Afrika BarÄ±ÅŸ ve GÃ¼venlik Forumu Etiyopya'da baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
6. Tana Afrika BarÄ±ÅŸ ve GÃ¼venlik Forumu, Etiyopya'nÄ±n Bahar Dar kentinde baÅŸladÄ±.
"Afrika'daki DoÄŸal Kaynaklar YÃ¶netimi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼zenlenen forumda, Afrika KÄ±tasÄ±'ndaki zengin doÄŸal kaynaklarÄ±n yÃ¶netimi ele alÄ±nÄ±yor.
AÃ§Ä±lÄ±ÅŸta konuÅŸan Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Hailemariam Desalegn, Afrika'daki doÄŸal kaynaklarÄ±n yÃ¶netiminin gerekli olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Desalegn, "Afrika KÄ±tasÄ± geniÅŸ tarÄ±m alanlarÄ±na, maden, petrol ve doÄŸalgaz aÃ§Ä±sÄ±ndan muazzam doÄŸal kaynaklara sahip. Bu kaynaklarÄ±n Afrika halkÄ±nÄ±n kalkÄ±nmasÄ±nda kullanÄ±lmasÄ± gerekir. EÄŸer doÄŸal kaynaklar, Afrika KÄ±tasÄ±'ndaki halklarÄ±n hizmetinde kullanÄ±lmazsa bu, bÃ¼yÃ¼k bir sorunun habercisi olacak ve gÃ¼venliÄŸi tehdit edecektir." ifadelerini kullandÄ±.
Afrika BirliÄŸi Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tomas Kwasi Quartey de Afrika'daki doÄŸal kaynaklarÄ±n idaresi konusunda yÃ¶netimlerin gÃ¼Ã§lendirilmesi, yolsuzlukla mÃ¼cadele ve bu kaynaklarÄ±n istismar edilmesinin engellenmesi Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.
Quartey, Afrika Ã¼lkelerinin, doÄŸal kaynaklarÄ± halklarÄ± iÃ§in kullanmasÄ± ve onlar iÃ§in eÄŸitim ve iÅŸ olanaklarÄ± yaratmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.
Forumun baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan eski Nijerya CumhurbaÅŸkanÄ± Olusegun Obasanjo da bazÄ± Afrika Ã¼lkelerinde "yÃ¶netimin iyileÅŸtirilmesi" talebiyle dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerin iyi bir gÃ¶sterge olduÄŸunu, bunun Afrika'da ilerleyen bilinÃ§ dÃ¼zeyini gÃ¶sterdiÄŸini dile getirdi.
GÃ¼ney Sudan, Somali, Libya, Orta Afrika ve Nijerya'daki ÅŸiddet olaylarÄ±na iÅŸaret eden Obasanjo, Afrika KÄ±tasÄ±'ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar ve Ã§ekiÅŸmelerin daha fazla yayÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in yÃ¶netimlerin gÃ¼Ã§lendirilmesi ve doÄŸal kaynaklarÄ±n yÃ¶netilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Forum, yarÄ±n sona erecek.
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