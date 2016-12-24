Bakan IÅŸÄ±k: CHP aÃ§Ä±kÃ§a anayasa ihlali yapÄ±yor

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k,Â AK Parti Kocaeli Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret etti.
IÅŸÄ±k, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada,Â 16 Nisan'da TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli bir hÃ¼kÃ¼met sistemi deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in sandÄ±ÄŸa gittiÄŸini belirterek, TÃ¼rkiye'nin demokratik bir atmosferde ciddi bir kampanyaya sahne olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Gerek bu deÄŸiÅŸikliÄŸi savunan, gerekse bu deÄŸiÅŸikliÄŸin karÅŸÄ±sÄ±nda duran diÄŸer siyasi parti ve gruplarÄ±n sonuna kadar Ã¶zgÃ¼rce fikirlerini ifade etme imkanÄ± bulduÄŸunu vurgulayan Bakan IÅŸÄ±k, "TÃ¼rkiye aslÄ±nda demokratik olgunluÄŸunu bir kez de bu halk oylamasÄ± vesilesiyle bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya gÃ¶sterdi. Halk oylamasÄ±nda gerek evet Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in gerek hayÄ±r Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in herkes Ã¶zgÃ¼rce kampanyasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tme imkanÄ± buldu. DolayÄ±sÄ±yla burada TÃ¼rkiye demokratik olgunluÄŸunu bir kez daha dÃ¼nyaya gÃ¶stermiÅŸ oldu." ifadesini kullandÄ±.
Bakan IÅŸÄ±k, her iki tarafÄ±nda da bu kampanya sÃ¼resince Ã§ok yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iÅŸaret ederek, "Ama 16 Nisan'da sonuÃ§ta halkÄ±mÄ±z sandÄ±ÄŸa gitti ve tercihini ortaya koydu. 16 Nisan'da ortaya konulan tercihÂ CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne geÃ§ilmesini onaylayan, yani 'Evet' yÃ¶nÃ¼nde bir tercihtir. Bu herkes iÃ§in baÄŸlayÄ±cÄ±dÄ±r. Demokrasilerde beÅŸeri anlamdaki en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§ milli iradedir. Milletin iradesidir, milletir. DolayÄ±sÄ±yla herkesin bu noktada sonucu kabullenmesi ve ortaya konan millet iradesine saygÄ± duymasÄ± gerek. Millet iradesini kabullenmemek, millet iradesini mahkemelere taÅŸÄ±mak demokratik bir Ã¼lkede asla kabul edilebilecek bir durum deÄŸildir." diye konuÅŸtu.
AnayasanÄ±n 79. maddesi hatÄ±rlatan Bakan IÅŸÄ±k, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"AnayasanÄ±n 79. maddesi Ã§ok aÃ§Ä±ktÄ±r, 'YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu kararlarÄ± kesindir. Bu kararlara yÃ¶nelik herhangi bir merciye baÅŸvuruda bulunamaz' diyor. Åžu andaÂ Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptÄ±ÄŸÄ±na bakarsanÄ±z aslÄ±nda aÃ§Ä±kÃ§a anayasa ihlali yapÄ±yor. Bir taraftan hukuken aÃ§Ä±kÃ§a anayasa ihlali yapÄ±yor, diÄŸer taraftan da ortaya Ã§Ä±kan millet iradesini tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± aslÄ±nda bÃ¼tÃ¼n her tarafa gÃ¶stermiÅŸ oluyor. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen, cesaretlendiren birtakÄ±m iÃ§ ve dÄ±ÅŸ mihraklarÄ±n olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. AnayasanÄ±n bu kadar aÃ§Ä±k hÃ¼kmÃ¼ varken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ÅŸekilde hareket etmesinin altÄ±ndaki bana gÃ¶re gerÃ§ek sebep, kendi iÃ§ tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± engellemek, kendi iÃ§lerinde genel baÅŸkanlarÄ±na yÃ¶nelik oluÅŸacak veya oluÅŸan, alttan alttan oluÅŸan tartÄ±ÅŸmayÄ± kesmek niyetidir."
Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "Åžu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptÄ±ÄŸÄ±na bakarsanÄ±z aslÄ±nda aÃ§Ä±kÃ§a anayasa ihlali yapÄ±yor" dedi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± MeÅŸkov, TÃ¼rkiye'ye uygulanan vize iÅŸlemleriyle ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±, milletÃ§e Ã§ocuklara verdiÄŸimiz deÄŸeri ve duyduÄŸumuz gÃ¼veni en gÃ¼zel ÅŸekilde ortaya koymaktadÄ±r. Sizler, Ã¼lkemizin bugÃ¼nÃ¼, geleceÄŸi, biricik umudusunuz" dedi
Ã‡anakkale'de Gelibolu YarÄ±madasÄ±'nda Eceabat ilÃ§esine baÄŸlÄ± AlÃ§Ä±tepe kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nÄ±ndaki EroÄŸlu ÅžehitliÄŸi bÃ¶lgesinde patlamamÄ±ÅŸ top mermisi bulundu
24 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Vodafone Arena StadÄ±nda oynanacak BeÅŸiktaÅŸ-Adanaspor maÃ§Ä± nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Metin KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n 97 yaÅŸÄ±nda vefat eden amcasÄ± Abdurrahman KÃ¼lÃ¼nk iÃ§in dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±
Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla askeri gemiler gezilebilecek
GÃ¼venlik birimlerince, kaÃ§ak gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele faaliyetleri kapsamÄ±nda, bir hafta iÃ§inde 353 gÃ¶Ã§men ve 11 gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±sÄ± yakalandÄ±
"Ã¼Ã§ aylar"Ä±n ilki olan recep ayÄ±nÄ±n 27'nci gecesine denk gelen MiraÃ§ Kandili yarÄ±n gece idrak edilecek
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "Biz yeni bir hamle baÅŸlatÄ±yoruz. Bundan sonra TÃ¼rkiye satÄ±nda en Ã§alÄ±ÅŸkan, en gayretli, bu milleti uyandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan parti Saadet Partisi olacak." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Milli iradeye musallat olan gÃ¼Ã§leri bertaraf etmenin, Ã§ocuklarÄ±mÄ±za daha huzurlu ve gÃ¼venli bir gelecek bÄ±rakmanÄ±n mÃ¼cadelesini veriyoruz" ifadesini kullandÄ±
ÅžÄ±rnak ve Hakkari'de PKK'ya yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda 14 PKK mensubu etkisiz hale getirildi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "KÄ±sa devre kararlar bizi ileriye gÃ¶tÃ¼rmez. Deniz YÃ¼cel'den AB'ye, Suriye'deki kanlÄ± ihtilafa kadar TÃ¼rkiye ile konuÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z konular bitmiyor." dedi.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, DanÄ±ÅŸtay kararÄ± gereÄŸi daha Ã¶nce yÃ¶nerge ile dÃ¼zenlenen "ehliyet uygulama sÄ±navlarÄ±nda gÃ¶rev alanlara Ã¶denecek Ã¼cretlere" iliÅŸkin hÃ¼kmÃ¼ yÃ¶netmelik kapsamÄ±na aldÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan ve Zap bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, PKK mensuplarÄ±nca kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen silah mevzi, maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edildi
Meteoroloji, BatÄ± Karadeniz, Marmara'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸusu, iÃ§ Ege, GÃ¶ller YÃ¶resi ve Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸini aÃ§Ä±klayarak, ulaÅŸÄ±mda aksamalar, buzlanma ve dona karÅŸÄ± tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi konusunda uyardÄ±