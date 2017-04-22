KaramollaoÄŸlu: Yeni bir hamle baÅŸlatÄ±yoruz

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, "Biz yeni bir hamle baÅŸlatÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah bundan sonra TÃ¼rkiye satÄ±nda en Ã§alÄ±ÅŸkan, en gayretli, bu milleti uyandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan parti Saadet Partisi olacak." dedi.
KaramollaoÄŸlu, bir otelde dÃ¼zenlenenÂ Saadet Partisi Ä°lÃ§e BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, halk oylamasÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan dolayÄ± ilÃ§e baÅŸkanlarÄ±nÄ± tebrik etti. Halk oylamasÄ±ndan sonra hÃ¼kÃ¼mete bÃ¼yÃ¼k gÃ¶revler dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten KaramollaoÄŸlu, baÅŸkanlÄ±k sisteminin halk oylamasÄ±ndan geÃ§tiÄŸi halde henÃ¼z deÄŸiÅŸen bir ÅŸeyin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
Ãœlkenin en Ã¶nemli probleminin, kamplaÅŸma, kutuplaÅŸma, birbirini kucaklayamamak olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼ren KaramollaoÄŸlu, bunun Ã¶ncelikli olarak Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Bir diÄŸer problemin de terÃ¶r sorunu olduÄŸunu vurgulayan KaramollaoÄŸlu,Â 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde millet, emniyet, ordu arasÄ±nda saÄŸduyulu insanlarÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bÃ¶ylece kalkÄ±ÅŸmanÄ±n akamete uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
HÃ¼kÃ¼metin dÄ±ÅŸ politikadaki tutumunu da eleÅŸtiren KaramollaoÄŸlu, "Biz gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã¼lke haline geleceÄŸiz. Ekonomik programÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'yi gÃ¼Ã§lendirecek yatÄ±rÄ±mlara tahsis ederek gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz.
Bizi gÃ¼Ã§lendirecek, ihtiyacÄ±mÄ±z olan ne varsa tarÄ±mdan ilaca, gÃ¼breden silaha kadar her ÅŸeyi biz kendimiz imal edeceÄŸiz. OturduÄŸunuz yerde batÄ±lÄ±larÄ±n size dikte ettirdiÄŸi projelerle TÃ¼rkiye gÃ¼Ã§lenmez. DÄ±ÅŸ politikada etkili olmak iÃ§in gÃ¼cÃ¼nÃ¼z olacak." dedi.
"Biz Ä°slam birliÄŸini yeniden tesis edeceÄŸiz. Ä°ran'dan baÅŸlayacaÄŸÄ±z." ifadesini kullanan KaramollaoÄŸlu, bu konuda TÃ¼rkiye Ã¼zerinde oyunlar oynandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. KaramollaoÄŸlu, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"TÃ¼rkiye burada baÅŸkalarÄ±na aÄŸabeylik etmek iÃ§in deÄŸil ama Ã¶nderlik edebilir. Gayret gÃ¶sterip herkesi bir araya getirebilir. Bunun ilk adÄ±mÄ± D-8'ler olacaktÄ±r. NÃ¼fusu 1 milyarÄ±n Ã¼zerinde olan bu 8 Ã¼lke yeniden bir araya getirilecek. Yeniden baÅŸlarken ilk adÄ±mÄ± Ä°ran'la kurun. Åžu anda bÃ¼tÃ¼n BatÄ±, TÃ¼rkiye ile Ä°ran'Ä± birbiriyle kapÄ±ÅŸtÄ±rmak istiyor. Onlar bunu istiyorsa biz bu oyunu bozacaÄŸÄ±z. Bu dostluÄŸu pekiÅŸtireceÄŸiz. EÄŸer bÃ¶yle bir konuyu ihmal ederseniz OrtadoÄŸu'nun, TÃ¼rkiye'nin, Ä°slam aleminin mahvÄ±na sebep olursunuz."
Ä°lÃ§e baÅŸkanlarÄ±na sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ noktasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeleri Ã¶nerisinde bulunan KaramollaoÄŸlu, "Gelecek sizin, gelecek bizim, gelecek milli gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n, gelecek Saadet Partisi'nin omuzlarÄ±nda inÅŸa edilecek. Alternatif olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sÃ¶ylÃ¼yorum ve ÅŸuna inanÄ±yorum, bundan sonra yapÄ±lacak ilk seÃ§imlerde Meclise girecek partilerin bir numaralÄ±sÄ± Saadet Partisi olacak." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Halk oylamasÄ±nda herkesin Saadet Partisi'nin etkisini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden KaramollaoÄŸlu, "Biz yeni bir hamle baÅŸlatÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah bundan sonra TÃ¼rkiye satÄ±nda en Ã§alÄ±ÅŸkan, en gayretli, bu milleti uyandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan parti Saadet Partisi olacak." dedi.
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, ilÃ§elerin bu konudaki sorumluluÄŸunun Ã¶nemine dikkati Ã§ekerek, canla baÅŸla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, her tÃ¼rlÃ¼ fedakarlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶stermeleri tavsiyesinde bulundu.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Metin KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n 97 yaÅŸÄ±nda vefat eden amcasÄ± Abdurrahman KÃ¼lÃ¼nk iÃ§in dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±
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Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "Biz yeni bir hamle baÅŸlatÄ±yoruz. Bundan sonra TÃ¼rkiye satÄ±nda en Ã§alÄ±ÅŸkan, en gayretli, bu milleti uyandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan parti Saadet Partisi olacak." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Milli iradeye musallat olan gÃ¼Ã§leri bertaraf etmenin, Ã§ocuklarÄ±mÄ±za daha huzurlu ve gÃ¼venli bir gelecek bÄ±rakmanÄ±n mÃ¼cadelesini veriyoruz" ifadesini kullandÄ±
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Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "KÄ±sa devre kararlar bizi ileriye gÃ¶tÃ¼rmez. Deniz YÃ¼cel'den AB'ye, Suriye'deki kanlÄ± ihtilafa kadar TÃ¼rkiye ile konuÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z konular bitmiyor." dedi.
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FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 3'Ã¼ firari 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na 24 Nisan'da devam edilecek