡ALIÅžMAYI SÃœRDÃœRECEÄžÄ°Z"

GeleceÄŸin teminatÄ± Ã§ocuklarÄ±n, artÄ±k daha bÃ¼yÃ¼k, daha gÃ¼Ã§lÃ¼, daha zengin ve daha istikrarlÄ± TÃ¼rkiye'de yaÅŸayacaklarÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Kendi evlatlarÄ±mÄ±zla birlikte bÃ¶lgemizin ve dÃ¼nyanÄ±n tÃ¼m Ã§ocuklarÄ±na huzurlu ve mÃ¼reffeh bir gelecek bÄ±rakmak iÃ§in tÃ¼m gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. 16 Nisan'da demokratik haklarÄ±nÄ± kullanarak, Ã¼lkemizin Ã¶nÃ¼nde yeni bir dÃ¶nem aÃ§an milletimizin her bir ferdine teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Bu vesileyle 23 Nisan 1920'den bugÃ¼ne kadar, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda Ã¼lkemize hizmet etmiÅŸ tÃ¼m milletvekillerimize, milletimiz adÄ±na ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ±zÄ± sunuyorum. TÃ¼m Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n, tÃ¼m dÃ¼nya Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bu mÃ¼stesna bayramÄ±nÄ± gÃ¶nÃ¼lden tebrik ediyorum."



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