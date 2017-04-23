TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 23 / Nisan / 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± kutlanÄ±yor
- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ile beraberindeki heyeti kabul edecek, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± TÃ¶reni'ne katÄ±lacak.Â
- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda TBMM Genel Kurulunda Ã¶zel gÃ¼ndemle toplanacak oturumaÂ iÅŸtirak edecek. Oturumda BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli ile HDP temsilcisi birer konuÅŸma yapacak
(Ankara/12.00/12.45/TBMM/14.00)Â
- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, kutlamalarÄ± kabul edecek. Kahraman'Ä±n ev sahipliÄŸinde TBMM Åžeref Salonu'nda verilecek resepsiyona BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da katÄ±lacak.Â
(TBMM/11.30/19.30)Â
- Kahraman, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ile beraberindeki Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretmen heyetini kabul edecek.
(TBMM/16.00)Â
- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda AnÄ±tkabir'deki tÃ¶rene katÄ±lacak, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Ã§ocuklarÄ± kabul edecek.Â
(Ankara/09.15/10.00)Â
- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, AnÄ±tkabir'deki tÃ¶ren ile TBMM'deki kabul tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.
(Ankara/09.15/11.30)
2- TBMM'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 97. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼
- Meclis BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, TBMM AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'na Ã§elenk bÄ±rakÄ±yor.
(TBMM/09.00)
- AydÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki devlet erkanÄ± AnÄ±tkabir'i ziyaret ederek, AtatÃ¼rk'Ã¼n manevi huzurunda saygÄ± duruÅŸunda bulunacak.
(Ankara/09.15)Â
- Birinci TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinde anma tÃ¶reni dÃ¼zenlenecek.
(Ankara/10.00)
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla makamÄ±nda Ã§ocuklarÄ± kabul edecek.
(Ankara/11.00)Â
DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turu gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
(Fransa)Â
2- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.
(Musul)Â
3- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.
(Sana)
4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Åžam)Â
5- VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Adnan Ertem, Bosna Hersek'te restorasyonu tamamlanan GradiÅŸka DerviÅŸ HanÄ±m Medresesi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak.
(GradiÅŸka)Â
GÃœNCEL
1- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n eÅŸi Semiha YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ev sahipliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ±, "81 Ä°l 81 Ã‡ocuk 23 Nisan ÅženliÄŸi", BaÅŸbakanlÄ±k DolmabahÃ§e Ã‡alÄ±ÅŸma Ofisi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
(Ä°stanbul/10.00)
SPOR
1- Voleybolda Avrupa'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°talya'da belli oluyor.
- KadÄ±nlar CEV Åžampiyonlar Ligi DÃ¶rtlÃ¼ Final'in final maÃ§Ä±nda VakÄ±fBank ile Imoco Volley, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k mÃ¼sabakasÄ±nda ise EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA ile Dinamo Moskova karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Treviso/19.00/16.00)Â
2- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 28. haftasÄ±ndaki derbi maÃ§ta Galatasaray ile FenerbahÃ§e, TÃ¼rk Telekom Arena'da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
- GÃ¼nÃ¼n diÄŸer maÃ§Ä±nda Akhisar Belediyespor ile Bursaspor karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Ä°stanbul/19.00/Manisa/13.30)Â
3- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 27. haftasÄ±nda Gaziantep Basketbol ile BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Gaziantep/16.00)Â
4- TFF 1. Lig'in 29. haftasÄ±nda Boluspor-BandÄ±rmaspor, Ãœmraniyespor-Mersin Ä°dmanyurdu, ElazÄ±ÄŸspor-Samsunspor ve EskiÅŸehirspor-Sivasspor maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
(Bolu/Ä°stanbul/13.00/ElazÄ±ÄŸ/EskiÅŸehir/16.00)Â
5- Spor Toto 2. Lig'de 33, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 37, 2 ve 3. gruplarda ise 33. hafta mÃ¼sabakalarÄ± oynanacak.
6- Erkekler Hentbol SÃ¼per Lig'de 25. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± tamamlanacak.
7- MotoGP DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda sezonun Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yarÄ±ÅŸÄ± ABD Grand Prix'si koÅŸulacak.
(Austin/22.00)
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Ã–ZEL HABER
1- TÃ¼rkiye'de ofisi olmayan e-ticaret ÅŸirketleri mercek altÄ±nda
- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal:
- "(UluslararasÄ± e-ticaret ÅŸirketleri) BakanlÄ±k olarak bu firmalar nezdinde vergi incelemeleri yaptÄ±k, TÃ¼rkiye'de kazanÄ±lan ve vergisi Ã¶denmeyen tutarlarla ilgili muhataplara gerekli tebligatlar yapÄ±ldÄ±"
- "Bir grup ÅŸirket TÃ¼rkiye'nin bu konudaki tavrÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in ofis kurdu, mÃ¼kellef oldu ve vergisini Ã¶dÃ¼yor. Ama Ä±srarla 'TÃ¼rkiye'de ticari faaliyet yapmÄ±yoruz, ofisimiz yok' diyenlere karÅŸÄ± da gerekli raporlarÄ± yazdÄ±k, bunlarÄ± takip ediyoruz"
2 - Borsadaki ÅŸirketlerin piyasa deÄŸeri rekorlara doymuyor
- Borsa Ä°stanbul'da iÅŸlem gÃ¶ren ÅŸirketlerin toplam piyasa deÄŸeri 718 milyar lirayÄ± aÅŸarak tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine Ã§Ä±ktÄ±
- Borsa Ä°stanbul'da en yÃ¼ksek piyasa deÄŸerine sahip ÅŸirket, 41,1 milyar lira ile KoÃ§ Holding olurken, onu Garanti BankasÄ±, Akbank ve Ä°ÅŸ BankasÄ± izledi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ile beraberindeki heyeti kabul edecek, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± TÃ¶reni'ne katÄ±lacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi
YÄ±ldÄ±rÄ±m fotoÄŸrafÄ± Ã§ekme isteÄŸiyle yola Ã§Ä±kan iki TÃ¼rk elektronik mÃ¼hendisi, baÅŸta tamamen el Ã¼retimiyle geliÅŸtirdikleri, daha sonra uluslararasÄ± fonlama platformundan destek alarak seri Ã¼retime geÃ§tikleri fotoÄŸraf makinesine monte edilebilen MIOPS SMART'Ä±, Amerikan ordusu ve NASA'ya satmayÄ± baÅŸardÄ±
TÃ¼rkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Forumu, Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± kabul edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Ã‡in Halk Cumhuriyeti BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Liu Yandong, Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ± ZÃ¼htÃ¼ Arslan ve YÃ–K BaÅŸkanÄ± Yekta SaraÃ§'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin halk oylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler takip edilecek
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Esenyurt, AvcÄ±lar, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, BaÅŸakÅŸehir ve ArnavutkÃ¶y ilÃ§elerinde dÃ¼zenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif ve Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Velid Muallim, Moskova'da Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmede bir araya gelecek.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Resmi Konut'ta Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Nikos Anastasiadis, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri kapsamÄ±nda ara bÃ¶lgede bir araya gelecek.
Ä°talya, G7 dÃ¶nem baÅŸkanÄ± olmasÄ± sebebiyle Lucca kentinde 2 gÃ¼n boyunca G7 Ãœlkeleri DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na ev sahipliÄŸi yapacak. G7 Ã¼lkeleri, terÃ¶r baÅŸta olmak Ã¼zere kÃ¼resel geliÅŸmeleri, Suriye, Irak, Libya, Ä°ran, Ukrayna ve Afrika'yÄ± ele alacak.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, partisinin YenikapÄ± Etkinlik AlanÄ±'nda dÃ¼zenlenecek Ä°stanbul mitingine katÄ±lacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi