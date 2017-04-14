ABD yanlÄ±sÄ± Avustralya'ya Kuzey Kore'den nÃ¼kleer tehdit

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kuzey Kore'nin, ABD'nin peÅŸinden "kÃ¶rÃ¼ kÃ¶rÃ¼ne"â€™ gitmekle suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± Avustralya'ya nÃ¼kleer saldÄ±rÄ± tehdidinde bulunduÄŸu belirtildi.
Kuzey Kore haber ajansÄ± KCNA'ya bir DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Avustralya, ABD'nin peÅŸinden "kÃ¶rÃ¼ kÃ¶rÃ¼ne" gitmekle suÃ§landÄ±.
Avustralya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Julie Bishop'un "Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer silah programÄ± Avustralya iÃ§in ciddi tehdit." ifadesinin eleÅŸtirildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, "Bu tÃ¼r bir yÃ¶netimin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ±ndan gÃ¼zel sÃ¶zler duymak oldukÃ§a zor. Fakat bir Ã¼lkenin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ±ysanÄ±z, kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z dile dikkat etmeli ve meselenin Ã¶zÃ¼ hakkÄ±nda saÄŸduyulu konuÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.
Kore YarÄ±madasÄ±'ndaki gerilimden ABD'nin sorumlu olduÄŸu savunulan aÃ§Ä±klamada, "Avustralya, ABD'nin Kuzey Kore'yi izole etmek ve boÄŸmak iÃ§in yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ hareketleri takip etmeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rse bu, Kuzey Kore'nin stratejik gÃ¼cÃ¼ olan nÃ¼kleer silah saldÄ±rÄ±larÄ± kapsamÄ±nda bir intihar eylemi olacaktÄ±r." ifadelerine yer verildi.
ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence, resmi temaslar iÃ§in bulunduÄŸu Avustralya'da dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ã‡in, Kuzey Kore ile baÅŸ edemiyorsa, ABD ve mÃ¼ttefiklerimiz yapacak." diye konuÅŸmuÅŸtu.
Avustralya BaÅŸbakanÄ± Malcolm Turnbull da "Kuzey Kore yÃ¶netimi, barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± tehdit ediyor." diyerek, Ã‡in'in Kuzey Kore yÃ¶netimine baskÄ± yapmasÄ± gerektiÄŸini belirtmiÅŸti.
HakkÄ±nda 75 yÄ±l hapis cezasÄ± istenen Reza Zarrab, yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor.
Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Le Pen, FransÄ±z sÃ¶mÃ¼rgeciliÄŸinin Cezayir'e bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ±nÄ±n olduÄŸunu savundu
Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Desalegn, "Afrika KÄ±tasÄ±, geniÅŸ tarÄ±m alanlarÄ±na, maden, petrol ve doÄŸalgaz aÃ§Ä±sÄ±ndan muazzam doÄŸal kaynaklara sahip. Bu kaynaklarÄ±n Afrika halkÄ±nÄ±n kalkÄ±nmasÄ±nda kullanÄ±lmasÄ± gerekir" dedi
Kuzey Kore'nin, ABD'nin peÅŸinden "kÃ¶rÃ¼ kÃ¶rÃ¼ne" gitmekle suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± Avustralya'ya nÃ¼kleer saldÄ±rÄ± tehdidinde bulunduÄŸu bildirildi
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Bosna Hersek'in doÄŸusundaki Vlasenica'da defnedilen 5 savaÅŸ kurbanÄ±ndan en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde 16 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±
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