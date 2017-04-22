19:52, 22 Nisan 2017 Cumartesi

Bosna SavaÅŸÄ±'nÄ±n 5 kurbanÄ± topraÄŸa verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek'de 1992-1995 yÄ±llarÄ±ndaki savaÅŸta soykÄ±rÄ±ma maruz kalan 5 BoÅŸnak, Ã¼lkenin doÄŸusunda yer alan Vlasenica kentindeki Rakita Åžehit MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda dÃ¼zenlenen topluÂ cenaze tÃ¶reniyle topraÄŸa verildi.

Bosna Hersek Ä°slam BirliÄŸi'nden Zijad Ljevakovic'in kÄ±ldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Besir Camdzic (73), Muradif Kolarevic (35), Jakup Hrnjic (53), Jasmin Huric (16) ve Mersad Dautovic'in (17) cenazeleri dualar eÅŸliÄŸinde defnedildi.

"OÄžLUM MASUM VE GÃœNAHSIZDI"

TopraÄŸa verilenlerden Jasmin Huric'in babasÄ± Hilmo Huric, gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde oÄŸluyla geÃ§irdiÄŸi son gÃ¼nleri anlattÄ±.

Huric, savaÅŸta Jasmin'in yanÄ± sÄ±ra 3 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Esmir'in de Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Jasmin ile 3 ay boyunca aynÄ± toplama kampÄ±nda esir tutulduklarÄ±nÄ± aktaran Hilmo Huric, ardÄ±ndan oÄŸlunun baÅŸka bir yere gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

OÄŸlunun SÄ±rp esirlerle takas edilmesi planlanan bir grup BoÅŸnak'la birlikte aynÄ± kampta esir tutulduÄŸuna dair bilgiler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Huric, Jasmin'e ait yanÄ±k birkaÃ§ kemik parÃ§asÄ±nÄ± Ã¼lkenin kuzeydoÄŸusundaki Zvornik ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±nda bulduklarÄ±nÄ± belirtti.

Hilmo Huric, maruz kaldÄ±klarÄ± muameleye dikkati Ã§ekerek, "Ã‡ektiÄŸim acÄ± hayatta kalmamÄ± zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor. OÄŸlum masum ve gÃ¼nahsÄ±zdÄ±. Ben de masumdum, esaretim 415 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼. Neden? MÃ¼slÃ¼man olduÄŸumuz iÃ§in. Tek sebebi buydu." dedi.

"BABAM KÃ–PRÃœDE BEKLEMEMÄ°ZÄ° TEMBÄ°HLEDÄ°. BÄ°R DAHA KENDÄ°SÄ°NDEN HABER ALAMADIK"

Cenaze tÃ¶reninde babasÄ± Muradif Kolarevic'i topraÄŸa veren Mirza Kolarevic de savaÅŸta SÄ±rbistan'a kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken babasÄ±yla yollarÄ±nÄ±n ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

"Zvornik'e saldÄ±rdÄ±klarÄ±nda SÄ±rp tarafÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k, Mali Zvornik bÃ¶lgesine kaÃ§mayÄ± planlamÄ±ÅŸtÄ±k. OrasÄ± daha gÃ¼venliydi. Babam bulunduÄŸumuz yerden 10-15 dakika uzaklÄ±ktaki arabasÄ±nÄ± almaya giderek, kÃ¶prÃ¼de beklememizi tembihledi. Ne olduÄŸunu bilmiyoruz. Kayboldu, bir daha da kendisinden haber alamadÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.

Cesedi, cenaze tÃ¶reninde topraÄŸa verilen 5 kiÅŸiyle bulunan 8 yaÅŸÄ±ndaki Anesa'nÄ±n babasÄ± Ramiz Hodzic ise dÃ¼n eÅŸi Enisa ve 6 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Asim'in yanÄ±na defnettiÄŸi kÄ±zÄ±nÄ±n kabrini ziyaret etti.

Hodzic, savaÅŸ sÄ±rasÄ±nda komÅŸusunun bodrumunda saklanÄ±rken, eÅŸinin, evini basan SÄ±rp askerlere Ã§ocuklarÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rmemeleri iÃ§in yalvardÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyduÄŸunu gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde anlattÄ±.