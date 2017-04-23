Eski YÃ–K BaÅŸkanÄ± TeziÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
2003-2007 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu'nda (YÃ–K) baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini yerine getiren ErdoÄŸan TeziÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti.
2003 yÄ±lÄ±nda YÃ–K BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na atanan ErdoÄŸan TeziÃ§, gÃ¶rev sÃ¼resinin dolmasÄ±yla 2007 yÄ±lÄ±nÄ±n AralÄ±k ayÄ±nda gÃ¶revini Prof. Dr. Yusuf Ziya Ã–zcan'a devretmiÅŸti.Â
ErdoÄŸan TeziÃ§ kimdir?
Ä°stanbul'da 1936 yÄ±lÄ±nda doÄŸan ErdoÄŸan TeziÃ§, 1955 yÄ±lÄ±nda Galatasaray Lisesi'nden, 1959 yÄ±lÄ±nda da Ä°stanbul Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi'nden mezun oldu.
Paris Hukuk FakÃ¼ltesi'nde doktorasÄ±nÄ± yapan TeziÃ§, daha sonra mezun olduÄŸu Ä°Ãœ Hukuk FakÃ¼ltesi'nde Dr. asistan, doÃ§ent ve Anayasa Hukuku profesÃ¶rÃ¼ olarak gÃ¶rev yaptÄ±.
Galatasaray Lisesi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Galatasaray Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi Anayasa Hukuku Anabilim DalÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve RektÃ¶r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlerinde bulunan Prof. Dr. TeziÃ§, 1993-2000 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda da TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hukuk DanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.
2000 yÄ±lÄ±nda Galatasaray Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revine atandÄ±. Paris Ãœniversitesi ile Rennes I Ãœniversitesi'nde misafir Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi olan TeziÃ§'in FransÄ±z HÃ¼kÃ¼meti Liyakat NiÅŸanÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ de bulunuyor.
2003 yÄ±lÄ±nda YÃ–K BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na atanan TeziÃ§, gÃ¶rev sÃ¼resinin dolmasÄ±yla 2007 yÄ±lÄ±nÄ±n AralÄ±k ayÄ±nda gÃ¶revden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Yerine Prof. Dr. Yusuf Ziya Ã–zcan atanmÄ±ÅŸtÄ±r.
EÄžÄ°TÄ°M GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°
1980 Â Â Â Â Â Anayasa Hukuku ProfesÃ¶rÃ¼, Ä°stanbul Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi
1970 Â Â Â Â Â Anayasa Hukuku DoÃ§enti, Ä°stanbul Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi
1965-1970 Â Anayasa Hukuku Dr. AsistanÄ±, Ä°stanbul Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi
1962-1965 Â Doktora, Paris Hukuk FakÃ¼ltesi
1955-1959 Â Lisans, Ä°stanbul Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi
1947-1955 Â OrtaÃ¶ÄŸretim, Galatasaray Lisesi
MESLEKÄ° GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°
2003-2007 Â YÃ–K BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±
2000-2003 Â RektÃ¶r, Galatasaray Ãœniversitesi
1999-2001 Â TBMM BaÅŸkanlÄ±k Hukuk DanÄ±ÅŸmanÄ±, TBMMÂ
1993-2000 Â Lise MÃ¼dÃ¼rÃ¼, Galatasaray LisesiÂ
1993-2000 Â RektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ±, Galatasaray Ãœniversitesi
1992-1999 Â Anayasa Hukuku Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ±, Ä°stanbul Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi
1992-1995 Â Ä°stanbul Olimpiyat OyunlarÄ± ve DÃ¼zenleme Komitesi Ãœyesi,TÃ¼rkiye Milli Olimpiyat Komitesi
1987-1996 Â Hukuk Komisyonu Ãœyesi, Voleybol Konfederasyonu
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