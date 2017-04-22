17:30, 22 Nisan 2017 Cumartesi

Bir haftada 353 gÃ¶Ã§men ve 11 gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±sÄ± yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±Â kaÃ§ak gÃ¶Ã§le mÃ¼cadelesini 7 gÃ¼n 24 saat esasÄ±na gÃ¶re sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Bu kapsamda, 14-21 Nisan'da yaÅŸanan Sahil GÃ¼venlik Ä°zmir ve Kuzey Ege Grup KomutanlÄ±klarÄ± sorumluluk sahasÄ±nda 5 gÃ¶Ã§ olayÄ± gerÃ§ekleÅŸti.

Bu komutanlÄ±klarÄ±n bÃ¶lgesinde bulunan KuÅŸadasÄ±, SÄ±ÄŸacÄ±k, Ã‡eÅŸme, Dikili, AyvalÄ±k, AyvacÄ±k, KÃ¼Ã§Ã¼kkuyu bÃ¶lgelerindeki muhtemel gÃ¶Ã§ rotalarÄ± Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸan kontrol ve denetimlerde, Ã‡eÅŸme, Dikili, AyvalÄ±k ve AyvacÄ±k bÃ¶lgelerinde 213 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±.

Sahil GÃ¼venlik unsurlarÄ±nca karada tespit edilen 4 gÃ¶Ã§ giriÅŸimi ise jandarma birimlerine bildirilmesi sonucu Ã¶nlendi.

AyrÄ±ca Ã‡eÅŸme ve AyvacÄ±k bÃ¶lgelerinde gerÃ§ekleÅŸen bu gÃ¶Ã§ olaylarÄ±nda, karada tespit edilen 140Â gÃ¶Ã§menÂ ve 11Â gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±sÄ±, dÃ¼zenlenen ortak operasyonla jandarma ekipleri tarafÄ±ndan yakalandÄ±.

Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca kaÃ§ak gÃ¶Ã§Ã¼n engellenmesi amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len faaliyetlerde, 28 Sahil GÃ¼venlik botu, 8 sahil gÃ¼venlik ve emniyet timi, 2 dalÄ±ÅŸ emniyet gÃ¼venlik ve arama kurtarma timi ile 6 kontrol bottan oluÅŸan yÃ¼zer unsurlar tarafÄ±ndan bin 524 saat 7 dakika seyir yapÄ±ldÄ±.

35 helikopter ve 12 uÃ§ak sortisi ile toplam 164 saat 40 dakika uÃ§uÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirirken, 6 mobil radar timi 315 saat 30 dakika gÃ¶rev yaptÄ±.