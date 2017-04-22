Esed rejiminin sivillere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor | VÄ°DEO

Daret el-Ä°zzeÂ sivil savunma merkezi mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hammud Hammud, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, rejime ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n beldeye, yaklaÅŸÄ±k 2 saat Ã¶nce art arda 11Â hava saldÄ±rÄ±sÄ±Â dÃ¼zenlediÄŸini sÃ¶yledi.
Hammud, "AynÄ± aileden 3 kÄ±z Ã§ocuÄŸu ve bir kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti. Beldede askeri unsur yok. Sadece sivil yerleÅŸimler var." dedi.
Bir sahra hastanesinde gÃ¶revli Muhammed Yahya da, internet Ã¼zerinden gÃ¶nderdiÄŸi ses kaydÄ±nda, yaralanan 25'ten fazla sivilin tedavisine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Yahya, yaralÄ±larÄ±n Ã§oÄŸunun kadÄ±n ve Ã§ocuk olduÄŸunu belirtti.
Bosna Hersek'teki savaÅŸta yok edilen 16 camiden biri olan Arnavudiye Camisi, VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek rekonstrÃ¼ksiyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda aslÄ±na uygun olarak yeniden inÅŸa edilecek
Bosna Hersek'in doÄŸusundaki Vlasenica'da defnedilen 5 savaÅŸ kurbanÄ±ndan en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde 16 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin Halep'te muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Daret el-Ä°zze beldesine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda, 4 sivil Ã¶ldÃ¼, 25'ten fazlasÄ± yaralandÄ±
Ãœlkenin Ã¶nde gelen SÃ¼nni alimlerinden Ä°smailzehi, "Anayasa maddeleri ilahi emirler deÄŸildir. Allah'Ä±n kullarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu maddede de tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmesi gereken yerler var. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde SÃ¼nnilerin aday olmasÄ±nÄ± engelleyen kanun deÄŸiÅŸtirilmelidir" dedi
Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± AfD partisinin KÃ¶ln'de dÃ¼zenlediÄŸi kongre nedeniyle kentte on binlerce kiÅŸi Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri yaptÄ±
Ä°srail'in 3 haftadÄ±r naaÅŸÄ±nÄ± alÄ±koyduÄŸu Filistinli genÃ§ iÃ§in yÃ¼zlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Nablus'ta cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi
Venezuela'da muhalefetin kontrolÃ¼ndeki Ulusal Kongre BaÅŸkanÄ± Borges, Wall Street bankerlerine mektup yazarak, "Maduro hÃ¼kmetine borÃ§ vermeyin." dedi.
Filistin'de Hamas ve Fetih hareketlerinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sert aÃ§Ä±klamalar, taraflar arasÄ±nda yeniden anlaÅŸmazlÄ±k yaÅŸanmasÄ± endiÅŸelerini de beraberinde getirdi
Fransa cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde ilk tur oylama yarÄ±n yapÄ±lacak
Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ±, yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§e karÅŸÄ± tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekilmesine iliÅŸkin tÃ¼m sÃ¶zleÅŸmelerin gÃ¶zden geÃ§irilmesini istedi
Almanya'da TÃ¼rk ailelerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evlerin posta kutularÄ±na bÄ±rakÄ±lan ve Ä±rkÃ§Ä± ifadeler iÃ§eren mektuplar Ã§evre sakinlerini tedirgin etti
Taiz'deki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 17 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 34'Ã¼ yaralandÄ±
ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence, Kuzey Kore'yi Asya Pasifik'te barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸe "acil ve en tehlikeli tehdit" olarak nitelendirdi
Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin, Ramle'deki Nitzan Hapishanesi'nde aÃ§lÄ±k grevinde bulunan Filistinli tutuklularÄ±n odalarÄ±na girerek kÃ¶peklerle taciz ettiÄŸi bildirildi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Bakan Tillerson'Ä±n Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov'la telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± TeÅŸkilatÄ±nÄ±n Suriye'nin Ä°dlib kentindeki soruÅŸturmasÄ±nÄ± konuÅŸtuklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± Pinheiro, Suriye'nin Ä°dlib kentinde bir "felaket yaÅŸanabileceÄŸi" ve sivillerin tehlike altÄ±nda olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu