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19:42, 22 Nisan 2017 Cumartesi

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 23 Nisan mesajÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 23 Nisan mesajÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±, milletÃ§e Ã§ocuklara verdiÄŸimiz deÄŸeri ve duyduÄŸumuz gÃ¼veni en gÃ¼zel ÅŸekilde ortaya koymaktadÄ±r. Sizler, Ã¼lkemizin bugÃ¼nÃ¼, geleceÄŸi, biricik umudusunuz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±, milletÃ§e Ã§ocuklara verdiÄŸimiz deÄŸeri ve duyduÄŸumuz gÃ¼veni en gÃ¼zel ÅŸekilde ortaya koymaktadÄ±r. Sizler, Ã¼lkemizin bugÃ¼nÃ¼, geleceÄŸi, biricik umudusunuz. TÃ¼rkiye'yi aydÄ±nlÄ±k yarÄ±nlara sizler taÅŸÄ±yacaksÄ±nÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±Â dolayÄ±sÄ±yla bir kutlama mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.

TBMM'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 97. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ ve Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±'nÄ± kutlayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bugÃ¼nÃ¼ bayram olarak kutlayan Ã§ocuklarÄ±n sevincini ve heyecanÄ±nÄ± paylaÅŸmaktan mutluluk duyduÄŸunu belirtti.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TBMM'nin, kurulduÄŸu gÃ¼nden bugÃ¼ne TÃ¼rkiye'de Ã§oÄŸulcu demokratik prensiplerin geÃ§erli kÄ±lÄ±nmasÄ± iÃ§in tarihi gÃ¶rev Ã¼stlendiÄŸini, TÃ¼rkiye'nin modern dÃ¼nyayla bÃ¼tÃ¼nleÅŸmesine Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸini ifade etti.

TÃ¼rkiye'nin, her geÃ§en gÃ¼n geliÅŸtiÄŸine, gÃ¼Ã§lendiÄŸine iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, TBMM'nin,Â TÃ¼rkiye'nin son 15 yÄ±lda saÄŸladÄ±ÄŸÄ± demokratik istikrarÄ±n 16 Nisan halk oylamasÄ±yla perÃ§inlenmesinde de Ã¶ncÃ¼ bir rol Ã¼stlendiÄŸini bildirdi.

"16 NÄ°SAN, TÃœRKÄ°YE'YE Ã–NEMLÄ° KAZANIMLAR SAÄžLAYACAK"

16 Nisan'da halkoyuna sunulan anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin, milletin "Evet" oylarÄ±yla kabul edildiÄŸini hatÄ±rlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, milli iradenin,Â cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sisteminin hayata geÃ§mesiyle bihakkÄ±n tecelli edeceÄŸine dikkati Ã§ekti.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 16 Nisan'da milletÃ§e alÄ±nan kararÄ±n, milli iradenin en aÃ§Ä±k ÅŸekilde yÃ¶netime yansÄ±masÄ± ve hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n tam manasÄ±yla hayata geÃ§mesi yolunda TÃ¼rkiye'ye Ã¶nemli kazanÄ±mlar saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±'nÄ± kutlayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Sevgili Ã§ocuklar, dÃ¼nya Ã§ocuklarÄ±yla beraber kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±, milletÃ§e siz Ã§ocuklara verdiÄŸimiz deÄŸeri ve duyduÄŸumuz gÃ¼veni en gÃ¼zel ÅŸekilde ortaya koymaktadÄ±r. Sizler, Ã¼lkemizin bugÃ¼nÃ¼, geleceÄŸi, biricik umudusunuz. TÃ¼rkiye'yi aydÄ±nlÄ±k yarÄ±nlara sizler taÅŸÄ±yacaksÄ±nÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

"ÃœLKEMÄ°ZÄ°N HEDEFLERÄ°NE ULAÅžMASINDA BELÄ°RLEYÄ°CÄ° OLACAKSINIZ"

Ã‡ocuklarÄ±n, imza atacaklarÄ± baÅŸarÄ±larla TÃ¼rkiye'nin hedeflerine ulaÅŸmasÄ±nda belirleyici olacaklarÄ±nÄ± vurgulayan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SaÄŸlÄ±klÄ±, huzurlu ve baÅŸarÄ±lÄ± bir hayat yaÅŸamanÄ±z en bÃ¼yÃ¼k temennimizdir. HÃ¼kÃ¼met olarak bÃ¼tÃ¼n Ã§abalarÄ±mÄ±zÄ± bu istikamette yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ bilmenizi isterim. Her hizmetimiz siz Ã§ocuklarÄ±mÄ±z iÃ§indir. Hepinizi Ã§ok seviyor ve sizlere Ã§ok gÃ¼veniyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±'nÄ±zÄ± tebrik ediyor, sizleri sevgiyle kucaklÄ±yor ve gÃ¶zlerinizden Ã¶pÃ¼yorum. Ailelerinize selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu AtatÃ¼rk'Ã¼, istiklal savaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¼tÃ¼n kahramanlarÄ±nÄ±, Birinci Meclis Ã¼yelerini saygÄ±, minnet ve ÅŸÃ¼kranla anÄ±yorum."



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