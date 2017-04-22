23:26, 22 Nisan 2017 Cumartesi

ErdoÄŸan: Zalimlere karÅŸÄ± sesimizi yÃ¼kseltmeye devam edeceÄŸiz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Ä°stanbul Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenen Kutlu DoÄŸum ProgramÄ±'ndaki konuÅŸmasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda, yarÄ±n gece idrak edilecek MiraÃ§ Kandili'ni tebrik ederken, kutlu doÄŸumun herkes iÃ§in manevi silkiniÅŸe ve yeniden diriliÅŸe, bu yÄ±l "Hz. Peygamber ve GÃ¼ven Toplumu" temasÄ±yla dÃ¼zenlenen kutlu doÄŸum etkinliklerinin, millet, Ä°slam Ã¼mmeti ve tÃ¼m insanlÄ±k iÃ§in kurtuluÅŸa vesile olmasÄ±nÄ± temenni etti.

Kur'an-Ä± Kerim'de Hazreti Muhammed'in "en gÃ¼zel Ã¶rnek" olduÄŸunun belirtildiÄŸini aktaran ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Onun hayatÄ±, sadece Ã¼mmeti iÃ§in deÄŸil, kendisinden sonra gelen tÃ¼m insanlÄ±k iÃ§in de en gÃ¼zel rehberdir. Resul-i Ekrem'in ahlakÄ±, tavsiyeleri ve sÃ¼nnet-i seniyyesi, MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in dÃ¼nya ve ahiret saadetinin pusulasÄ±dÄ±r. Enes bin Malik, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam iÃ§in 'Ä°nsanlarÄ±n en gÃ¼zel huylusuydu' dedikten sonra onu nasÄ±l tarif ediyor. 'Allah'a yemin olsun ki Resulullah'a 10 sene hizmet ettim. Bu sÃ¼re zarfÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±m veya yapmadÄ±ÄŸÄ±m bir iÅŸten dolayÄ± beni ne azarladÄ± ne tahkir etti ne de bir defacÄ±k bana surat astÄ±.' O, insanlarÄ±n en mÃ¼ÅŸfiki, en merhametlisi, en naziÄŸi idi. Affetmeyi sever, kimseyi incitmez, dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±n dahi iyiliÄŸini isterdi. Herkese karÅŸÄ± gÃ¼ler yÃ¼zlÃ¼, gÃ¼zel yÃ¼zlÃ¼ olan Peygamberimiz, hayatta karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÄ±kÄ±ntÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda sabretmeyi, kanaatkar olmayÄ± tavsiye ederdi. O, paylaÅŸmayÄ± severdi, bir Ã¶ÄŸÃ¼nlÃ¼k yemeÄŸini bile olmayana verdiÄŸi iÃ§in hem kendisinin hem de ailesinin aÃ§ sabahladÄ±ÄŸÄ± Ã§ok geceler olurdu.Â

Cenk meydanlarÄ±na yiÄŸit bir komutan, torunlarÄ±na merhametli bir dede, eÅŸlerine ideal bir koca olan Peygamberimiz, ÅŸahsÄ±nÄ±n tabulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na asla rÄ±za gÃ¶stermezdi. O, bir denge misaliydi, timsaliydi. YalnÄ±zlÄ±ÄŸa, inzivaya Ã¶nem verirdi ama aynÄ± zamanda hastalarÄ±, dostlarÄ±nÄ±, komÅŸularÄ±nÄ± ziyaret eder, her fÄ±rsatta halkÄ±n arasÄ±na katÄ±lÄ±rdÄ±. Allah'Ä±n emirleri Ã§iÄŸnendiÄŸinde kesinlikle tepkisiz kalmaz, bilhassa zulme ve adaletsizliÄŸe asla rÄ±za gÃ¶stermezdi. Ä°srafÄ± sevmediÄŸi iÃ§in cimriliÄŸi de sevmezdi. Zengin fakir, genÃ§ yaÅŸlÄ± ayÄ±rt etmez, yardÄ±ma ihtiyacÄ± olan herkesin yardÄ±mÄ±na koÅŸardÄ±. Ã‡ocuklarÄ± bilhassa 'dÃ¼nyadaki iki reyhanÄ±m' dediÄŸi torunlarÄ±nÄ± Ã§ok severdi. Ã‡ocuklarÄ±n mescitte namaz kÄ±lÄ±nÄ±rken daha yaptÄ±klarÄ± yaramazlÄ±klara kÄ±zmaz, aksine onlarÄ±n gÃ¶nÃ¼llerini alÄ±rdÄ±."

ErdoÄŸan, "GÃ¼zel huy, merhamet, sabÄ±r, kanaat, paylaÅŸma, dengeli olma, affetme, inanÃ§ sÃ¶z konusu olduÄŸunda taviz vermeme, Ã§ocuk sevgisi... ÅžÃ¶yle kendimizden baÅŸlayarak, Ã§evremize, Ã¼lkemize, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±na, tÃ¼m insanlÄ±ÄŸa bir bakalÄ±m. Acaba Peygamberi ZiÅŸan Efendimizin bu tavsiyelerinden, bu Ã¶zelliklerinden ne kadarÄ±nÄ± hayatÄ±mÄ±zda uygulayabiliyoruz?" diye konuÅŸtu.

"GEREÄžÄ°NÄ° YAPMAMIZ ÅžART"

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã¶nceki gÃ¼n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde 23 Nisan dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerinden gelen Ã§ocuklara, "BÃ¼yÃ¼klerin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± savaÅŸlarÄ±n faturasÄ±, Ã§ocuklara kesilmemeli, onlarÄ±n vurdumduymazlÄ±klarÄ±nÄ±n bedelini, minik bedenler Ã¶dememelidir" dediÄŸine deÄŸinerek, salonda bulunanlara ÅŸÃ¶yle seslendi:

"Suriye'de katledilen, Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ de Ã§ocuk olan 1 milyona yakÄ±n masumun sesine kulak vermeyen bir MÃ¼slÃ¼man, kendisini Peygamber Efendimizin bu tavsiyelerinden hangisine uymuÅŸ olarak kabul edebilir? Hepiniz ekranlarda izlemiÅŸsinizdir, kimyasal silahlarla ÅŸehit olmuÅŸ ikizlerin babasÄ±nÄ±n kucaÄŸÄ±ndaki halini. TÃ¼rkiye'ye aldÄ±rdÄ±k ve Hatay'da babasÄ±, amcasÄ± ve akrabalarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. AynÄ± aileden 100 kiÅŸi kimyasal silahlarla ne yazÄ±k ki Ã¶lmÃ¼ÅŸ, ÅŸehit olmuÅŸtu. Åžimdi o babanÄ±n halini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n, eÅŸi de ÅŸehit olmuÅŸ, iki yavru da gitmiÅŸ. 'Ben onlarÄ± Allah'Ä±mÄ±n evine gÃ¶nderiyorum.' diyordu. Kendi elleriyle yavrularÄ±nÄ± orada mezara defnediyor. Bu dÃ¼nyada bu zalimler, acaba karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ne kadar bulmayacak da bu zulmÃ¼ devam ettirecek. Bunlara karÅŸÄ± sesimizi yÃ¼kselttiÄŸimiz iÃ§in birileri ne diyor? 'DiktatÃ¶r' diyor. VarsÄ±n desinler, biz sesimizi yÃ¼kseltmeye bunlara karÅŸÄ± devam edeceÄŸiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizim Peygamberimiz 'Zulme rÄ±za zulÃ¼mdÃ¼r' diyor. Zulme rÄ±zanÄ±n zulÃ¼m olduÄŸu bir dÃ¼nyada biz kalkÄ±p da bunlara 'Ä°yi yapÄ±yorsunuz. Devam edin.' diyebilir miyiz?"Â

"BugÃ¼n Somali'de aÃ§lÄ±k iÃ§inde kÄ±vranan Ã§ocuklarÄ±n dramÄ±na ÅŸahit olan ve harekete geÃ§meyen bir mÃ¼min kendisini nasÄ±l Peygamberin izinden gidiyor gÃ¶rebilir?" diyen ErdoÄŸan, Hazreti Muhammed'in "Bir kÃ¶tÃ¼lÃ¼k gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z zaman elinizle dÃ¼zeltin, gÃ¼cÃ¼nÃ¼z yetmezse dilinizle ihtar edin, ona da gÃ¼cÃ¼nÃ¼z yetmezse kalben buÄŸzedin" hadisini hatÄ±rlattÄ±.Â

ErdoÄŸan, MÃ¼slÃ¼manlar bu kesin emre raÄŸmen prensipte dahi bir araya gelemediÄŸini dile getirerek, "EÄŸer biz, insanlar iÃ§erisinden Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ bir hayÄ±rlÄ± Ã¼mmet olduÄŸumuza inanÄ±yorsak, o zaman bunun gereÄŸini yerine getirmemiz lazÄ±m. AtmamÄ±z gereken adÄ±mlarÄ± buna gÃ¶re atmamÄ±z lazÄ±m, daha neyi, nasÄ±l seyredeceÄŸiz? Acaba biz, bir tas Ã§orbamÄ±zÄ± onlarla beraber paylaÅŸabiliyor, onlara bunu uzatabiliyor muyuz? Bunu artÄ±k ihmale hakkÄ±mÄ±z yok, gereÄŸini yapmamÄ±z ÅŸart." dedi.