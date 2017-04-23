09:48, 23 Nisan 2017 Pazar

ÅžÄ±rnak'ta terÃ¶r operasyonu: 2 ÅŸehit





Uludere ilÃ§esinin Bestler Dereler bÃ¶lgesinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 2 asker ÅŸehit oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 2 asker ÅŸehit oldu. GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, 23. Jandarma SÄ±nÄ±r TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± birliklerce Bestler Dereler bÃ¶lgesinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyonda bir grup terÃ¶ristle sÄ±cak temas saÄŸlandÄ±. TerÃ¶ristlerin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ilk ateÅŸ sonucu 2 asker aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Helikopterle ÅžÄ±rnak Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan askerler, mÃ¼dahaleye raÄŸmen ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼.

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