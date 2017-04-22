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17:53, 22 Nisan 2017 Cumartesi
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17:04, 22 Nisan 2017 Cumartesi

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YarÄ±n MiraÃ§ Kandili
YarÄ±n MiraÃ§ Kandili

"Ã¼Ã§ aylar"Ä±n ilki olan recep ayÄ±nÄ±n 27'nci gecesine denk gelen MiraÃ§ Kandili yarÄ±n gece idrak edilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

"Allah'a yÃ¼kseliÅŸ ve arÄ±nma" olarak kabul edilen MiraÃ§ Kandili, yarÄ±n MÃ¼slÃ¼manlar tarafÄ±ndan idrak edilecek. MiraÃ§ Kandili, "Ã¼Ã§ aylar"Ä±n ilki olan recep ayÄ±nÄ±n 27'nci gecesine denk geliyor.

Hazreti Peygamber MiraÃ§ gecesinde, Allah'Ä±n daveti Ã¼zerine Cebrail Aleyhisselam'Ä±n rehberliÄŸinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yÃ¼ce alemlere ve ilahi huzura yÃ¼kseldi.

MiraÃ§ gecesinde beÅŸ vakit namaz farz kÄ±lÄ±ndÄ± ve Hz. Peygamberâ€™in miraÃ§ yolculuÄŸunda Allah'a ÅŸirk koÅŸmayanlarÄ±n cennete gireceÄŸi mÃ¼jdesi verildi.

DÄ°YANET Ä°ÅžLERÄ° BAÅžKANI Â GÃ–RMEZâ€™DEN MESAJ

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±Â Prof. Dr.Â Mehmet GÃ¶rmez, yarÄ±n idrak edilecekÂ MiraÃ§ KandiliÂ dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, pazar gÃ¼nÃ¼nÃ¼ pazartesiye baÄŸlayan gece, ilahi lÃ¼tuf ve bereketler barÄ±ndÄ±ran, hikmet ve muÅŸtularla gelen MiraÃ§ Kandili'nin idrak edileceÄŸini anÄ±msattÄ±.

Kandilin yÃ¼reklerdeki imanÄ± ve topraklardaki emanÄ± gÃ¼Ã§lendiren, millet, Ã¼mmet ve insanlÄ±k alemi iÃ§in hayra, huzura, barÄ±ÅŸa vesile olan bir gece olmasÄ±nÄ± CenabÄ± Hakk'tan niyaz ettiÄŸini belirten Prof. Dr. GÃ¶rmez, bÃ¼tÃ¼n mÃ¼minlerin MiraÃ§ Kandili'ni tebrik etti.

MiracÄ±n, hÃ¼zÃ¼n ve elem dolu gÃ¼nlerden geÃ§mekte olan Hazreti Muhammed'in, Rabb'i tarafÄ±ndan teselli edildiÄŸi ve huzura kabul buyrulduÄŸu gece olduÄŸunu ifade eden GÃ¶rmez, ÅŸu bilgileri verdi:

"MiraÃ§, Sevgili Peygamberimizin Allah'Ä±n izni ve keremiyle Ã¶nce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da sonsuz kudretin ayetlerini mÃ¼ÅŸahede etmek Ã¼zere semaya yÃ¼kseltildiÄŸi yolculuktur. MiraÃ§, Mekke ile KudÃ¼s arasÄ±ndaki mukaddes baÄŸÄ± korumanÄ±n, Rabb'imizden gelen davete icabet ederek her adÄ±mda O'na yaklaÅŸmanÄ±n adÄ±dÄ±r. MiraÃ§, yÃ¼celme, maddeden uzaklaÅŸarak manaya eriÅŸme, sÃ¼fli olandan vazgeÃ§ip ulvi olana yÃ¶nelme Ã§abasÄ±dÄ±r. AsÄ±rlar Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸen bu mucizenin her bir MÃ¼slÃ¼man iÃ§in deÄŸeri ve anlamÄ± bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r. Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n hÃ¼rmeti, merhameti, muhabbeti unuttuÄŸu, emaneti zayi ettiÄŸi, benliÄŸini ve kimliÄŸini kaybettiÄŸi, menfaat ve adavet girdaplarÄ±nda boÄŸulduÄŸu gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde miracÄ±n derin anlamÄ± bir daha hatÄ±rlanmalÄ±dÄ±r. AlnÄ± secdeye her deÄŸdiÄŸinde miracÄ± yaÅŸayan mÃ¼min, bu kutlu yolculuÄŸun mesajÄ±na aÅŸina olmalÄ±, miraÃ§ bilincini kuÅŸanmalÄ±, hayatÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n katmanlarÄ±nda manevi inkiÅŸafÄ±n yollarÄ±nÄ± aramalÄ±dÄ±r."

"MÃœMÄ°N MÄ°RAÃ‡SIZ, MÄ°RAÃ‡ MESCÄ°D-Ä° AKSA'SIZ OLMAZ"

Mehmet GÃ¶rmez, mÃ¼minlerin, yÃ¼celmenin yegane yolunun Allah'a kul olmaktan geÃ§tiÄŸini, mal, mÃ¼lk, makam, mevki uÄŸruna inancÄ±nÄ± ve erdemlerini feda ederse vuslata eremeyeceÄŸinin farkÄ±nda olmasÄ± gerektiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Zira hem CenabÄ± Hakk'Ä±n katÄ±nda hem de toplum nezdinde kadri yÃ¼ce bir insan olmak, sÄ±ddÄ±k olmakla, Ã¶zÃ¼ sÃ¶zÃ¼ bir, gÃ¼venilir, mÃ¼tevazÄ±, fedakar ve samimi bir mÃ¼min olarak yaÅŸamakla mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r." ifadelerini kullandÄ±.

MiraÃ§ ile geÃ§miÅŸte gÃ¶klere uzanan yolculuÄŸun bugÃ¼n insanlarÄ±n iÃ§ dÃ¼nyasÄ±na doÄŸru devam etmekte olduÄŸunu belirten GÃ¶rmez, "Peygamberimizin kadem-i ÅŸerifinde Mekke'yi KudÃ¼s'e baÄŸlayan yol, bugÃ¼n hepimizin gÃ¶nlÃ¼nde bu iki harem beldeyi buluÅŸturmaktadÄ±r. Hazreti Ä°brahim'in Kabe'yi inÅŸa ederken tevhid, birlik, kardeÅŸlik, kulluk iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±, bugÃ¼n Mescid-i Aksa iÃ§in Ã¼mmet, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k, diriliÅŸ, dayanÄ±ÅŸma ÅŸuuruna dÃ¶nÃ¼ÅŸmelidir. UnutulmamalÄ±dÄ±r ki mÃ¼min miraÃ§sÄ±z, miraÃ§ Mescid-i Aksa'sÄ±z olmaz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

SavaÅŸÄ±n ve zulmÃ¼n kol gezdiÄŸi Ä°slam coÄŸrafyasÄ±nda gÃ¼venin, huzurun, emniyet ve hÃ¼rriyetin yeniden hakim olmasÄ±nÄ±n, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n miraÃ§ deÄŸerlerini benimsemesiyle mÃ¼mkÃ¼n olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Prof. Dr. GÃ¶rmez, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Sadece Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n bir insanlÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼celmesine ve yÃ¼kselmesine engel teÅŸkil eden problemler ancak miraÃ§ deÄŸerleriyle aÅŸÄ±lacaktÄ±r. Ä°nsanlÄ±k, ahlakÄ±na, hukukuna, sorumluluÄŸuna kÄ±sacasÄ± insanlÄ±ÄŸÄ±na sahip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda yeryÃ¼zÃ¼nÃ¼n ÅŸerefli halifesi olacaktÄ±r. Bu duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle, aziz milletimizin, gÃ¶nÃ¼l coÄŸrafyamÄ±zÄ±n, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, alem-i Ä°slam'Ä±n MiraÃ§ Kandili'ni bir kez daha tebrik ediyorum. Bu mÃ¼barek gecenin paslanan ruhlara cila, zehirlenen zihinlere deva, parÃ§alanan yÃ¼reklere ÅŸifa olmasÄ±nÄ± yÃ¼celerin yÃ¼cesi Rabb'imizden niyaz ediyorum."



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