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12:54, 23 Nisan 2017 Pazar
Kültür Sanat
Güncelleme: 11:35, 23 Nisan 2017 Pazar

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İstanbul'da Halk ve Çocuk Kütüphanelerinde Örnek Bir Uygulama
İstanbul'da Halk ve Çocuk Kütüphanelerinde Örnek Bir Uygulama
Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi... Foto: Ramazan Bedük

Bazı kütüphaneler artık 22.30’a kadar açık... 'Kutlu Doğum Haftası' tartışması... Online Siyer Platformu... M. Murtaza Özeren bu haftanın öne çıkan bazı kültürel olaylarını derledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bazı kütüphaneler artık 22.30’a kadar açık

Burada birçok kez kütüphane meselesine dair havadisler aktardım. Kütüphane mevzusundan bu kadar fazla bahsetmem bunun bir mesele olarak hâlâ ortada durduğunun da bir işareti aslında.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 Nisan’dan itibaren İstanbul’da pilot bir uygulamaya başlıyor: Orhan Kemal İl Halk KütüphanesiŞemsipaşa İlçe Halk KütüphanesiKadıköy Aziz Berker İlçe Halk Kütüphanesi (2 Mayıs itibarı ile) 08.00-22.30 arasında açık olacak. Aynı şekilde Üsküdar Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi ve Selimiye Çocuk Kütüphanesi (2 Mayıs itibarı ile) de 08.00-20-30 saatleri arasında açık olacak. Zaman içerisinde bu çalışma saatleri diğer kütüphanelerde de uygulanmaya başlanacak. Daha çok kitap okunması kütüphanelerde daha fazla vakit geçirilmesi için yapılan bu uygulama sevindiricidir. Umarız halkın da rağbeti ile bu uygulamanın hakkı verilmiş olur.

“Kutlu Doğum Haftası” tartışması

Hazreti Peygamber’in veladeti son dönemde malum olduğu üzere miladi takvime göre de kutlanır oldu. Kutlanacak gün bulma çabasının bir ürünü olsa gerek bu. Yakın zaman önce “Kutlu Doğum Kutlamaları” adı altında ne tür garabetlere ve saçmalıklara girişildiği hatırlardadır diye düşünüyorum zira Kur’an şeklinde pasta yapmayı düşünen kafa beni hâlâ hayretlere sürüklüyor!..

Müslümanın ibadet etmek, peygamberi anmak için illa ki özel günlere ihtiyacı var mıdır diye sormalıyız kendimize öncelikle. Kur’an’da belirtilen kutlu geceler haricinde herhangi bir “özel gün/gece” icat etmenin gerekliliği dinî açıdan önce sosyolojik olarak ele alınmalı diye düşünüyorum. Nihayetinde toplumu buna iten saik keşfedildiğinde, toplumda mevcut bulunan bir “gediğe” işaret edecektir. Bunun doldurulması kanaatindeyim çünkü bu gedik aşınmış Müslümanlığımızdan hasıl olmuştur.

Online Siyer Platformu

Meridyen Derneği'nin geçen sene başlattığı Online Siyer Platformu projesi bu sene de başlıyor. Başında Adnan Demircan’ın bulunduğu proje siyer alanındaki temel meseleleri ele almaya devam edecek.

Projenin amacı temelde internet üzerinden Hazreti Peygamber’in hayatını daha doğru bir şekilde anlamlandırma diyebiliriz. Proje hakkında ayrıntılı bilgiye buradan erişilebilir. Proje hakkında bilgi aldıktan sonra kayıt olmak isterseniz buraya buyurun. (dünyabizim)

 

M. Murtaza Özeren



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