19:56, 22 Nisan 2017 Cumartesi

Bakan IÅŸÄ±k: CHP aÃ§Ä±kÃ§a anayasa ihlali yapÄ±yor

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k,Â AK Parti Kocaeli Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret etti.



IÅŸÄ±k, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,Â 16 Nisan'da TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli bir hÃ¼kÃ¼met sistemi deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in sandÄ±ÄŸa gittiÄŸini belirterek, TÃ¼rkiye'nin demokratik bir atmosferde ciddi bir kampanyaya sahne olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Gerek bu deÄŸiÅŸikliÄŸi savunan, gerekse bu deÄŸiÅŸikliÄŸin karÅŸÄ±sÄ±nda duran diÄŸer siyasi parti ve gruplarÄ±n sonuna kadar Ã¶zgÃ¼rce fikirlerini ifade etme imkanÄ± bulduÄŸunu vurgulayan Bakan IÅŸÄ±k, "TÃ¼rkiye aslÄ±nda demokratik olgunluÄŸunu bir kez de bu halk oylamasÄ± vesilesiyle bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya gÃ¶sterdi. Halk oylamasÄ±nda gerek evet Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in gerek hayÄ±r Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in herkes Ã¶zgÃ¼rce kampanyasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tme imkanÄ± buldu. DolayÄ±sÄ±yla burada TÃ¼rkiye demokratik olgunluÄŸunu bir kez daha dÃ¼nyaya gÃ¶stermiÅŸ oldu." ifadesini kullandÄ±.

Bakan IÅŸÄ±k, her iki tarafÄ±nda da bu kampanya sÃ¼resince Ã§ok yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÅŸaret ederek, "Ama 16 Nisan'da sonuÃ§ta halkÄ±mÄ±z sandÄ±ÄŸa gitti ve tercihini ortaya koydu. 16 Nisan'da ortaya konulan tercihÂ CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne geÃ§ilmesini onaylayan, yani 'Evet' yÃ¶nÃ¼nde bir tercihtir. Bu herkes iÃ§in baÄŸlayÄ±cÄ±dÄ±r. Demokrasilerde beÅŸeri anlamdaki en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§ milli iradedir. Milletin iradesidir, milletir. DolayÄ±sÄ±yla herkesin bu noktada sonucu kabullenmesi ve ortaya konan millet iradesine saygÄ± duymasÄ± gerek. Millet iradesini kabullenmemek, millet iradesini mahkemelere taÅŸÄ±mak demokratik bir Ã¼lkede asla kabul edilebilecek bir durum deÄŸildir." diye konuÅŸtu.

"CUMHURÄ°YET HALK PARTÄ°SÄ° AÃ‡IKÃ‡A ANAYASA Ä°HLALÄ° YAPIYOR"

AnayasanÄ±n 79. maddesi hatÄ±rlatan Bakan IÅŸÄ±k, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"AnayasanÄ±n 79. maddesi Ã§ok aÃ§Ä±ktÄ±r, 'YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu kararlarÄ± kesindir. Bu kararlara yÃ¶nelik herhangi bir merciye baÅŸvuruda bulunamaz' diyor. Åžu andaÂ Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptÄ±ÄŸÄ±na bakarsanÄ±z aslÄ±nda aÃ§Ä±kÃ§a anayasa ihlali yapÄ±yor. Bir taraftan hukuken aÃ§Ä±kÃ§a anayasa ihlali yapÄ±yor, diÄŸer taraftan da ortaya Ã§Ä±kan millet iradesini tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± aslÄ±nda bÃ¼tÃ¼n her tarafa gÃ¶stermiÅŸ oluyor. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen, cesaretlendiren birtakÄ±m iÃ§ ve dÄ±ÅŸ mihraklarÄ±n olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. AnayasanÄ±n bu kadar aÃ§Ä±k hÃ¼kmÃ¼ varken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ÅŸekilde hareket etmesinin altÄ±ndaki bana gÃ¶re gerÃ§ek sebep, kendi iÃ§ tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± engellemek, kendi iÃ§lerinde genel baÅŸkanlarÄ±na yÃ¶nelik oluÅŸacak veya oluÅŸan, alttan alttan oluÅŸan tartÄ±ÅŸmayÄ± kesmek niyetidir."