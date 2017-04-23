İstanbul'da Halk ve Çocuk Kütüphanelerinde Örnek Bir Uygulama

Bazı kütüphaneler artık 22.30’a kadar açık
Burada birçok kez kütüphane meselesine dair havadisler aktardım. Kütüphane mevzusundan bu kadar fazla bahsetmem bunun bir mesele olarak hâlâ ortada durduğunun da bir işareti aslında.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 Nisan’dan itibaren İstanbul’da pilot bir uygulamaya başlıyor: Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi, Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi, Kadıköy Aziz Berker İlçe Halk Kütüphanesi (2 Mayıs itibarı ile) 08.00-22.30 arasında açık olacak. Aynı şekilde Üsküdar Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi ve Selimiye Çocuk Kütüphanesi (2 Mayıs itibarı ile) de 08.00-20-30 saatleri arasında açık olacak. Zaman içerisinde bu çalışma saatleri diğer kütüphanelerde de uygulanmaya başlanacak. Daha çok kitap okunması kütüphanelerde daha fazla vakit geçirilmesi için yapılan bu uygulama sevindiricidir. Umarız halkın da rağbeti ile bu uygulamanın hakkı verilmiş olur.
“Kutlu Doğum Haftası” tartışması
Hazreti Peygamber’in veladeti son dönemde malum olduğu üzere miladi takvime göre de kutlanır oldu. Kutlanacak gün bulma çabasının bir ürünü olsa gerek bu. Yakın zaman önce “Kutlu Doğum Kutlamaları” adı altında ne tür garabetlere ve saçmalıklara girişildiği hatırlardadır diye düşünüyorum zira Kur’an şeklinde pasta yapmayı düşünen kafa beni hâlâ hayretlere sürüklüyor!..
Müslümanın ibadet etmek, peygamberi anmak için illa ki özel günlere ihtiyacı var mıdır diye sormalıyız kendimize öncelikle. Kur’an’da belirtilen kutlu geceler haricinde herhangi bir “özel gün/gece” icat etmenin gerekliliği dinî açıdan önce sosyolojik olarak ele alınmalı diye düşünüyorum. Nihayetinde toplumu buna iten saik keşfedildiğinde, toplumda mevcut bulunan bir “gediğe” işaret edecektir. Bunun doldurulması kanaatindeyim çünkü bu gedik aşınmış Müslümanlığımızdan hasıl olmuştur.
Online Siyer Platformu
Meridyen Derneği'nin geçen sene başlattığı Online Siyer Platformu projesi bu sene de başlıyor. Başında Adnan Demircan’ın bulunduğu proje siyer alanındaki temel meseleleri ele almaya devam edecek.
Projenin amacı temelde internet üzerinden Hazreti Peygamber’in hayatını daha doğru bir şekilde anlamlandırma diyebiliriz. Proje hakkında ayrıntılı bilgiye buradan erişilebilir. Proje hakkında bilgi aldıktan sonra kayıt olmak isterseniz buraya buyurun. (dünyabizim)
M. Murtaza Özeren
Bazı kütüphaneler artık 22.30’a kadar açık... 'Kutlu Doğum Haftası' tartışması... Online Siyer Platformu... M. Murtaza Özeren bu haftanın öne çıkan bazı kültürel olaylarını derledi
Kahire’nin şehir merkezinde yer alan ve eşine rastlaması oldukça zor bir yerleşim yerinde Necropolis’te mezarlıklardan oluşan bir kent var, nüfusu 1 milyonu aşkın
''Elifba’dan Muallime/ Mahalle Mektepleri'' Fatih Güldal'ın hazırladığı eser, Eraslan Güzel'in koleksiyonundan fotoğraflarla da zengin bir hüviyete bürünmüş
İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Almanca, Boşnakça ve Korece dillerine çevrilen Türkçe klasikler, Saraybosna Kitap Fuarı'nda okurlara hediye edilecek
İbrahim Ethem Gören, UTESAV Başkanı İsrafil Kuralay ile ‘Dünden Bugüne UTESAV’ üzerine hasbihal etti
Mahkumlara kitap göndermek neden yasaklandı? Dünyanın en eski kütüphanesi restore edildi... TRT’nin muazzam arşivi açıldı... Kazakistan Latin alfabesine geçiyor... M. Murtaza Özeren, son günlerin öne çıkan bazı kültür olaylarını derledi.
M. Ali Büyükkara geçtiğimiz günlerde Mavera Vakfı'nda 'Ehli Sünnet Üzerine Düşünceler' başlıklı bir konferans verdi.
Bu ülkenin yetiştirdiği yerli filozoflarımızdan, büyük bir ilim ve engin bir mütevazılığı şahsında birleştiren üstad Teoman Duralı hocamıza, Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından Fahri Doktora ünvanı takdim edildi.
İbrahim Ethem Gören, Katı' sanatkarı Handan Nisrin Şahin ile Ankara Ulucanlar Cezaevi Kültür merkezi'nde 7 Nisan Cuma günü açtığı katı' sergisi üzerine hasbihal etti
Mustafa Kutlu, 'Yıldız Tozu' kitabında da o sade ve sinematografik anlatımıyla bizi hikâyelerinin içine çekiyor, sessiz sedasız.
Osmanlı Devleti’nin başmimarı Mimar Sinan bereketli bir hayat sürdü ve ardında 375 eser bıraktı. 17 Temmuz 1588 tarihinde vefat eden Koca Sinan, Osmanlı’nın ve İstanbul’un sembolü olarak anılan yapılara imza attı.
Dergilerin Nisan Sayılarında birbirinden değerli kalemlerin hazırladığı önemli dosyalar ve nitelikli çalışmalar var
Karabatak dergisi, Bosna Hersek’in Milli Şairi Cemaleddin Latiç ile yakında Türkçe’ye çevrilecek olan Mevlid-i Nebî eseri ve Bosna hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi. Mustafa Uçurum bu söyleşi hakkında yazdı.
Hamilik Okulu Vakfı başlattığı yardım kampanyasıyla geçtiğimiz aylarda büyük bir yıkıma sahne olan Cizre’ye; ve özellikle de Cizre’deki Kur’an Kursu öğrencilerine hamilik ediyor. Hamilik Okulu Vakfı Başkanı Barbaros Ceylan ile Hamilik Okulu çalışmaları ve Cizre hizmetleri özelinde hasbihal ettik.
5. İslam İktisadi Atölyesi, 'İslam İktisadı Perspektifinden Faiz' başlığı altında 1-2 Nisan 2017 tarihinde Sakarya’da düzenlendi.
Anar Araştırma Merkezi Genel Müdürü İbrahim Uslu, 31 Mart Cuma gecesi Bursa Birlik Vakfının Cuma Meclisindeki sohbetine konuk oldu.