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19:22, 22 Nisan 2017 Cumartesi

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Ä°stanbul'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapanacak
Ä°stanbul'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapanacak

24 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Vodafone Arena StadÄ±nda oynanacak BeÅŸiktaÅŸ-Adanaspor maÃ§Ä± nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Vodafone Arena StadÄ±nda oynanacak,Â BeÅŸiktaÅŸ-AdanasporÂ maÃ§Ä± nedeniyle Ä°stanbul'da bazÄ±Â yollarÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lacaÄŸÄ±Â bildirildi.

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 24 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ saat 20.00'de, BeÅŸiktaÅŸ'taki Vodafone Arena StadÄ±nda oynanacak olan BeÅŸiktaÅŸ- Adanaspor Toto SÃ¼per Ligi futbol mÃ¼sabakasÄ± nedeniyle saat 16.00'dan itibaren bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.

DolmabahÃ§e CaddesiÂ Akaretler kavÅŸaÄŸÄ±ndan KadÄ±rgalar alt baÅŸ Ä±ÅŸÄ±klara kadar olan kÄ±sÄ±m trafiÄŸe kapatÄ±lacak, trafik akÄ±mÄ±, SÃ¼leyman Seba Caddesi'nden BayÄ±ldÄ±m Caddesi Stadyum arkasÄ±na yÃ¶nlendirilecek.

KadÄ±rgalar Caddesi BayÄ±ldÄ±m Caddesi'ne kadar trafiÄŸe kapatÄ±lacak, trafik akÄ±mÄ± BeÅŸiktaÅŸ istikametine verilecek.



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