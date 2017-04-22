17:33, 22 Nisan 2017 Cumartesi

KÃ¶ln'de onbinler Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa 'hayÄ±r' dedi





Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± AfD partisinin KÃ¶ln'de dÃ¼zenlediÄŸi kongre nedeniyle kentte on binlerce kiÅŸi Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AlmanyaÂ iÃ§in Alternatif (AfD) partisinin,Â KÃ¶lnÂ kentinde dÃ¼zenlediÄŸi kongre nedeniyle, on binlerce kiÅŸi Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± gÃ¶steri dÃ¼zenledi. KÃ¶ln polisi, Heumarkt semtindeÂ Maritim Hotel'de dÃ¼zenlenen kongreye gÃ¶stericileri yaklaÅŸtÄ±rmamak iÃ§in helikopterler ve zÄ±rhlÄ± araÃ§lar eÅŸliÄŸinde yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri aldÄ±. On binlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 5 bine yakÄ±n polisin gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterilerde Ã§Ä±kan olaylar sÄ±rasÄ±nda 2 polisin yaralandÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± gÃ¶stericilerin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. GÃ¶steriler nedeniyle kentin Ã¶nemli ulaÅŸÄ±m noktalarÄ±ndan Deutz KÃ¶prÃ¼sÃ¼, Rheinufer TÃ¼neli ve Ã§ok sayÄ±da cadde trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±, tramvay, otobÃ¼s ve tren seferleri aksadÄ±.

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