01:30, 23 Nisan 2017 Pazar

Suudi Arabistan'da Ã§ok sayÄ±da Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶revden almalar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan'da, Ã¼lkenin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi, Ä°stihbarat BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± ve bazÄ± bakanlarÄ±n gÃ¶revden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin AbdulazizÂ tarafÄ±ndan imzalanan, Ã¼lkenin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi, Ä°stihbarat BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± ve bazÄ± bakanlarÄ±n gÃ¶revlerinden alÄ±narak, yerlerine yeni atamalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 40'tan fazla kraliyet kararnamesi yayÄ±mladÄ±.

KRAL SELMAN'IN Ä°KÄ° OÄžLU ÃœST DÃœZEY GÃ–REVLERE ATANDI

Kraliyet DivanÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Kral Selman'Ä±n iki oÄŸlu, yeni kararnameyle Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶revlere atandÄ±. Suudi Arabistan'Ä±n Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Abdullah bin Faysal gÃ¶revinden alÄ±narak yerine Emir Halid bin Selman bin Abdulaziz getirildi. Emir Abdulaziz bin Selman ise Enerjiden Sorumlu Devlet BakanÄ± olarak atandÄ±.

GeÃ§en yÄ±l eylÃ¼lde ekonomik krizden dolayÄ± askÄ±ya alÄ±nan sosyal hak ve ek Ã¶demeler de kraliyet emirleriyle geri getirildi. AyrÄ±ca Yemen'deki Husilere yÃ¶nelik savaÅŸta gÃ¶rev yapan askeri ve gÃ¼venlik personeline iki maaÅŸ ikramiye Ã¶denmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.Â

Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Korgeneral Aid bin Avad bin Aid EÅŸ-Åželevi gÃ¶revinden alÄ±narak Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±na atandÄ±. GÃ¶rev sÃ¼resi dolan Ä°stihbarat BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n yerine ise Koalisyon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ahmed Hasan Asiri getirildi.

Ãœlkede GÃ¼venlik Konseyinin kurulmasÄ± ve baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na da Muhammed Gafili'nin getirilmesine, Sosyal Ä°ÅŸler BakanÄ± Halid bin Abdullah'Ä±n gÃ¶revden alÄ±narak hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verildi.

Suudi Arabistan protokolÃ¼nde Ã¶nemli yere sahip KÃ¼ltÃ¼r ve Enformasyon BakanÄ± Adil Tureyfi gÃ¶revinden alÄ±narak, yerine Avad bin Salih el-Avad atandÄ±.

Ã–te yandan, Ä°letiÅŸim ve Bilgi Teknolojileri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Bakanlar Kurulu Genel SekreterliÄŸi, YatÄ±rÄ±m Genel SekreterliÄŸi, Meteoroloji ve Ã‡evre GÃ¼venliÄŸi Genel SekreterliÄŸi, GÃ¼mrÃ¼k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Belediyeler BakanlÄ±ÄŸÄ± ile birlikte birÃ§ok emirliÄŸe "emirlik yardÄ±mcÄ±sÄ±" statÃ¼sÃ¼nde atama gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Suudi Arabistan'da Kraliyet DivanÄ± tarafÄ±ndan ilan edilen kararlar, yayÄ±mlanma tarihinden itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giriyor.

Â