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GÃ¼ncelleme: 23:20, 22 Nisan 2017 Cumartesi

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YÃ–K BaÅŸkanÄ±ndan doÃ§entlik baÅŸvuru aÃ§Ä±klamasÄ±
YÃ–K BaÅŸkanÄ±ndan doÃ§entlik baÅŸvuru aÃ§Ä±klamasÄ±

YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. SaraÃ§, "DoÃ§entlik mÃ¼racaat sÃ¼reÃ§lerinde adaylardan kaynaklanmayan aksamanÄ±n maÄŸduriyete yol aÃ§mamasÄ± iÃ§in baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz giriÅŸim sonuÃ§landÄ±" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K) BaÅŸkanÄ± Prof. Dr.Â Yekta SaraÃ§, "DoÃ§entlikÂ mÃ¼racaat sÃ¼reÃ§lerinde adaylardan kaynaklanmayan aksamanÄ±n maÄŸduriyete yol aÃ§mamasÄ± iÃ§in baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz giriÅŸim sonuÃ§landÄ±. Ä°lgili yÃ¶netmelik deÄŸiÅŸikliÄŸi bugÃ¼nkÃ¼Â Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi." ifadesini kullandÄ±.

SaraÃ§, sosyal medya hesabÄ± Twitter Ã¼zerinden YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunca hazÄ±rlanan "DoÃ§entliÌ‡k SÄ±nav YÃ¶netmeliÌ‡ÄŸiÌ‡nde DeÄŸiÌ‡ÅŸiÌ‡kliÌ‡k YapÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmeliÄŸin" Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesine iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulundu.

"DoÃ§entlik mÃ¼racaat sÃ¼reÃ§lerinde adaylardan kaynaklanmayan aksamanÄ±n maÄŸduriyete yol aÃ§mamasÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan giriÅŸim sonuÃ§landÄ±." ifadesine yer veren SaraÃ§, ilgili yÃ¶netmelik deÄŸiÅŸikliÄŸinin bugÃ¼nkÃ¼ Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸini anÄ±msattÄ±.

SaraÃ§, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Akademisyen dostu 'Yeni YÃ–K' olarak doÃ§ent adaylarÄ±mÄ±za baÅŸarÄ±lar diliyoruz."



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