17:41, 22 Nisan 2017 Cumartesi

ErdoÄŸan, Metin KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n amcasÄ±nÄ±n cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Metin KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n 97 yaÅŸÄ±nda vefat eden amcasÄ± Abdurrahman KÃ¼lÃ¼nk iÃ§in dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, cenaze tÃ¶renine katÄ±lmak amacÄ±yla ÃœskÃ¼dar KÄ±sÄ±klÄ±'daki konutundan Marmara Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi Tatbikat Camisi'ne geldi. Burada Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ± kÄ±lan ErdoÄŸan, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Metin KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n vefat eden amcasÄ±Â Abdurrahman KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±. ErdoÄŸan, camide, AK Parti MilletvekiliÂ Metin KÃ¼lÃ¼nk, Abdurrahman KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n oÄŸullarÄ± Metin, Hasan ve Cahit KÃ¼lÃ¼nk'e taziyelerini iletti. KÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, tabuta omuz verdi. Abdurrahman KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n cenazesinin, Ã‡engelkÃ¶y MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verileceÄŸi belirtildi. Bu arada, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, daha sonra Karacaahmet MezarlÄ±ÄŸÄ±'na geÃ§erek, annesi Tenzile ve babasÄ± Ahmet ErdoÄŸan'Ä±n mezarlarÄ±nÄ± ziyaret etti.

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