DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
23:05, 22 Nisan 2017 Cumartesi
GÃ¼ncel
22:41, 22 Nisan 2017 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
Zonguldak'ta cenaze dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ kaza: 6 Ã¶lÃ¼
Zonguldak'ta cenaze dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ kaza: 6 Ã¶lÃ¼

Zonguldak'ta cenazeden dÃ¶nenlerin iÃ§inde bulunduÄŸu bir midibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu 6 kiÌ‡ÅŸiÌ‡ hayatÄ±nÄ± kaybetti, 20 kiÌ‡ÅŸiÌ‡ yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esinde cenazeden dÃ¶nenlerin iÃ§inde bulunduÄŸu bir midibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu 6 kiÌ‡ÅŸiÌ‡ hayatÄ±nÄ± kaybetti, 20 kiÌ‡ÅŸiÌ‡ yaralandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, ilÃ§e merkezi yÃ¶nÃ¼ne giden henÃ¼z sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ve plakasÄ± belirlenemeyen midibÃ¼s, SerdaroÄŸlu mevkisinde yaklaÅŸÄ±k 30 metrelik ÅŸarampole devrildi.

KazayÄ± gÃ¶ren diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin haber vermesiyle olay yerine gelen, jandarma, AFAD, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri, bÃ¶lgede kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±.

Kazada, 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 20 kiÅŸi yaralandÄ±. MidibÃ¼sten Ã§Ä±kartÄ±lan yaralÄ±lar, Ã§evredeki hastanelere sevk edildi.

Kazada Ã¶len ve yaralananlarÄ±n kimliklerini belirleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

MidibÃ¼stekilerin Ä°stanbul'dan, EreÄŸli ilÃ§esi OrmanlÄ± beldesinde DaÄŸlÄ±ca kÃ¶yÃ¼ndeki cenazeye katÄ±ldÄ±klarÄ± ve Ä°stanbul'a dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda olduklarÄ± bildirildi.



Ä°lgili Konular Zonguldak Zonguldakta trafik kazasÄ±
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Zonguldak'ta cenaze dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ kaza 6 Ã¶lÃ¼
Zonguldak'ta cenaze dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ kaza: 6 Ã¶lÃ¼

Zonguldak'ta cenazeden dÃ¶nenlerin iÃ§inde bulunduÄŸu bir midibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu 6 kiÌ‡ÅŸiÌ‡ hayatÄ±nÄ± kaybetti, 20 kiÌ‡ÅŸiÌ‡ yaralandÄ±
Bakan IÅŸÄ±k CHP aÃ§Ä±kÃ§a anayasa ihlali yapÄ±yor
Bakan IÅŸÄ±k: CHP aÃ§Ä±kÃ§a anayasa ihlali yapÄ±yor

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "Åžu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptÄ±ÄŸÄ±na bakarsanÄ±z aslÄ±nda aÃ§Ä±kÃ§a anayasa ihlali yapÄ±yor" dedi
Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye vize iÃ§in Ã¶nemli aÃ§Ä±klama
Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye vize iÃ§in Ã¶nemli aÃ§Ä±klama

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± MeÅŸkov, TÃ¼rkiye'ye uygulanan vize iÅŸlemleriyle ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 23 Nisan mesajÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan 23 Nisan mesajÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±, milletÃ§e Ã§ocuklara verdiÄŸimiz deÄŸeri ve duyduÄŸumuz gÃ¼veni en gÃ¼zel ÅŸekilde ortaya koymaktadÄ±r. Sizler, Ã¼lkemizin bugÃ¼nÃ¼, geleceÄŸi, biricik umudusunuz" dedi
Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'ndan kalan patlamamÄ±ÅŸ top mermisi bulundu
Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'ndan kalan patlamamÄ±ÅŸ top mermisi bulundu

Ã‡anakkale'de Gelibolu YarÄ±madasÄ±'nda Eceabat ilÃ§esine baÄŸlÄ± AlÃ§Ä±tepe kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nÄ±ndaki EroÄŸlu ÅžehitliÄŸi bÃ¶lgesinde patlamamÄ±ÅŸ top mermisi bulundu
Ä°stanbul'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapanacak
Ä°stanbul'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapanacak

24 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Vodafone Arena StadÄ±nda oynanacak BeÅŸiktaÅŸ-Adanaspor maÃ§Ä± nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak
ErdoÄŸan Metin KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n amcasÄ±nÄ±n cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±
ErdoÄŸan, Metin KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n amcasÄ±nÄ±n cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Metin KÃ¼lÃ¼nk'Ã¼n 97 yaÅŸÄ±nda vefat eden amcasÄ± Abdurrahman KÃ¼lÃ¼nk iÃ§in dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±
Askeri gemiler 23 Nisan'da ziyarete aÃ§Ä±lacak
Askeri gemiler 23 Nisan'da ziyarete aÃ§Ä±lacak

Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla askeri gemiler gezilebilecek
Bir haftada 353 gÃ¶Ã§men ve 11 gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±sÄ± yakalandÄ±
Bir haftada 353 gÃ¶Ã§men ve 11 gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±sÄ± yakalandÄ±

GÃ¼venlik birimlerince, kaÃ§ak gÃ¶Ã§le mÃ¼cadele faaliyetleri kapsamÄ±nda, bir hafta iÃ§inde 353 gÃ¶Ã§men ve 11 gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±sÄ± yakalandÄ±
YarÄ±n MiraÃ§ Kandili
YarÄ±n MiraÃ§ Kandili

"Ã¼Ã§ aylar"Ä±n ilki olan recep ayÄ±nÄ±n 27'nci gecesine denk gelen MiraÃ§ Kandili yarÄ±n gece idrak edilecek
KaramollaoÄŸlu Yeni bir hamle baÅŸlatÄ±yoruz
KaramollaoÄŸlu: Yeni bir hamle baÅŸlatÄ±yoruz

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "Biz yeni bir hamle baÅŸlatÄ±yoruz. Bundan sonra TÃ¼rkiye satÄ±nda en Ã§alÄ±ÅŸkan, en gayretli, bu milleti uyandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan parti Saadet Partisi olacak." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 23 Nisan mesajÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 23 Nisan mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Milli iradeye musallat olan gÃ¼Ã§leri bertaraf etmenin, Ã§ocuklarÄ±mÄ±za daha huzurlu ve gÃ¼venli bir gelecek bÄ±rakmanÄ±n mÃ¼cadelesini veriyoruz" ifadesini kullandÄ±
ÅžÄ±rnak ve Hakkari'de 14 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi
ÅžÄ±rnak ve Hakkari'de 14 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

ÅžÄ±rnak ve Hakkari'de PKK'ya yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda 14 PKK mensubu etkisiz hale getirildi
Almanya'dan TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamasÄ±
Almanya'dan TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamasÄ±

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "KÄ±sa devre kararlar bizi ileriye gÃ¶tÃ¼rmez. Deniz YÃ¼cel'den AB'ye, Suriye'deki kanlÄ± ihtilafa kadar TÃ¼rkiye ile konuÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z konular bitmiyor." dedi.
Ehliyet sÄ±navlarÄ±na iliÅŸkin yeni dÃ¼zenleme
Ehliyet sÄ±navlarÄ±na iliÅŸkin yeni dÃ¼zenleme

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, DanÄ±ÅŸtay kararÄ± gereÄŸi daha Ã¶nce yÃ¶nerge ile dÃ¼zenlenen "ehliyet uygulama sÄ±navlarÄ±nda gÃ¶rev alanlara Ã¶denecek Ã¼cretlere" iliÅŸkin hÃ¼kmÃ¼ yÃ¶netmelik kapsamÄ±na aldÄ±
TSK'dan AvaÅŸin-Basyan ve Zap'a hava harekatÄ±
TSK'dan AvaÅŸin-Basyan ve Zap'a hava harekatÄ±

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan ve Zap bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, PKK mensuplarÄ±nca kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen silah mevzi, maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edildi

Haberler

Deniz dalgasÄ±ndan elektrik Ã¼retilecek
Deniz dalgasÄ±ndan elektrik Ã¼retilecek

Zonguldak-DÃ¼sseldorf uÃ§ak seferleri baÅŸladÄ±
Zonguldak-DÃ¼sseldorf uÃ§ak seferleri baÅŸladÄ±

Zonguldakâ€™ta FETÃ– davasÄ±na devam edildi
Zonguldak ta FETÃ– davasÄ±na devam edildi

Zonguldak'ta 19 ÅŸirkete kayyum atandÄ±
Zonguldak'ta 19 ÅŸirkete kayyum atandÄ±

Zonguldak'ta heyelan
Zonguldak'ta heyelan

Zonguldak'taki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda altÄ± tutuklama
Zonguldak'taki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda altÄ± tutuklama

Zonguldak'ta FETÃ– soruÅŸturmasÄ±: Yedi tutuklama
Zonguldak'ta FETÃ– soruÅŸturmasÄ± Yedi tutuklama

Porsuk aÄŸacÄ± Zonguldak'Ä± dÃ¼nyada ilk 5'e soktu
Porsuk aÄŸacÄ± Zonguldak'Ä± dÃ¼nyada ilk 5'e soktu






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 