CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 23 Nisan mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±Â dolayÄ±sÄ±yla kutlama mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.
TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinin (TBMM) 97'nci kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ ile Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±'nÄ± kutlayan ErdoÄŸan, bu mÃ¼stesna gÃ¼nÃ¼n, TÃ¼rkiye, TÃ¼rk milleti ve Ã§ocuklar iÃ§in hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± diledi.
Ä°stiklal Harbi'nin baÅŸkomutanÄ±, Cumhuriyetin banisi, TBMM'nin ilk BaÅŸkanÄ± Gazi Mustafa Kemal ile tÃ¼m ÅŸehit ve gazileri rahmet ve minnetle yad eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 23 Nisan 1920'nin vatanÄ±n dÃ¶rt bir tarafÄ±nÄ±n iÅŸgal edildiÄŸi, milletin yok olmanÄ±n eÅŸiÄŸine geldiÄŸi hayati bir dÃ¶nemde, TÃ¼rk milletinin yeniden silkiniÅŸinin ve ÅŸahlanÄ±ÅŸÄ±nÄ±n timsali olduÄŸunu vurguladÄ±.
ErdoÄŸan, "Hakimiyet kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletindir" ÅŸiarÄ±yla KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nÄ± baÅŸlatan TÃ¼rk milletinin, tÃ¼m imkansÄ±zlÄ±klara raÄŸmen ayaÄŸÄ±na pranga vurulmasÄ±na izin vermediÄŸini, o Ã§etin mÃ¼cadeleyi zaferle neticelendirdiÄŸini belirtti.
Milli iradenin tecelligahÄ±, Ä°stiklal Harbi'nin karargahÄ± TBMM'nin, aynÄ± zamanda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n da sembolÃ¼ olduÄŸunu vurgulayan ErdoÄŸan, "Ä°ÅŸte bu anlayÄ±ÅŸla bizler de milli iradeye musallat olan gÃ¼Ã§leri bertaraf etmenin, Ã§ocuklarÄ±mÄ±za daha huzurlu ve gÃ¼venli bir gelecek bÄ±rakmanÄ±n mÃ¼cadelesini veriyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
ErdoÄŸan, 16 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸen halk oylamasÄ±nda kabul edilen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin hem demokrasi hem de TBMM aÃ§Ä±sÄ±ndan dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olduÄŸunu dile getirdi. ErdoÄŸan, milletin bÃ¼yÃ¼k bir teveccÃ¼hle onay verdiÄŸi anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin, Meclisin temsil kabiliyetini arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na, kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± perÃ§inlediÄŸini, milli iradenin Ã¼zerindeki vesayet kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± bertaraf ettiÄŸine iÅŸaret etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, istikrar ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ± anayasal garanti altÄ±na alan bu deÄŸiÅŸiklikle TÃ¼rkiye'nin hedeflerine ulaÅŸma konusunda Ã§ok daha kararlÄ± ve sÃ¼ratli hareket edebilme imkanÄ±na kavuÅŸtuÄŸuna dikkati Ã§ekti.
GeleceÄŸin teminatÄ± Ã§ocuklarÄ±n, artÄ±k daha bÃ¼yÃ¼k, daha gÃ¼Ã§lÃ¼, daha zengin ve daha istikrarlÄ± TÃ¼rkiye'de yaÅŸayacaklarÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Kendi evlatlarÄ±mÄ±zla birlikte bÃ¶lgemizin ve dÃ¼nyanÄ±n tÃ¼m Ã§ocuklarÄ±na huzurlu ve mÃ¼reffeh bir gelecek bÄ±rakmak iÃ§in tÃ¼m gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. 16 Nisan'da demokratik haklarÄ±nÄ± kullanarak, Ã¼lkemizin Ã¶nÃ¼nde yeni bir dÃ¶nem aÃ§an milletimizin her bir ferdine teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Bu vesileyle 23 Nisan 1920'den bugÃ¼ne kadar, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda Ã¼lkemize hizmet etmiÅŸ tÃ¼m milletvekillerimize, milletimiz adÄ±na ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ±zÄ± sunuyorum. TÃ¼m Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n, tÃ¼m dÃ¼nya Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bu mÃ¼stesna bayramÄ±nÄ± gÃ¶nÃ¼lden tebrik ediyorum."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Metin KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n 97 yaÅŸÄ±nda vefat eden amcasÄ± Abdurrahman KÃ¼lÃ¼nk iÃ§in dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±
Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla askeri gemiler gezilebilecek
GÃ¼venlik birimlerince, kaÃ§ak gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele faaliyetleri kapsamÄ±nda, bir hafta iÃ§inde 353 gÃ¶Ã§men ve 11 gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±sÄ± yakalandÄ±
"Ã¼Ã§ aylar"Ä±n ilki olan recep ayÄ±nÄ±n 27'nci gecesine denk gelen MiraÃ§ Kandili yarÄ±n gece idrak edilecek
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "Biz yeni bir hamle baÅŸlatÄ±yoruz. Bundan sonra TÃ¼rkiye satÄ±nda en Ã§alÄ±ÅŸkan, en gayretli, bu milleti uyandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan parti Saadet Partisi olacak." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Milli iradeye musallat olan gÃ¼Ã§leri bertaraf etmenin, Ã§ocuklarÄ±mÄ±za daha huzurlu ve gÃ¼venli bir gelecek bÄ±rakmanÄ±n mÃ¼cadelesini veriyoruz" ifadesini kullandÄ±
ÅžÄ±rnak ve Hakkari'de PKK'ya yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda 14 PKK mensubu etkisiz hale getirildi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "KÄ±sa devre kararlar bizi ileriye gÃ¶tÃ¼rmez. Deniz YÃ¼cel'den AB'ye, Suriye'deki kanlÄ± ihtilafa kadar TÃ¼rkiye ile konuÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z konular bitmiyor." dedi.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, DanÄ±ÅŸtay kararÄ± gereÄŸi daha Ã¶nce yÃ¶nerge ile dÃ¼zenlenen "ehliyet uygulama sÄ±navlarÄ±nda gÃ¶rev alanlara Ã¶denecek Ã¼cretlere" iliÅŸkin hÃ¼kmÃ¼ yÃ¶netmelik kapsamÄ±na aldÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan ve Zap bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, PKK mensuplarÄ±nca kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen silah mevzi, maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edildi
Meteoroloji, BatÄ± Karadeniz, Marmara'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸusu, iÃ§ Ege, GÃ¶ller YÃ¶resi ve Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸini aÃ§Ä±klayarak, ulaÅŸÄ±mda aksamalar, buzlanma ve dona karÅŸÄ± tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi konusunda uyardÄ±
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, "YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun (YSK) verdiÄŸi kararlar aleyhine, DanÄ±ÅŸtay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) dahil hiÃ§bir mahkemeye, merciye baÅŸvurulamaz." ifadesini kullandÄ±
16 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilen halk oylamasÄ±na iliÅŸkin tek yanlÄ± rapor hazÄ±rlayarak tepkileri Ã¼zerine Ã§eken AGÄ°T, geÃ§miÅŸte de "tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±" tartÄ±ÅŸÄ±lan uygulamalara imza attÄ±
Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Karaman, "1800'lerin baÅŸÄ±nda Hristiyan nÃ¼fus yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 7'ye tekabÃ¼l ederken bugÃ¼n bu rakam yÃ¼zde 50'yi geÃ§miÅŸ durumdadÄ±r" dedi
TÃ¼rkiye, Afganistan'da kolordu komutanlÄ±ÄŸÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 3'Ã¼ firari 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na 24 Nisan'da devam edilecek