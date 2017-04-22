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19:40, 22 Nisan 2017 Cumartesi
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19:25, 22 Nisan 2017 Cumartesi

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'Ä°ranlÄ± SÃ¼nniler de cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olabilmeli'
'Ä°ranlÄ± SÃ¼nniler de cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olabilmeli'

Ãœlkenin Ã¶nde gelen SÃ¼nni alimlerinden Ä°smailzehi, "Anayasa maddeleri ilahi emirler deÄŸildir. Allah'Ä±n kullarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu maddede de tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmesi gereken yerler var. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde SÃ¼nnilerin aday olmasÄ±nÄ± engelleyen kanun deÄŸiÅŸtirilmelidir" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran'Ä±n Ã¶nde gelenÂ SÃ¼nni alimlerindenÂ Abdulhamid Ä°smailzehi,Â cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde SÃ¼nnilerin aday olmalarÄ±nÄ± engelleyen anayasa maddesinin deÄŸiÅŸtirilmesini istedi.

Ä°smailzehi'ye ait internet sitesinin habere gÃ¶re, Ã§oÄŸunluÄŸunu SÃ¼nnilerin oluÅŸturduÄŸu Sistan-BeluÃ§istan eyaletine baÄŸlÄ± Saravan kentinde konuÅŸan Ä°smailzehi, "Anayasa maddeleri ilahi emirler deÄŸildir. Allah'Ä±n kullarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu maddede de tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmesi gereken yerler var. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde SÃ¼nnilerin aday olmasÄ±nÄ± engelleyen kanun deÄŸiÅŸtirilmelidir." dedi.

"Ä°RANLILAR ARASINDA Ã–ZELLÄ°KLE ÅžÄ°A VE SÃœNNÄ°LER ARASINDA FARK OLMAMALIDIR"

AyrÄ±lÄ±klarÄ±n hiÃ§ kimsenin iÅŸine yaramayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ä°smailzehi, Ä°ran'daki ehlisÃ¼nnet camiasÄ±nÄ±n kanuni haklarÄ±nÄ± birlik ve hikmetle takip ettiÄŸini belirtti.

Birlik, kardeÅŸlik ve gÃ¼venliÄŸin korunmasÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Ä°smailzehi, "Ä°ranlÄ±lar arasÄ±nda Ã¶zellikle Åžia ve SÃ¼nniler arasÄ±nda fark olmamalÄ±dÄ±r. Bize gÃ¶re cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili anayasa maddesinin bu bendi deÄŸiÅŸtirilmelidir. BÃ¶ylece Åžialar da veya SÃ¼nniler de cumhurbaÅŸkanÄ± olabilmelidir. Bu konuda kanuni bir sÄ±nÄ±rlama bulunmamalÄ±dÄ±r. Bu, hikmet ve mantÄ±ka da uygundur." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°smailzehi, "Ä°ran'daki kavimler, mezhepler ve farklÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸler kanuni yÃ¶nden eÅŸit olmalÄ±dÄ±r. Yetki daÄŸÄ±lÄ±mÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan da uygun olan yapÄ±lmalÄ±, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k uygulanmamalÄ±dÄ±r. Ãœmit ediyorum yetkililer buna daha Ã§ok dikkat ederler." ifadelerine yer verdi.



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