12:26, 23 Nisan 2017 Pazar

Mardin'de terÃ¶r operasyonu





KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda PKK'lÄ±lara ait Ã§ok miktarda silah ve mÃ¼himmat ile yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda PKK'lÄ±lara ait Ã§ok miktarda silah ve mÃ¼himmat ile gÄ±da ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele, Ä°stihbarat ve Ã–zel Harekat ÅŸubeleri ekiplerince, Uzunkaya Mahallesi kÄ±rsalÄ±nda operasyon dÃ¼zenlendi. OperasyondaÂ taÅŸlarÄ±n arasÄ±na gizlenmiÅŸ varilde 5 uzun namlulu silah, 4 roketatar sevk fiÅŸeÄŸi ve mÃ¼himmatÄ±, 4 el bombasÄ±, 3 kilogram amonyum nitrat patlayÄ±cÄ± ile gÄ±da ve yaÅŸam malzemeleri ele geÃ§irildi. Operasyon devam ediyor.

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