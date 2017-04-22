GÃ¼ncelleme: 05:32, 23 Nisan 2017 Pazar

KÃ¼tahya'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oluyor | FOTO





Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 10 santimetreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± DomaniÃ§'de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±m gÃ¼Ã§lÃ¼kle saÄŸlanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÃ¼tahya'nÄ±nÂ DomaniÃ§Â ilÃ§esindeÂ kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±Â nedeniyle ulaÅŸÄ±m gÃ¼Ã§lÃ¼kle saÄŸlanÄ±yor. DomaniÃ§-Ä°negÃ¶l karayolunun Kocayayla mevkisinde buzlanma nedeniyle yolda kayan araÃ§lar, zaman zaman ulaÅŸÄ±mda aksamalara yol aÃ§tÄ±. Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede yaklaÅŸÄ±k 10 santimetreye ulaÅŸtÄ±. Kara hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanan Ã§ok sayÄ±da sÃ¼rÃ¼cÃ¼, yoldan geri dÃ¶nmek zorunda kaldÄ±. KarayollarÄ± ekipleri, tuzlama ve kar kÃ¼reme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaparken, trafik ekipleri de sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri dikkatli olmalarÄ±, yakÄ±n takip, hatalÄ± sollama ve yÃ¼ksek hÄ±z yapmamalarÄ± konusunda uyarÄ±yor.

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