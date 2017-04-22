19:37, 22 Nisan 2017 Cumartesi

Esed rejiminin sivillere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor | VÄ°DEO





Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin Halep'te muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Daret el-Ä°zze beldesine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda, 4 sivil Ã¶ldÃ¼, 25'ten fazlasÄ± yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Daret el-Ä°zzeÂ sivil savunma merkezi mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hammud Hammud, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, rejime ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n beldeye, yaklaÅŸÄ±k 2 saat Ã¶nce art arda 11Â hava saldÄ±rÄ±sÄ±Â dÃ¼zenlediÄŸini sÃ¶yledi. Hammud, "AynÄ± aileden 3 kÄ±z Ã§ocuÄŸu ve bir kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti. Beldede askeri unsur yok. Sadece sivil yerleÅŸimler var." dedi. Bir sahra hastanesinde gÃ¶revli Muhammed Yahya da, internet Ã¼zerinden gÃ¶nderdiÄŸi ses kaydÄ±nda, yaralanan 25'ten fazla sivilin tedavisine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Yahya, yaralÄ±larÄ±n Ã§oÄŸunun kadÄ±n ve Ã§ocuk olduÄŸunu belirtti.

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