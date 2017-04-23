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12:54, 23 Nisan 2017 Pazar
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12:07, 23 Nisan 2017 Pazar

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Eski YÃ–K BaÅŸkanÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti
Eski YÃ–K BaÅŸkanÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

Eski YÃ–K BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan TeziÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

2003-2007 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu'nda (YÃ–K) baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini yerine getiren ErdoÄŸan TeziÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti.

2003 yÄ±lÄ±nda YÃ–K BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na atanan ErdoÄŸan TeziÃ§, gÃ¶rev sÃ¼resinin dolmasÄ±yla 2007 yÄ±lÄ±nÄ±n AralÄ±k ayÄ±nda gÃ¶revini Prof. Dr. Yusuf Ziya Ã–zcan'a devretmiÅŸti.Â 



Ä°lgili Konular YÃ–K ErdoÄŸan TeziÃ§
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