11:30, 23 Nisan 2017 Pazar

FransÄ±z televizyonunda "ErdoÄŸan'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi" teklifi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FransÄ±z siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges, ekonomi kanalÄ± BFM Business'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan hakkÄ±ndaki sÃ¶zleri nedeniyle bÃ¼yÃ¼k tepki topladÄ±.

FransÄ±z haber ve ekonomi kanalÄ± BFM Business tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan "DÃ¼nyada 7 GÃ¼n" isimli programa konuk olan Fransa UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler EnstitÃ¼sÃ¼ (IFRI) siyaset bilimi uzmanÄ± Philippe Moreau Defarges, TÃ¼rkiye'nin Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yeliÄŸinin mÃ¼mkÃ¼n olmayacaÄŸÄ±nÄ±, Ã¼yelikle ilgili bir anlaÅŸma imzalansa bile 27 Ã¼ye Ã¼lkeden her birinin bunu onaylamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Defarges, TÃ¼rkiye'deki halk oylamasÄ± hakkÄ±nda da referandum sonuÃ§larÄ±na itiraz edilmesi iÃ§in hukuki yollarÄ±n kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak itirazlarÄ±n sonuÃ§suz kalacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. TÃ¼rkiye'de bir tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±n olduÄŸunu iddia eden Defarges, "O zaman geriye ya iÃ§ savaÅŸ ya da bunu sÃ¶ylemek zor ama onun (ErdoÄŸan) Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi kalÄ±yor" dedi.

Sunucunun "Bir cinayeti meÅŸru gÃ¶steremezsiniz." ÅŸeklindeki itirazÄ±na Defarges, bu yÃ¶ntemin ve tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yÃ¼zyÄ±llardan beri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bÃ¼yÃ¼k dinlerde bile bu yÃ¶nde tartÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Program bittikten sonra sosyal medyada Defarges'e ve BFM Business kanalÄ±na tepki gÃ¶steren vatandaÅŸlar, televizyon ekranlarÄ±ndan cinayet Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Fransa'da yaÅŸayan Ã§ok sayÄ±da TÃ¼rk, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik bu tÃ¼r sÃ¶zlerin kabul edilemez olduÄŸunu vurgulayarak sosyal medyada bu konuda kÄ±sa mesajlar paylaÅŸarak Fransa Televizyon ve Radyo YayÄ±nlarÄ±nÄ± Denetleme YÃ¼ksek Konseyine (CSA) ÅŸikayette bulunduklarÄ±nÄ± ifade etti.

Fransa'da terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal uygulamasÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini, terÃ¶re Ã¶vgÃ¼ ve terÃ¶r Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapma gibi suÃ§larÄ±n yasalara eklendiÄŸini hatÄ±rlatan vatandaÅŸlar, televizyon ekranlarÄ±ndan bu yÃ¶nde bir ifadenin kullanÄ±lmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±. Ã‡ok sayÄ±da vatandaÅŸ da Defarges hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunacaÄŸÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

VatandaÅŸlar ayrÄ±ca Defarges'in uzman olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± IFRI ve BFM Business kanalÄ±nÄ± da aÃ§Ä±klama yaparak Ã¶zÃ¼r dilemeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.