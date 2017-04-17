BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 23 Nisan mesajÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±, milletÃ§e Ã§ocuklara verdiÄŸimiz deÄŸeri ve duyduÄŸumuz gÃ¼veni en gÃ¼zel ÅŸekilde ortaya koymaktadÄ±r. Sizler, Ã¼lkemizin bugÃ¼nÃ¼, geleceÄŸi, biricik umudusunuz. TÃ¼rkiye'yi aydÄ±nlÄ±k yarÄ±nlara sizler taÅŸÄ±yacaksÄ±nÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±Â dolayÄ±sÄ±yla bir kutlama mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.
TBMM'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 97. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ ve Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±'nÄ± kutlayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bugÃ¼nÃ¼ bayram olarak kutlayan Ã§ocuklarÄ±n sevincini ve heyecanÄ±nÄ± paylaÅŸmaktan mutluluk duyduÄŸunu belirtti.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TBMM'nin, kurulduÄŸu gÃ¼nden bugÃ¼ne TÃ¼rkiye'de Ã§oÄŸulcu demokratik prensiplerin geÃ§erli kÄ±lÄ±nmasÄ± iÃ§in tarihi gÃ¶rev Ã¼stlendiÄŸini, TÃ¼rkiye'nin modern dÃ¼nyayla bÃ¼tÃ¼nleÅŸmesine Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸini ifade etti.
TÃ¼rkiye'nin, her geÃ§en gÃ¼n geliÅŸtiÄŸine, gÃ¼Ã§lendiÄŸine iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, TBMM'nin,Â TÃ¼rkiye'nin son 15 yÄ±lda saÄŸladÄ±ÄŸÄ± demokratik istikrarÄ±n 16 Nisan halk oylamasÄ±yla perÃ§inlenmesinde de Ã¶ncÃ¼ bir rol Ã¼stlendiÄŸini bildirdi.
16 Nisan'da halkoyuna sunulan anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifinin, milletin "Evet" oylarÄ±yla kabul edildiÄŸini hatÄ±rlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, milli iradenin,Â cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sisteminin hayata geÃ§mesiyle bihakkÄ±n tecelli edeceÄŸine dikkati Ã§ekti.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 16 Nisan'da milletÃ§e alÄ±nan kararÄ±n, milli iradenin en aÃ§Ä±k ÅŸekilde yÃ¶netime yansÄ±masÄ± ve hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n tam manasÄ±yla hayata geÃ§mesi yolunda TÃ¼rkiye'ye Ã¶nemli kazanÄ±mlar saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±'nÄ± kutlayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Sevgili Ã§ocuklar, dÃ¼nya Ã§ocuklarÄ±yla beraber kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±, milletÃ§e siz Ã§ocuklara verdiÄŸimiz deÄŸeri ve duyduÄŸumuz gÃ¼veni en gÃ¼zel ÅŸekilde ortaya koymaktadÄ±r. Sizler, Ã¼lkemizin bugÃ¼nÃ¼, geleceÄŸi, biricik umudusunuz. TÃ¼rkiye'yi aydÄ±nlÄ±k yarÄ±nlara sizler taÅŸÄ±yacaksÄ±nÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
Ã‡ocuklarÄ±n, imza atacaklarÄ± baÅŸarÄ±larla TÃ¼rkiye'nin hedeflerine ulaÅŸmasÄ±nda belirleyici olacaklarÄ±nÄ± vurgulayan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"SaÄŸlÄ±klÄ±, huzurlu ve baÅŸarÄ±lÄ± bir hayat yaÅŸamanÄ±z en bÃ¼yÃ¼k temennimizdir. HÃ¼kÃ¼met olarak bÃ¼tÃ¼n Ã§abalarÄ±mÄ±zÄ± bu istikamette yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ bilmenizi isterim. Her hizmetimiz siz Ã§ocuklarÄ±mÄ±z iÃ§indir. Hepinizi Ã§ok seviyor ve sizlere Ã§ok gÃ¼veniyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±'nÄ±zÄ± tebrik ediyor, sizleri sevgiyle kucaklÄ±yor ve gÃ¶zlerinizden Ã¶pÃ¼yorum. Ailelerinize selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu AtatÃ¼rk'Ã¼, istiklal savaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¼tÃ¼n kahramanlarÄ±nÄ±, Birinci Meclis Ã¼yelerini saygÄ±, minnet ve ÅŸÃ¼kranla anÄ±yorum."
Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "Åžu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptÄ±ÄŸÄ±na bakarsanÄ±z aslÄ±nda aÃ§Ä±kÃ§a anayasa ihlali yapÄ±yor" dedi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± MeÅŸkov, TÃ¼rkiye'ye uygulanan vize iÅŸlemleriyle ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±, milletÃ§e Ã§ocuklara verdiÄŸimiz deÄŸeri ve duyduÄŸumuz gÃ¼veni en gÃ¼zel ÅŸekilde ortaya koymaktadÄ±r. Sizler, Ã¼lkemizin bugÃ¼nÃ¼, geleceÄŸi, biricik umudusunuz" dedi
Ã‡anakkale'de Gelibolu YarÄ±madasÄ±'nda Eceabat ilÃ§esine baÄŸlÄ± AlÃ§Ä±tepe kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nÄ±ndaki EroÄŸlu ÅžehitliÄŸi bÃ¶lgesinde patlamamÄ±ÅŸ top mermisi bulundu
24 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Vodafone Arena StadÄ±nda oynanacak BeÅŸiktaÅŸ-Adanaspor maÃ§Ä± nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Metin KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n 97 yaÅŸÄ±nda vefat eden amcasÄ± Abdurrahman KÃ¼lÃ¼nk iÃ§in dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±
Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla askeri gemiler gezilebilecek
GÃ¼venlik birimlerince, kaÃ§ak gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele faaliyetleri kapsamÄ±nda, bir hafta iÃ§inde 353 gÃ¶Ã§men ve 11 gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±sÄ± yakalandÄ±
"Ã¼Ã§ aylar"Ä±n ilki olan recep ayÄ±nÄ±n 27'nci gecesine denk gelen MiraÃ§ Kandili yarÄ±n gece idrak edilecek
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "Biz yeni bir hamle baÅŸlatÄ±yoruz. Bundan sonra TÃ¼rkiye satÄ±nda en Ã§alÄ±ÅŸkan, en gayretli, bu milleti uyandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan parti Saadet Partisi olacak." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Milli iradeye musallat olan gÃ¼Ã§leri bertaraf etmenin, Ã§ocuklarÄ±mÄ±za daha huzurlu ve gÃ¼venli bir gelecek bÄ±rakmanÄ±n mÃ¼cadelesini veriyoruz" ifadesini kullandÄ±
ÅžÄ±rnak ve Hakkari'de PKK'ya yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda 14 PKK mensubu etkisiz hale getirildi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "KÄ±sa devre kararlar bizi ileriye gÃ¶tÃ¼rmez. Deniz YÃ¼cel'den AB'ye, Suriye'deki kanlÄ± ihtilafa kadar TÃ¼rkiye ile konuÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z konular bitmiyor." dedi.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, DanÄ±ÅŸtay kararÄ± gereÄŸi daha Ã¶nce yÃ¶nerge ile dÃ¼zenlenen "ehliyet uygulama sÄ±navlarÄ±nda gÃ¶rev alanlara Ã¶denecek Ã¼cretlere" iliÅŸkin hÃ¼kmÃ¼ yÃ¶netmelik kapsamÄ±na aldÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan ve Zap bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, PKK mensuplarÄ±nca kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen silah mevzi, maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edildi
Meteoroloji, BatÄ± Karadeniz, Marmara'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸusu, iÃ§ Ege, GÃ¶ller YÃ¶resi ve Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸini aÃ§Ä±klayarak, ulaÅŸÄ±mda aksamalar, buzlanma ve dona karÅŸÄ± tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi konusunda uyardÄ±