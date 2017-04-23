11:46, 23 Nisan 2017 Pazar

Ermeni meselesi belgeleri dijital ortama aktarÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakanlÄ±k Devlet ArÅŸivleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, Ermeni meselesine iliÅŸkin arÅŸivlerde yer alan tÃ¼m belgeler dijital ortama aktarÄ±larak, dileyen herkesin eriÅŸimine sunulacak.

BaÅŸbakanlÄ±k Devlet ArÅŸivleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ DoÃ§. Dr. UÄŸur Ãœnal yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, OsmanlÄ± arÅŸivinin dÃ¼nya tarihi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli belgelere sahip olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Yerli ve yabancÄ± binlerce araÅŸtÄ±rmanÄ±n bu belgelerden faydalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ãœnal, ellerindeki belgelerin yarÄ±ya yakÄ±nÄ±nÄ±n tasnif edildiÄŸini dile getirdi.

Ãœnal, iÅŸlemlerin Ã¶ncelik sÄ±ralamasÄ±na gÃ¶re yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, Hatt-Ä± HÃ¼mayun, ferman ve tarihi kayÄ±t defterlerinin tasniflerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geriye kalan maliye evraklarÄ± Ã¼zerideki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n da devam ettiÄŸini ifade etti.

Her yÄ±l 24 Nisan'da dÃ¼nya genelinde Ermeni meselesinin gÃ¼ndeme geldiÄŸini anÄ±msatan Ãœnal, "ArÅŸivlerimizde bu konuyla ilgili de 100 binlerce hatta dolaylÄ± olanlarÄ± da dahil edersek, milyonlarca belge bulunuyor. Bu konuyla ilgili ÅŸu ana kadar 220â€™nin Ã¼zerinde yayÄ±n yaptÄ±k. Sadece Ermeni meselesiyle ilgili 21 ciltten oluÅŸan yayÄ±nÄ±mÄ±z var. En son da Tehcire Giden Yol kitabÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±k. Bunlar, Ermeni sevk ve isyanÄ±, dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lerle olan irtibatlarÄ±nÄ± ortaya koyan Ã§ok Ã¶nemli belgeler." dedi.

"ERMENÄ°LER DIÅž GÃœÃ‡LERÄ°N PROJELERÄ°NÄ°N PARÃ‡ASI OLDU"

DoÃ§. Dr. Ãœnal, TÃ¼rkiye'nin konuyla ilgili tÃ¼m belgelerini dileyen herkese aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"DÃ¼nyada bu konuda TÃ¼rkiyeâ€™ye yÃ¶nelik yapÄ±lan ithamlarda, hatÄ±ralarÄ±n ve birtakÄ±m gazete haberlerinin esas alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Oysa tarihi olaylarda birinci el kaynak olan arÅŸivlerin dikkate alÄ±nmasÄ± gerekir. AyrÄ±ca, dÃ¼nya parlamentolarÄ± bunu bir siyasi malzeme haline getirmeye baÅŸladÄ±. Bu, siyasetin deÄŸil, tarihÃ§ilerin, arÅŸivcilerin, akademisyenlerin konusu. TÃ¼m belgeleri dikkate alarak, tÃ¼m sÃ¼reÃ§leri ortaya koyacak belgelerle ancak genel hÃ¼kÃ¼mlerde bulunulabilir. SÃ¶z konusu odaklar, Ermenilerin o dÃ¶nemdeki faaliyetlerini, planlÄ±, sistemli ÅŸekilde yapmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. Ancak elimizdeki belgelere gÃ¶re Ermenilerin bunu, bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§lerin projelerinin bir parÃ§asÄ± olarak, planlÄ± ve organize ÅŸekilde yaptÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. OsmanlÄ± ise savaÅŸ yÄ±llarÄ±nda dÃ¼ÅŸmanla savaÅŸÄ±rken, kendi unsurlarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmana destek vermesini engellemek iÃ§in bazÄ± yollara baÅŸvurduÄŸuna yÃ¶nelik Ã§ok sayÄ±da belge var. OsmanlÄ± tehcire mecbur kaldÄ±. Son Ã§are olarak buna baÅŸvurdu. TÃ¼m belgeler bunu ispat ediyor."

Bu konuyla ilgili yeni bir Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Ãœnal, ÅŸu bilgileri verdi:

"Ermeni meselesinin doÄŸru anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in 200 binin Ã¼zerinde, hatta dolaylÄ± olanlarÄ± da eklersek milyonlarca belge araÅŸtÄ±rmaya aÃ§Ä±k durumda. YabancÄ± yerli fark etmez dileyen gelip araÅŸtÄ±rma yapabilir. YakÄ±n zamanda bu belgelerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini dijital ortamda kamuoyuyla paylaÅŸacaÄŸÄ±z. Yani, evinizden, iÅŸ yerinizden yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan, Erivanâ€™dan, dÃ¼nyanÄ±n neresi olursa olsun bir belgeye ulaÅŸmak istediÄŸinizde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ alabileceksiniz. TÃ¼m belgeleri buraya koyacaÄŸÄ±z. Bu konuyla ilgili hemen hemen tÃ¼m belgelerin tasnifi bitti. Åžu an Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlamÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. Bir iki ay iÃ§inde elimizdeki tÃ¼m belgeleri buraya koyarak, hizmete sunmayÄ± planlÄ±yoruz."

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