ErdoÄŸan, Metin KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n amcasÄ±nÄ±n cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, cenaze tÃ¶renine katÄ±lmak amacÄ±yla ÃœskÃ¼dar KÄ±sÄ±klÄ±'daki konutundan Marmara Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi Tatbikat Camisi'ne geldi.
Burada Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ± kÄ±lan ErdoÄŸan, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Metin KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n vefat eden amcasÄ±Â Abdurrahman KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±. ErdoÄŸan, camide, AK Parti MilletvekiliÂ Metin KÃ¼lÃ¼nk, Abdurrahman KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n oÄŸullarÄ± Metin, Hasan ve Cahit KÃ¼lÃ¼nk'e taziyelerini iletti.
KÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, tabuta omuz verdi.
Abdurrahman KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n cenazesinin, Ã‡engelkÃ¶y MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verileceÄŸi belirtildi.
Bu arada, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, daha sonra Karacaahmet MezarlÄ±ÄŸÄ±'na geÃ§erek, annesi Tenzile ve babasÄ± Ahmet ErdoÄŸan'Ä±n mezarlarÄ±nÄ± ziyaret etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Metin KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n 97 yaÅŸÄ±nda vefat eden amcasÄ± Abdurrahman KÃ¼lÃ¼nk iÃ§in dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±
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FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 3'Ã¼ firari 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na 24 Nisan'da devam edilecek