Bir haftada 353 gÃ¶Ã§men ve 11 gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±sÄ± yakalandÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±Â kaÃ§ak gÃ¶Ã§le mÃ¼cadelesini 7 gÃ¼n 24 saat esasÄ±na gÃ¶re sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Bu kapsamda, 14-21 Nisan'da yaÅŸanan Sahil GÃ¼venlik Ä°zmir ve Kuzey Ege Grup KomutanlÄ±klarÄ± sorumluluk sahasÄ±nda 5 gÃ¶Ã§ olayÄ± gerÃ§ekleÅŸti.
Bu komutanlÄ±klarÄ±n bÃ¶lgesinde bulunan KuÅŸadasÄ±, SÄ±ÄŸacÄ±k, Ã‡eÅŸme, Dikili, AyvalÄ±k, AyvacÄ±k, KÃ¼Ã§Ã¼kkuyu bÃ¶lgelerindeki muhtemel gÃ¶Ã§ rotalarÄ± Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸan kontrol ve denetimlerde, Ã‡eÅŸme, Dikili, AyvalÄ±k ve AyvacÄ±k bÃ¶lgelerinde 213 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±.
Sahil GÃ¼venlik unsurlarÄ±nca karada tespit edilen 4 gÃ¶Ã§ giriÅŸimi ise jandarma birimlerine bildirilmesi sonucu Ã¶nlendi.
AyrÄ±ca Ã‡eÅŸme ve AyvacÄ±k bÃ¶lgelerinde gerÃ§ekleÅŸen bu gÃ¶Ã§ olaylarÄ±nda, karada tespit edilen 140Â gÃ¶Ã§menÂ ve 11Â gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±sÄ±, dÃ¼zenlenen ortak operasyonla jandarma ekipleri tarafÄ±ndan yakalandÄ±.
Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca kaÃ§ak gÃ¶Ã§Ã¼n engellenmesi amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len faaliyetlerde, 28 Sahil GÃ¼venlik botu, 8 sahil gÃ¼venlik ve emniyet timi, 2 dalÄ±ÅŸ emniyet gÃ¼venlik ve arama kurtarma timi ile 6 kontrol bottan oluÅŸan yÃ¼zer unsurlar tarafÄ±ndan bin 524 saat 7 dakika seyir yapÄ±ldÄ±.
35 helikopter ve 12 uÃ§ak sortisi ile toplam 164 saat 40 dakika uÃ§uÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirirken, 6 mobil radar timi 315 saat 30 dakika gÃ¶rev yaptÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Metin KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n 97 yaÅŸÄ±nda vefat eden amcasÄ± Abdurrahman KÃ¼lÃ¼nk iÃ§in dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±
Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla askeri gemiler gezilebilecek
GÃ¼venlik birimlerince, kaÃ§ak gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele faaliyetleri kapsamÄ±nda, bir hafta iÃ§inde 353 gÃ¶Ã§men ve 11 gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±sÄ± yakalandÄ±
"Ã¼Ã§ aylar"Ä±n ilki olan recep ayÄ±nÄ±n 27'nci gecesine denk gelen MiraÃ§ Kandili yarÄ±n gece idrak edilecek
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "Biz yeni bir hamle baÅŸlatÄ±yoruz. Bundan sonra TÃ¼rkiye satÄ±nda en Ã§alÄ±ÅŸkan, en gayretli, bu milleti uyandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan parti Saadet Partisi olacak." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Milli iradeye musallat olan gÃ¼Ã§leri bertaraf etmenin, Ã§ocuklarÄ±mÄ±za daha huzurlu ve gÃ¼venli bir gelecek bÄ±rakmanÄ±n mÃ¼cadelesini veriyoruz" ifadesini kullandÄ±
ÅžÄ±rnak ve Hakkari'de PKK'ya yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda 14 PKK mensubu etkisiz hale getirildi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "KÄ±sa devre kararlar bizi ileriye gÃ¶tÃ¼rmez. Deniz YÃ¼cel'den AB'ye, Suriye'deki kanlÄ± ihtilafa kadar TÃ¼rkiye ile konuÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z konular bitmiyor." dedi.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, DanÄ±ÅŸtay kararÄ± gereÄŸi daha Ã¶nce yÃ¶nerge ile dÃ¼zenlenen "ehliyet uygulama sÄ±navlarÄ±nda gÃ¶rev alanlara Ã¶denecek Ã¼cretlere" iliÅŸkin hÃ¼kmÃ¼ yÃ¶netmelik kapsamÄ±na aldÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan ve Zap bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, PKK mensuplarÄ±nca kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen silah mevzi, maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edildi
Meteoroloji, BatÄ± Karadeniz, Marmara'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸusu, iÃ§ Ege, GÃ¶ller YÃ¶resi ve Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸini aÃ§Ä±klayarak, ulaÅŸÄ±mda aksamalar, buzlanma ve dona karÅŸÄ± tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi konusunda uyardÄ±
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, "YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun (YSK) verdiÄŸi kararlar aleyhine, DanÄ±ÅŸtay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) dahil hiÃ§bir mahkemeye, merciye baÅŸvurulamaz." ifadesini kullandÄ±
16 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilen halk oylamasÄ±na iliÅŸkin tek yanlÄ± rapor hazÄ±rlayarak tepkileri Ã¼zerine Ã§eken AGÄ°T, geÃ§miÅŸte de "tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±" tartÄ±ÅŸÄ±lan uygulamalara imza attÄ±
Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Karaman, "1800'lerin baÅŸÄ±nda Hristiyan nÃ¼fus yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 7'ye tekabÃ¼l ederken bugÃ¼n bu rakam yÃ¼zde 50'yi geÃ§miÅŸ durumdadÄ±r" dedi
TÃ¼rkiye, Afganistan'da kolordu komutanlÄ±ÄŸÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 3'Ã¼ firari 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na 24 Nisan'da devam edilecek