10:53, 23 Nisan 2017 Pazar

Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk turu baÅŸladÄ±





Fransa'da toplam 11 adayÄ±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk tur oylamasÄ±nda, adaylarÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± olabilmek iÃ§in salt Ã§oÄŸunluÄŸu elde etmesi gerekiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde ilk tur oylama baÅŸladÄ±. Toplam 11 adayÄ±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk tur oylamasÄ±nda Fransa'nÄ±n ana kara topraklarÄ±nda 45,67 milyon seÃ§menden oylarÄ±nÄ± kullanmak isteyenler saat 08.00'de (TSÄ° 09.00) oy kullanma merkezlerine gitmeye baÅŸladÄ±. GeniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda 69 bin 245 seÃ§im merkezinde gerÃ§ekleÅŸen oy kullanma iÅŸleminde 50 bin polis ve jandarmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra 7 bin asker gÃ¶rev yapÄ±yor. Fransa'nÄ±n denizaÅŸÄ±rÄ± topraklarÄ±nda ise dÃ¼n 1,3 milyon seÃ§men tercihini ortaya koymak iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmiÅŸti. Kamuoyu yoklamalarÄ±nda, "En Marche" (YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ) hareketinin lideri Emmanuel Macron ile aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe Partisinin (FN) adayÄ± Marine Le Pen Ã¶nde gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Oy verme iÅŸlemi saat 20.00'de (TSÄ° 21.00) sona erecek. AraÅŸtÄ±rma ÅŸirketleri, sandÄ±klarÄ±n kapanmasÄ±ndan itibaren seÃ§imin tahmini sonuÃ§larÄ±nÄ± vermeye baÅŸlayabilecek. Resmi sonuÃ§larÄ±n ise Anayasa Konseyi tarafÄ±ndan 26 Nisan Ã‡arÅŸamba TSÄ° 21.00'e kadar aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor. SeÃ§imin ilk turunda hiÃ§bir adayÄ±n yÃ¼zde 50'den fazla oy alamamasÄ± durumunda en Ã§ok oyu alan iki aday 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak seÃ§imde yarÄ±ÅŸacak. Kazanan aday 14 MayÄ±s'a kadar CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande'dan gÃ¶revi devralacak. Fransa'da 13 KasÄ±m 2015'te 130 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan ilan edilen olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal devam ediyor.

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