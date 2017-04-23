09:35, 23 Nisan 2017 Pazar

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 23 / Nisan / 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± kutlanÄ±yor

- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ile beraberindeki heyeti kabul edecek, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± TÃ¶reni'ne katÄ±lacak.Â

- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda TBMM Genel Kurulunda Ã¶zel gÃ¼ndemle toplanacak oturumaÂ iÅŸtirak edecek. Oturumda BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli ile HDP temsilcisi birer konuÅŸma yapacak

(Ankara/12.00/12.45/TBMM/14.00)Â

- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, kutlamalarÄ± kabul edecek. Kahraman'Ä±n ev sahipliÄŸinde TBMM Åžeref Salonu'nda verilecek resepsiyona BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da katÄ±lacak.Â

(TBMM/11.30/19.30)Â

- Kahraman, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ile beraberindeki Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretmen heyetini kabul edecek.

(TBMM/16.00)Â

- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda AnÄ±tkabir'deki tÃ¶rene katÄ±lacak, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Ã§ocuklarÄ± kabul edecek.Â

(Ankara/09.15/10.00)Â

- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, AnÄ±tkabir'deki tÃ¶ren ile TBMM'deki kabul tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.

(Ankara/09.15/11.30)

2- TBMM'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 97. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼

- Meclis BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, TBMM AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk bÄ±rakÄ±yor.

(TBMM/09.00)

- AydÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki devlet erkanÄ± AnÄ±tkabir'i ziyaret ederek, AtatÃ¼rk'Ã¼n manevi huzurunda saygÄ± duruÅŸunda bulunacak.

(Ankara/09.15)Â

- Birinci TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinde anma tÃ¶reni dÃ¼zenlenecek.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla makamÄ±nda Ã§ocuklarÄ± kabul edecek.

(Ankara/11.00)Â

DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turu gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

(Fransa)Â

2- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.

(Musul)Â

3- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.

(Sana)

4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Åžam)Â

5- VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Adnan Ertem, Bosna Hersek'te restorasyonu tamamlanan GradiÅŸka DerviÅŸ HanÄ±m Medresesi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak.

(GradiÅŸka)Â

GÃœNCEL

1- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n eÅŸi Semiha YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ev sahipliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ±, "81 Ä°l 81 Ã‡ocuk 23 Nisan ÅženliÄŸi", BaÅŸbakanlÄ±k DolmabahÃ§e Ã‡alÄ±ÅŸma Ofisi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

(Ä°stanbul/10.00)

SPOR

1- Voleybolda Avrupa'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°talya'da belli oluyor.

- KadÄ±nlar CEV Åžampiyonlar Ligi DÃ¶rtlÃ¼ Final'in final maÃ§Ä±nda VakÄ±fBank ile Imoco Volley, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k mÃ¼sabakasÄ±nda ise EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA ile Dinamo Moskova karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Treviso/19.00/16.00)Â

2- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 28. haftasÄ±ndaki derbi maÃ§ta Galatasaray ile FenerbahÃ§e, TÃ¼rk Telekom Arena'da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

- GÃ¼nÃ¼n diÄŸer maÃ§Ä±nda Akhisar Belediyespor ile Bursaspor karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Ä°stanbul/19.00/Manisa/13.30)Â

3- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 27. haftasÄ±nda Gaziantep Basketbol ile BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Gaziantep/16.00)Â

4- TFF 1. Lig'in 29. haftasÄ±nda Boluspor-BandÄ±rmaspor, Ãœmraniyespor-Mersin Ä°dmanyurdu, ElazÄ±ÄŸspor-Samsunspor ve EskiÅŸehirspor-Sivasspor maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

(Bolu/Ä°stanbul/13.00/ElazÄ±ÄŸ/EskiÅŸehir/16.00)Â

5- Spor Toto 2. Lig'de 33, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 37, 2 ve 3. gruplarda ise 33. hafta mÃ¼sabakalarÄ± oynanacak.

6- Erkekler Hentbol SÃ¼per Lig'de 25. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± tamamlanacak.

7- MotoGP DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda sezonun Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yarÄ±ÅŸÄ± ABD Grand Prix'si koÅŸulacak.

(Austin/22.00)

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Ã–ZEL HABER

1- TÃ¼rkiye'de ofisi olmayan e-ticaret ÅŸirketleri mercek altÄ±nda

- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal:

- "(UluslararasÄ± e-ticaret ÅŸirketleri) BakanlÄ±k olarak bu firmalar nezdinde vergi incelemeleri yaptÄ±k, TÃ¼rkiye'de kazanÄ±lan ve vergisi Ã¶denmeyen tutarlarla ilgili muhataplara gerekli tebligatlar yapÄ±ldÄ±"

- "Bir grup ÅŸirket TÃ¼rkiye'nin bu konudaki tavrÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in ofis kurdu, mÃ¼kellef oldu ve vergisini Ã¶dÃ¼yor. Ama Ä±srarla 'TÃ¼rkiye'de ticari faaliyet yapmÄ±yoruz, ofisimiz yok' diyenlere karÅŸÄ± da gerekli raporlarÄ± yazdÄ±k, bunlarÄ± takip ediyoruz"

2 - Borsadaki ÅŸirketlerin piyasa deÄŸeri rekorlara doymuyor

- Borsa Ä°stanbul'da iÅŸlem gÃ¶ren ÅŸirketlerin toplam piyasa deÄŸeri 718 milyar lirayÄ± aÅŸarak tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine Ã§Ä±ktÄ±

- Borsa Ä°stanbul'da en yÃ¼ksek piyasa deÄŸerine sahip ÅŸirket, 41,1 milyar lira ile KoÃ§ Holding olurken, onu Garanti BankasÄ±, Akbank ve Ä°ÅŸ BankasÄ± izledi