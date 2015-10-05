10:18, 23 Nisan 2017 Pazar

Le Pen'den 'FransÄ±z sÃ¶mÃ¼rgeciliÄŸini' savunan sÃ¶zler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imlerinde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe (FN) partisinin adayÄ± Marine Le Pen, FransÄ±z sÃ¶mÃ¼rgeciliÄŸinin Cezayir'e bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ±nÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Le Pen, BFM televizyon kanalÄ±na verdiÄŸi rÃ¶portajda, Fransa'nÄ±n Kuzey Afrika ve diÄŸer bÃ¶lgelerde uyguladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶mÃ¼rgeci geÃ§miÅŸi hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, "SÃ¶mÃ¼rgecilik Cezayir'e Ã§ok ÅŸey kazandÄ±rdÄ±. Ä°yi niyetli olan Cezayirliler de bunu kabul ediyor." dedi.

Fransa'nÄ±n yeterince sahip Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Cezayir'e gÃ¶nderilenleri ve harkileri (Fransa iÃ§in savaÅŸan Cezayirliler) savunduÄŸunu ifade eden Le Pen, harkilerin Cezayir'de korkunÃ§ ÅŸartlarda kamplara yerleÅŸtirildiÄŸini iddia etti.

Sosyalist Partinin eski Ekonomi BakanÄ± ve cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imlerinde baÄŸÄ±msÄ±z aday olan Emmanuel Macron da iki ay Ã¶nce Cezayir ziyareti sÄ±rasÄ±nda sÃ¶mÃ¼rgecilik hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±. Macron, "SÃ¶mÃ¼rgecilik Fransa tarihinin bir parÃ§asÄ±dÄ±r ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ bir suÃ§tur." demiÅŸti.

Merkez saÄŸÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± FranÃ§ois Fillon da geÃ§en yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmada, Ã¼lkesinin sÃ¶mÃ¼rÃ¼ iÃ§in deÄŸil, kÃ¼ltÃ¼r ve medeniyet iÃ§in diÄŸer Ã¼lkelere aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸ, "Fransa, Afrika Ã¼lkeleriyle kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in suÃ§ iÅŸlemiÅŸ olamaz." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Fransa'da bu pazar yapÄ±lacak ve 11 adayÄ±n yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde salt Ã§oÄŸunluk saÄŸlanamazsa, ikinci tur oylama, en Ã§ok oyu alan iki aday arasÄ±nda 7 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸecek.

Anketler, Le Pen'in ilk turu rahatÃ§a geÃ§ip ikinci tura kalacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.