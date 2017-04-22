BugÃ¼n MiraÃ§ Kandili

"Allah'a yÃ¼kseliÅŸ ve arÄ±nma" olarak kabul edilen MiraÃ§ Kandili, bugÃ¼n MÃ¼slÃ¼manlar tarafÄ±ndan idrak edilecek. MiraÃ§ Kandili, "Ã¼Ã§ aylar"Ä±n ilki olan recep ayÄ±nÄ±n 27'nci gecesine denk geliyor.
Hazreti Peygamber MiraÃ§ gecesinde, Allah'Ä±n daveti Ã¼zerine Cebrail Aleyhisselam'Ä±n rehberliÄŸinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yÃ¼ce alemlere ve ilahi huzura yÃ¼kseldi.
MiraÃ§ gecesinde beÅŸ vakit namaz farz kÄ±lÄ±ndÄ± ve Hz. Peygamberâ€™in miraÃ§ yolculuÄŸunda Allah'a ÅŸirk koÅŸmayanlarÄ±n cennete gireceÄŸi mÃ¼jdesi verildi.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±Â Prof. Dr.Â Mehmet GÃ¶rmez, yarÄ±n idrak edilecekÂ MiraÃ§ KandiliÂ dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, pazar gÃ¼nÃ¼nÃ¼ pazartesiye baÄŸlayan gece, ilahi lÃ¼tuf ve bereketler barÄ±ndÄ±ran, hikmet ve muÅŸtularla gelen MiraÃ§ Kandili'nin idrak edileceÄŸini anÄ±msattÄ±.
Kandilin yÃ¼reklerdeki imanÄ± ve topraklardaki emanÄ± gÃ¼Ã§lendiren, millet, Ã¼mmet ve insanlÄ±k alemi iÃ§in hayra, huzura, barÄ±ÅŸa vesile olan bir gece olmasÄ±nÄ± CenabÄ± Hakk'tan niyaz ettiÄŸini belirten Prof. Dr. GÃ¶rmez, bÃ¼tÃ¼n mÃ¼minlerin MiraÃ§ Kandili'ni tebrik etti.
MiracÄ±n, hÃ¼zÃ¼n ve elem dolu gÃ¼nlerden geÃ§mekte olan Hazreti Muhammed'in, Rabb'i tarafÄ±ndan teselli edildiÄŸi ve huzura kabul buyrulduÄŸu gece olduÄŸunu ifade eden GÃ¶rmez, ÅŸu bilgileri verdi:
"MiraÃ§, Sevgili Peygamberimizin Allah'Ä±n izni ve keremiyle Ã¶nce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da sonsuz kudretin ayetlerini mÃ¼ÅŸahede etmek Ã¼zere semaya yÃ¼kseltildiÄŸi yolculuktur. MiraÃ§, Mekke ile KudÃ¼s arasÄ±ndaki mukaddes baÄŸÄ± korumanÄ±n, Rabb'imizden gelen davete icabet ederek her adÄ±mda O'na yaklaÅŸmanÄ±n adÄ±dÄ±r. MiraÃ§, yÃ¼celme, maddeden uzaklaÅŸarak manaya eriÅŸme, sÃ¼fli olandan vazgeÃ§ip ulvi olana yÃ¶nelme Ã§abasÄ±dÄ±r. AsÄ±rlar Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸen bu mucizenin her bir MÃ¼slÃ¼man iÃ§in deÄŸeri ve anlamÄ± bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r. Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n hÃ¼rmeti, merhameti, muhabbeti unuttuÄŸu, emaneti zayi ettiÄŸi, benliÄŸini ve kimliÄŸini kaybettiÄŸi, menfaat ve adavet girdaplarÄ±nda boÄŸulduÄŸu gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde miracÄ±n derin anlamÄ± bir daha hatÄ±rlanmalÄ±dÄ±r. AlnÄ± secdeye her deÄŸdiÄŸinde miracÄ± yaÅŸayan mÃ¼min, bu kutlu yolculuÄŸun mesajÄ±na aÅŸina olmalÄ±, miraÃ§ bilincini kuÅŸanmalÄ±, hayatÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n katmanlarÄ±nda manevi inkiÅŸafÄ±n yollarÄ±nÄ± aramalÄ±dÄ±r."
Mehmet GÃ¶rmez, mÃ¼minlerin, yÃ¼celmenin yegane yolunun Allah'a kul olmaktan geÃ§tiÄŸini, mal, mÃ¼lk, makam, mevki uÄŸruna inancÄ±nÄ± ve erdemlerini feda ederse vuslata eremeyeceÄŸinin farkÄ±nda olmasÄ± gerektiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Zira hem CenabÄ± Hakk'Ä±n katÄ±nda hem de toplum nezdinde kadri yÃ¼ce bir insan olmak, sÄ±ddÄ±k olmakla, Ã¶zÃ¼ sÃ¶zÃ¼ bir, gÃ¼venilir, mÃ¼tevazÄ±, fedakar ve samimi bir mÃ¼min olarak yaÅŸamakla mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r." ifadelerini kullandÄ±.
MiraÃ§ ile geÃ§miÅŸte gÃ¶klere uzanan yolculuÄŸun bugÃ¼n insanlarÄ±n iÃ§ dÃ¼nyasÄ±na doÄŸru devam etmekte olduÄŸunu belirten GÃ¶rmez, "Peygamberimizin kadem-i ÅŸerifinde Mekke'yi KudÃ¼s'e baÄŸlayan yol, bugÃ¼n hepimizin gÃ¶nlÃ¼nde bu iki harem beldeyi buluÅŸturmaktadÄ±r. Hazreti Ä°brahim'in Kabe'yi inÅŸa ederken tevhid, birlik, kardeÅŸlik, kulluk iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±, bugÃ¼n Mescid-i Aksa iÃ§in Ã¼mmet, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k, diriliÅŸ, dayanÄ±ÅŸma ÅŸuuruna dÃ¶nÃ¼ÅŸmelidir. UnutulmamalÄ±dÄ±r ki mÃ¼min miraÃ§sÄ±z, miraÃ§ Mescid-i Aksa'sÄ±z olmaz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
SavaÅŸÄ±n ve zulmÃ¼n kol gezdiÄŸi Ä°slam coÄŸrafyasÄ±nda gÃ¼venin, huzurun, emniyet ve hÃ¼rriyetin yeniden hakim olmasÄ±nÄ±n, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n miraÃ§ deÄŸerlerini benimsemesiyle mÃ¼mkÃ¼n olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Prof. Dr. GÃ¶rmez, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Sadece Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n bir insanlÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼celmesine ve yÃ¼kselmesine engel teÅŸkil eden problemler ancak miraÃ§ deÄŸerleriyle aÅŸÄ±lacaktÄ±r. Ä°nsanlÄ±k, ahlakÄ±na, hukukuna, sorumluluÄŸuna kÄ±sacasÄ± insanlÄ±ÄŸÄ±na sahip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda yeryÃ¼zÃ¼nÃ¼n ÅŸerefli halifesi olacaktÄ±r. Bu duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle, aziz milletimizin, gÃ¶nÃ¼l coÄŸrafyamÄ±zÄ±n, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, alem-i Ä°slam'Ä±n MiraÃ§ Kandili'ni bir kez daha tebrik ediyorum. Bu mÃ¼barek gecenin paslanan ruhlara cila, zehirlenen zihinlere deva, parÃ§alanan yÃ¼reklere ÅŸifa olmasÄ±nÄ± yÃ¼celerin yÃ¼cesi Rabb'imizden niyaz ediyorum."
"Ã¼Ã§ aylar"Ä±n ilki olan recep ayÄ±nÄ±n 27'nci gecesine denk gelen MiraÃ§ Kandili bu gece idrak edilecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bunlara (zalimler) karÅŸÄ± sesimizi yÃ¼kselttiÄŸimiz iÃ§in birileri ne diyor? 'DiktatÃ¶r' diyor. VarsÄ±n desinler, biz sesimizi yÃ¼kseltmeye bunlara karÅŸÄ± devam edeceÄŸiz." dedi.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. SaraÃ§, "DoÃ§entlik mÃ¼racaat sÃ¼reÃ§lerinde adaylardan kaynaklanmayan aksamanÄ±n maÄŸduriyete yol aÃ§mamasÄ± iÃ§in baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz giriÅŸim sonuÃ§landÄ±" dedi
Zonguldak'ta cenazeden dÃ¶nenlerin iÃ§inde bulunduÄŸu bir midibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu 6 kiÌ‡ÅŸiÌ‡ hayatÄ±nÄ± kaybetti, 20 kiÌ‡ÅŸiÌ‡ yaralandÄ±
Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "Åžu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptÄ±ÄŸÄ±na bakarsanÄ±z aslÄ±nda aÃ§Ä±kÃ§a anayasa ihlali yapÄ±yor" dedi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± MeÅŸkov, TÃ¼rkiye'ye uygulanan vize iÅŸlemleriyle ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±, milletÃ§e Ã§ocuklara verdiÄŸimiz deÄŸeri ve duyduÄŸumuz gÃ¼veni en gÃ¼zel ÅŸekilde ortaya koymaktadÄ±r. Sizler, Ã¼lkemizin bugÃ¼nÃ¼, geleceÄŸi, biricik umudusunuz" dedi
Ã‡anakkale'de Gelibolu YarÄ±madasÄ±'nda Eceabat ilÃ§esine baÄŸlÄ± AlÃ§Ä±tepe kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nÄ±ndaki EroÄŸlu ÅžehitliÄŸi bÃ¶lgesinde patlamamÄ±ÅŸ top mermisi bulundu
24 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Vodafone Arena StadÄ±nda oynanacak BeÅŸiktaÅŸ-Adanaspor maÃ§Ä± nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Metin KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n 97 yaÅŸÄ±nda vefat eden amcasÄ± Abdurrahman KÃ¼lÃ¼nk iÃ§in dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±
Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla askeri gemiler gezilebilecek
GÃ¼venlik birimlerince, kaÃ§ak gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele faaliyetleri kapsamÄ±nda, bir hafta iÃ§inde 353 gÃ¶Ã§men ve 11 gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±sÄ± yakalandÄ±
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "Biz yeni bir hamle baÅŸlatÄ±yoruz. Bundan sonra TÃ¼rkiye satÄ±nda en Ã§alÄ±ÅŸkan, en gayretli, bu milleti uyandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan parti Saadet Partisi olacak." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Milli iradeye musallat olan gÃ¼Ã§leri bertaraf etmenin, Ã§ocuklarÄ±mÄ±za daha huzurlu ve gÃ¼venli bir gelecek bÄ±rakmanÄ±n mÃ¼cadelesini veriyoruz" ifadesini kullandÄ±
ÅžÄ±rnak ve Hakkari'de PKK'ya yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda 14 PKK mensubu etkisiz hale getirildi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "KÄ±sa devre kararlar bizi ileriye gÃ¶tÃ¼rmez. Deniz YÃ¼cel'den AB'ye, Suriye'deki kanlÄ± ihtilafa kadar TÃ¼rkiye ile konuÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z konular bitmiyor." dedi.