Le Pen'den 'FransÄ±z sÃ¶mÃ¼rgeciliÄŸini' savunan sÃ¶zler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imlerinde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe (FN) partisinin adayÄ± Marine Le Pen, FransÄ±z sÃ¶mÃ¼rgeciliÄŸinin Cezayir'e bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ±nÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Le Pen, BFM televizyon kanalÄ±na verdiÄŸi rÃ¶portajda, Fransa'nÄ±n Kuzey Afrika ve diÄŸer bÃ¶lgelerde uyguladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶mÃ¼rgeci geÃ§miÅŸi hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, "SÃ¶mÃ¼rgecilik Cezayir'e Ã§ok ÅŸey kazandÄ±rdÄ±. Ä°yi niyetli olan Cezayirliler de bunu kabul ediyor." dedi.
Fransa'nÄ±n yeterince sahip Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Cezayir'e gÃ¶nderilenleri ve harkileri (Fransa iÃ§in savaÅŸan Cezayirliler) savunduÄŸunu ifade eden Le Pen, harkilerin Cezayir'de korkunÃ§ ÅŸartlarda kamplara yerleÅŸtirildiÄŸini iddia etti.
Sosyalist Partinin eski Ekonomi BakanÄ± ve cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imlerinde baÄŸÄ±msÄ±z aday olan Emmanuel Macron da iki ay Ã¶nce Cezayir ziyareti sÄ±rasÄ±nda sÃ¶mÃ¼rgecilik hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±. Macron, "SÃ¶mÃ¼rgecilik Fransa tarihinin bir parÃ§asÄ±dÄ±r ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ bir suÃ§tur." demiÅŸti.
Merkez saÄŸÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± FranÃ§ois Fillon da geÃ§en yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmada, Ã¼lkesinin sÃ¶mÃ¼rÃ¼ iÃ§in deÄŸil, kÃ¼ltÃ¼r ve medeniyet iÃ§in diÄŸer Ã¼lkelere aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸ, "Fransa, Afrika Ã¼lkeleriyle kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in suÃ§ iÅŸlemiÅŸ olamaz." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Fransa'da bu pazar yapÄ±lacak ve 11 adayÄ±n yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde salt Ã§oÄŸunluk saÄŸlanamazsa, ikinci tur oylama, en Ã§ok oyu alan iki aday arasÄ±nda 7 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸecek.
Anketler, Le Pen'in ilk turu rahatÃ§a geÃ§ip ikinci tura kalacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.
HakkÄ±nda 75 yÄ±l hapis cezasÄ± istenen Reza Zarrab, yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor.
Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Le Pen, FransÄ±z sÃ¶mÃ¼rgeciliÄŸinin Cezayir'e bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ±nÄ±n olduÄŸunu savundu
Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Desalegn, "Afrika KÄ±tasÄ±, geniÅŸ tarÄ±m alanlarÄ±na, maden, petrol ve doÄŸalgaz aÃ§Ä±sÄ±ndan muazzam doÄŸal kaynaklara sahip. Bu kaynaklarÄ±n Afrika halkÄ±nÄ±n kalkÄ±nmasÄ±nda kullanÄ±lmasÄ± gerekir" dedi
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Suudi Arabistan'da, Ã¼lkenin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi, Ä°stihbarat BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± ve bazÄ± bakanlar gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
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Bosna Hersek'in doÄŸusundaki Vlasenica'da defnedilen 5 savaÅŸ kurbanÄ±ndan en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde 16 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin Halep'te muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Daret el-Ä°zze beldesine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda, 4 sivil Ã¶ldÃ¼, 25'ten fazlasÄ± yaralandÄ±
Ãœlkenin Ã¶nde gelen SÃ¼nni alimlerinden Ä°smailzehi, "Anayasa maddeleri ilahi emirler deÄŸildir. Allah'Ä±n kullarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu maddede de tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmesi gereken yerler var. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde SÃ¼nnilerin aday olmasÄ±nÄ± engelleyen kanun deÄŸiÅŸtirilmelidir" dedi
Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± AfD partisinin KÃ¶ln'de dÃ¼zenlediÄŸi kongre nedeniyle kentte on binlerce kiÅŸi Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri yaptÄ±
Ä°srail'in 3 haftadÄ±r naaÅŸÄ±nÄ± alÄ±koyduÄŸu Filistinli genÃ§ iÃ§in yÃ¼zlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Nablus'ta cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi
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Filistin'de Hamas ve Fetih hareketlerinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sert aÃ§Ä±klamalar, taraflar arasÄ±nda yeniden anlaÅŸmazlÄ±k yaÅŸanmasÄ± endiÅŸelerini de beraberinde getirdi
Fransa cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde ilk tur oylama yarÄ±n yapÄ±lacak
Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ±, yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§e karÅŸÄ± tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekilmesine iliÅŸkin tÃ¼m sÃ¶zleÅŸmelerin gÃ¶zden geÃ§irilmesini istedi
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