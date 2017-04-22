GÃ¼ncelleme: 04:25, 23 Nisan 2017 Pazar

YÃ¼zyÄ±ldÄ±r kilitli olan tÃ¼rbe ziyarete aÃ§Ä±ldÄ± | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Anadolu SelÃ§uklu HÃ¼kÃ¼mdarÄ± 4. Rukneddin KÄ±lÄ±Ã§arslan'Ä±n kÄ±zÄ±Â HÃ¼davent Hatun'un hayattayken yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve yaklaÅŸÄ±k yÃ¼z yÄ±ldÄ±r kapÄ±larÄ± kilitli olan 7 asÄ±rlÄ±kÂ tÃ¼rbe, restore edilerekÂ turizme kazandÄ±rÄ±ldÄ±.

TÃ¼rk mitolojisi ve Ä°slam Ã¶ncesi TÃ¼rk ikonografisinin birÃ§ok unsurunu barÄ±ndÄ±ranÂ NiÄŸde'dekiÂ HÃ¼davent Hatun TÃ¼rbesi,Â SelÃ§uklularÄ±n hÃ¼kÃ¼mdarlÄ±k sembolÃ¼ olan Ã§ift baÅŸlÄ± kartal, aslan, insan baÅŸlÄ± huma kuÅŸu gibi figÃ¼rleriyle dikkati Ã§ekiyor.

Anadolu SelÃ§uklularÄ±ndan kalan en Ã¶nemli ve gÃ¼zel yapÄ±lar arasÄ±nda yer alan ve 1325 yÄ±lÄ±nda yapÄ±mÄ± tamamlanan 7 asÄ±rlÄ±k tÃ¼rbe, yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zyÄ±l sonra ziyarete aÃ§Ä±ldÄ±.

NiÄŸde KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SelÃ§uk HÃ¼seyin DemirtaÅŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yaklaÅŸÄ±k 2 hafta Ã¶nce tÃ¼rbenin ziyarete aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

"Bu tÃ¼rbe TÃ¼rkiye'nin gerdanÄ±dÄ±r"

Bu Ã¶nemli tarihi eserin yanÄ± sÄ±ra kentteki bazÄ± tÃ¼rbelerin de yÃ¼zyÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼redir kapÄ±larÄ±nÄ±n ziyaretÃ§ilere kapalÄ± olduÄŸunu, bunun nedenini ise bilmediÄŸini ifade eden DemirtaÅŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bu tÃ¼rbe bizim iÃ§in ve NiÄŸde turizmi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli. Kentteki tÃ¼rbelerin neden kapalÄ± olduÄŸunu bilmiyorum. Uzun sÃ¼redir kapalÄ±ydÄ±. HÃ¼davent Hatun TÃ¼rbesi gibi GÃ¼ndoÄŸdu, Åžerif Ali, Åžah SÃ¼leyman ve KesikbaÅŸ tÃ¼rbeleri de ziyarete kapalÄ±ydÄ±. Bu tÃ¼rbelerin arasÄ±nda yÃ¼zyÄ±llÄ±k, yÃ¼z elli yÄ±llÄ±k eserlerimiz var ama HÃ¼davent Hatun TÃ¼rbesi 7 asÄ±rdÄ±r ayakta duruyor. NiÄŸde'de 40-50 yÄ±ldÄ±r yaÅŸayan birÃ§ok vatandaÅŸÄ±mÄ±z bu tÃ¼rbenin iÃ§erisinde ne olduÄŸunu bilmiyordu. Hem yerli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z hem de yabancÄ± turistlerimiz iÃ§in turizme aÃ§tÄ±k. AyrÄ±ca Ã¼niversitelerimizde bu tÃ¼rbeyle ilgili Ã¶zel Ã§alÄ±ÅŸan hocalarÄ±mÄ±z gelerek ziyaret ediyorlar. Bu tÃ¼rbenin aÃ§Ä±lmasÄ±nda halkÄ±mÄ±z ziyadesiyle memnun oldu."

TÃ¼rbenin sanat tarihÃ§ilerinin gÃ¶z bebeÄŸi olduÄŸunu dile getiren DemirtaÅŸ, "Ä°slam Ã¶ncesi ve Ä°slam sonrasÄ± kazanÄ±lmÄ±ÅŸ figÃ¼rler bu eserde aynÄ± anda iÅŸlenmiÅŸ, bu aÃ§Ä±dan Ã§ok Ã¶nemli. Bir de bu tÃ¼rbenin eÅŸi ve benzeri Ã¼lkemizde yok. Bu tÃ¼rbe TÃ¼rkiye'nin gerdanÄ±dÄ±r desek yeridir." dedi.

"TÃ¼rkiye'de eÅŸi ve benzeri olmayan bir yapÄ±"

Ã–mer Halis Demir Ãœniversitesi (Ã–HÃœ) Fen Edebiyat FakÃ¼ltesi Sanat Tarihi BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ±Â DoÃ§. Dr. Mehmet EkizÂ ise HÃ¼davent Hatun TÃ¼rbesi'nin, TÃ¼rkiye ve NiÄŸde'nin en Ã¶nemli tarihi eserlerinden biri olduÄŸunu vurguladÄ±.

HÃ¼davent Hatun'un, 4. Rukneddin KÄ±lÄ±Ã§arslan'Ä±n kÄ±zÄ± olduÄŸunu ve dÃ¶nemin MoÄŸol hÃ¼kÃ¼mdarÄ± Argun Han ile evlendiÄŸini anlatan Ekiz, ÅŸu bilgileri aktardÄ±:

"Argun Han Ã¶ldÃ¼kten sonra tekrar Anadolu'ya gelen HÃ¼davent Hatun, amcasÄ±nÄ±n oÄŸluyla dÃ¶nemin hÃ¼kÃ¼mdarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaklaÅŸa yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Anadolu'nun ilk kadÄ±n hÃ¼kÃ¼mdarÄ± ya da ilk kadÄ±n valisi olarak adlandÄ±rabiliriz. Ã–lÃ¼mÃ¼nden Ã§ok Ã¶ncesinde bu tÃ¼rbeyi yaptÄ±rmak iÃ§in baÅŸlamÄ±ÅŸ. TÃ¼rbe, sekizgen bir kaidenin Ã¼zerinde, Ã§ok yÃ¼ksek olmayan bir gÃ¶vdeyle yÃ¼kselmekte. Ä°Ã§eride kubbeyle Ã¶rtÃ¼len tÃ¼rbe, dÄ±ÅŸ tarafta da 16 dilimli bir piramidal kÃ¼lahla Ã¶rtÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. 1325 yÄ±lÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaynaklarda yazÄ±lÄ±yor. TÃ¼rbenin hem iÃ§erisindeki hem de dÄ±ÅŸarÄ±sÄ±ndaki tezyinat (sÃ¼sleme) bu eserin Ã§ok uzun bir sÃ¼re iÃ§erisinde yavaÅŸ yavaÅŸ bir dantel gibi, sanki bir kadÄ±nÄ±n elinin deÄŸdiÄŸini de hissettirircesine iÅŸlenerek hem TÃ¼rk mitolojisinin hem de Ä°slam Ã¶ncesi TÃ¼rk ikonografisinin bir Ã§ok unsurunu Ã¼zerinde barÄ±ndÄ±rÄ±yor. AynÄ± zamanda SelÃ§uklularÄ±n hÃ¼kÃ¼mdarlÄ±k sembolÃ¼ olan Ã§ift baÅŸlÄ± kartal, aslan, insan baÅŸlÄ± huma kuÅŸu figÃ¼rÃ¼yle cephe sÃ¼slemeleri tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r. GÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar 705 yÄ±l ayakta kalmÄ±ÅŸtÄ±r. "

Ekiz, tÃ¼rbenin, Anadolu SelÃ§uklularÄ±ndan kalan eserler iÃ§erisinde TÃ¼rkiye'de eÅŸi ve benzeri olmayan bir yapÄ± olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.