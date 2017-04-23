10:47, 23 Nisan 2017 Pazar

Anadolu'ya Nisan karÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ãœlke genelinde etkili olan soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava Ankaraâ€™da sabah saatlerinde kendini kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± olarak gÃ¶sterdi.

Nisan ayÄ±nÄ±n sonlarÄ±na gelinmesine raÄŸmen soÄŸuyan havanÄ±n ardÄ±ndan binalarÄ±n bacalarÄ± tekrar tÃ¼tmeye baÅŸladÄ±.

Â BOLU DAÄžI

Bolu DaÄŸÄ±'nda ise yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yaÅŸamÄ± olumsuz etkiliyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± kent merkezinde de etkisini gÃ¶steriyor. Gece baÅŸlayan saÄŸanaÄŸÄ±n sabah saatlerine doÄŸru yerini bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, otoyolun Yumrukaya, Abant KavÅŸaÄŸÄ±, Bolu DaÄŸÄ± TÃ¼neli ve viyadÃ¼kler bÃ¶lgesi ile karayolunun Abant KavÅŸaÄŸÄ±, Bakacak, KaranlÄ±kdere ve Seymenler mevkisinde etkisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. KarayollarÄ± ekipleri bÃ¶lgede karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, trafik ekipleri de sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri dikkatli olmalarÄ± konusunda uyarÄ±yor.

Â Bu arada, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± kent merkezinde de aralÄ±klarla devam ediyor. Kent merkezinde Ã§iÃ§ek aÃ§an aÄŸaÃ§lar ile laleler de karla kaplandÄ±. VatandaÅŸlar ise araÃ§larÄ±nÄ±n Ã¼zerine biriken kar tabakalarÄ±nÄ± fÄ±rÃ§alarÄ±yla temizliyor. Bolu DaÄŸÄ±nda 10 santime yaklaÅŸan kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, kent merkezinde 5 santimetreyi buluyor.

ESKÄ°ÅžEHÄ°R

EskiÅŸehir'de de sabah baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ile vatandaÅŸlarÄ±n zor anlar yaÅŸamasÄ±na neden oldu. Kentin yÃ¼ksek kesimlerinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kapanan ana caddeler belediye ekipleri tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lÄ±rken, olasÄ± buzlanmaya karÅŸÄ± tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±.

MEVSÄ°M NORMALLERÄ°NÄ°N ALTINDA

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, TÃ¼rkiye'nin genelinin parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Marmara, Ä°Ã§ Ege, Ä°Ã§ Anadolu, Karadeniz, DoÄŸu Anadolu, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusu ile Isparta, Burdur, Adana, Osmaniye, KahramanmaraÅŸ, AdÄ±yaman Ã§evrelerinin ve Antalya'nÄ±n doÄŸu ilÃ§elerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, Marmara'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸusu (Bilecik, Bursa'nÄ±n gÃ¼neyi, Sakarya'nÄ±n gÃ¼ney ilÃ§eleri), Ä°Ã§ Ege (UÅŸak, Afyonkarahisar, KÃ¼tahya), GÃ¶ller yÃ¶resi (Isparta, Burdur'un yÃ¼ksekleri), BatÄ± Karadeniz'in iÃ§ kesimleri (Bolu, DÃ¼zce, KarabÃ¼k, Kastamonu) ve Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±nda karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼lecek yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n BatÄ± Karadeniz'de yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± kuzey ve iÃ§ kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normalleri altÄ±nda seyretmeye devam edecek, DoÄŸu Anadolu ve DoÄŸu Karadeniz'de 2 ila 5 derece artacak. DiÄŸer yerlerde ise Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak. RÃ¼zgar, batÄ± kesimlerde kuzey ve batÄ±, iÃ§ ve doÄŸu bÃ¶lgelerde gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden orta kuvvette, Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, Ä°Ã§ Anadolu'nun batÄ±sÄ± ve BatÄ± Akdeniz'de batÄ± ve kuzeybatÄ± yÃ¶nlerden kuvvetli, yer yer kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (50-70 km/saat) ÅŸeklinde, DoÄŸu Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu'nun doÄŸusu, DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu ile DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden tam fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde (70-100 km/saat) esecek.