Bosna'da savaÅŸÄ±n yok ettiÄŸi Arnavudiye Camisi'ne 'vakÄ±f' desteÄŸi

Bosna Hersek'teki savaÅŸta yok edilen 16 camiden biri olanÂ Arnavudiye Camisi,Â VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecekÂ rekonstrÃ¼ksiyonÂ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda aslÄ±na uygun olarak yeniden yapÄ±lacak.
Camide, bugÃ¼n Bosna Hersek Ä°slam BirliÄŸi BaÅŸkanÄ±Â Husein Kavazovic, TÃ¼rkiye'nin Saraybosna BÃ¼yÃ¼kelÃ§isiÂ Haldun KoÃ§Â ile VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼Â Adnan ErtemÂ tarafÄ±ndan temel atma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
AÃ§Ä±klamada bulunan VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ertem, geÃ§miÅŸi 16. yÃ¼zyÄ±la dayanan Arnavudiye Camisi'nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda bilgi verdi.
Bu camide yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n kendileri aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan Ertem, "Bosna'da savaÅŸ esnasÄ±nda yÄ±kÄ±lan 16 camiden 15'ine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar daha Ã¶nce baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±, bitenler vardÄ±. 16'ncÄ±sÄ± da Arnavudiye Camisi'ydi. Bu son cami iÃ§in temel atma merasimini gerÃ§ekleÅŸtirdik. VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ olarak onun rekonstrÃ¼ksiyonunu yapacaÄŸÄ±z." dedi.
Ertem, 15 camide baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼k dÄ±ÅŸÄ±nda TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA) gibi kurumlar ve yerel organizasyonlarca gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi bilgisini verdi.
Balkan coÄŸrafyasÄ±nda 2013'ten bu yana Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini, Ã§ok fazla eserin onarÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlendiklerini dile getiren Ertem, savaÅŸta yÄ±kÄ±lan FoÃ§a Alaca Camisi'ni de bu yÄ±l iÃ§erisinde yeniden ibadete aÃ§acaklarÄ±nÄ± bildirdi.
Ertem, "Bu camiler OsmanlÄ± eserleri yani TÃ¼rkler tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±. Åžimdi de TÃ¼rkiye, VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ olarak bu iÅŸi Ã¼stleniyor olmak ayrÄ±ca memnuniyet verici. TÃ¼rkiye'nin bu eserlere sahip Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n buradaki insanlarda da ayrÄ± bir mutluluk, ayrÄ± bir gurur vesilesi olduÄŸuna ÅŸahit oluyoruz. Her ne olursa olsun Bosna, Balkan topraklarÄ±nda ata mirasÄ± olan eserlere kesinlikle sahip Ã§Ä±kmamÄ±z gerekiyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Arnavudiye Camisi'nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n iki yÄ±lda tamamlanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rdÃ¼klerine dikkati Ã§eken Ertem, bu iÅŸe ayrÄ±lan bÃ¼tÃ§enin de yaklaÅŸÄ±k 10 milyon lira olduÄŸunu kaydetti.
Adnan Ertem, Bosna Hersek'teki "VakÄ±f HaftasÄ±" etkinlikleri kapsamÄ±nda ayrÄ±ca Travnik Alaca Camisi'nde de dÃ¼n yer tesliminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bu camide yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek gÃ¼Ã§lendirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in de 10 milyon lira civarÄ±nda bÃ¼tÃ§e ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlatan Ertem, "Ä°ki yÄ±l iÃ§erisinde inÅŸallah orayÄ± da tamamlayacaÄŸÄ±z." dedi.
Bosna Hersek Ä°slam BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Husein Kavazovic de Arnavudiye Camisi'nin savaÅŸta yok olan 16 camiden biri olduÄŸunu anÄ±msatarak, yapÄ±lacak rekonstrÃ¼ksiyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n kendileri iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.
Kavazovic, "Bu camiyi yeniden yapmakla aslÄ±nda Banja Luka'daki bÃ¼tÃ¼n camileri yeniden yapmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±. Kavazovic, bir dÃ¶nem Banja Luka'nÄ±n camisiz yapÄ±lmasÄ± iÃ§in giriÅŸimler olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, yapÄ±lan bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n bu giriÅŸimleri baÅŸarÄ±sÄ±z kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
TÃ¼rkiye'nin Saraybosna BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Haldun KoÃ§ ise yÃ¼rÃ¼tÃ¼len projelerin birliÄŸi de pekiÅŸtirdiÄŸini dile getirerek, "TÃ¼rkiye hiÃ§bir ayrÄ±m gÃ¶zetmeden bu projeleri gerÃ§ekleÅŸtiriyor. Bu projeler iÃ§in VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze, bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyoruz." diye konuÅŸtu.
Bosna Hersek'teki savaÅŸta yok edilen 16 camiden biri olan Arnavudiye Camisi, VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek rekonstrÃ¼ksiyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda aslÄ±na uygun olarak yeniden inÅŸa edilecek
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