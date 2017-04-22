17:36, 22 Nisan 2017 Cumartesi

Askeri gemiler 23 Nisan'da ziyarete aÃ§Ä±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, askeri gemiler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla ziyarete aÃ§Ä±lacak.

Kuvvet KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde,Â 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±Â etkinliklerine iliÅŸkin bilgi verildi.

Buna gÃ¶re, Kocaeli, Zonguldak, BalÄ±kesir, Ä°zmir, Ä°stanbul, Ã‡anakkale, MuÄŸla ve Hatay'daki deniz Ã¼slerindeki askeri gemiler, Ã§ocuklar baÅŸta olmak Ã¼zere vatandaÅŸlarÄ±n ziyaretine aÃ§Ä±lacak.

TCG OruÃ§reis fÄ±rkateyni, TCG BÃ¼yÃ¼kada korveti, TCG ZÄ±pkÄ±n ve TCG Ä°mbat hÃ¼cumbotlarÄ± ve TCG Anafartalar denizaltÄ±sÄ± GÃ¶lcÃ¼k'te, TCG YÄ±ldÄ±rÄ±m fÄ±rkateyni ve TCG YÄ±ldÄ±ray denizaltÄ±sÄ± Karadeniz EreÄŸli'de, TCG Erdemli mayÄ±n avlama gemisi Erdek'te, TCG Bodrum hÃ¼cumbotu FoÃ§a'da, TCG TekirdaÄŸ karakol gemisi Ä°stanbul'da, TCG TÃ¼rkeli karakol gemisi Ã‡anakkale'de, TCG GÃ¶kÃ§eada fÄ±rkateyni ve TCG RÃ¼zgar hÃ¼cumbotu Aksaz ile Marmaris'te, TCG Bora hÃ¼cumbotu da Ä°skenderun'da gezilebilecek.

23 NÄ°SAN MESAJI

Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 23 Nisan mesajÄ±na da yer verilen aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinin kuruluÅŸ tarihiÂ 23 Nisan 1920'nin, ulusal egemenliÄŸin simgesi olduÄŸuna iÅŸaret edildi. Mesajda, 23 Nisan'Ä±n,Â Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n bu gÃ¼nÃ¼ Ã§ocuklara armaÄŸan etmesiyle Ã¶zel anlam kazandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ulusal egemenliÄŸin ve geleceÄŸin teminatÄ± olan Ã§ocuklarÄ±n bayramÄ±nÄ±n kutlandÄ±ÄŸÄ± mesajda, bu gÃ¼zel bayramÄ±n hep birlikte ve coÅŸkuyla kutlanmasÄ± amacÄ±yla vatandaÅŸlar askeri gemilere davet edildi.