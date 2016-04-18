19:46, 22 Nisan 2017 Cumartesi

Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye vize iÃ§in Ã¶nemli aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aleksey MeÅŸkov, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in belirli kategorilerde vize iÅŸlemlerini kolaylaÅŸtÄ±rmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± MeÅŸkov, TÃ¼rkiye vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in vize iÅŸlemlerinin kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olup olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki bir soruya verdiÄŸi cevapta, "DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne gelirsek, vize konusu gÃ¼ndeme geldi. Biz de Rus tarafÄ±nÄ±n, hizmet pasaportu sahipleri ve Rusya ile Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸ adamlarÄ± iÃ§in vize formalitelerini kolaylaÅŸtÄ±rmaya hazÄ±r olduÄŸumuzu bir kez daha sÃ¶yledik" dedi.



Sputnik'in haberine gÃ¶re, TÃ¼rk kamyon ÅŸofÃ¶rleri iÃ§in vize iÅŸlemlerini kolaylaÅŸtÄ±rmanÄ±n Ã¶nemli bir konu olduÄŸunu belirten MeÅŸkov, TÃ¼rk havayolu ÅŸirketlerinin mÃ¼rettebatÄ± iÃ§in vize iÅŸlemlerinin kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dair yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerdeyse son aÅŸamaya gelindiÄŸini kaydetti.