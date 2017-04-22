YÃ–K BaÅŸkanÄ±ndan doÃ§entlik baÅŸvuru aÃ§Ä±klamasÄ±

KaramollaoÄŸlu: Yeni bir hamle baÅŸlatÄ±yoruz

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "Biz yeni bir hamle baÅŸlatÄ±yoruz. Bundan sonra TÃ¼rkiye satÄ±nda en Ã§alÄ±ÅŸkan, en gayretli, bu milleti uyandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan parti Saadet Partisi olacak." dedi.