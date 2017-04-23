12:40, 23 Nisan 2017 Pazar

Selanik'te TÃ¼rk KonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼ndeki polislere saldÄ±rÄ±





Selanik'te bu sabah TÃ¼rk KonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼ndeki polislere molotoflu saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunanistan'Ä±n Selanik kentindeki TÃ¼rk BaÅŸkonsolosluÄŸu binasÄ± Ã¶nÃ¼ndeki polislere molotofkokteylli saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, sabah erken saatlerde meydana gelen olayda yÃ¼zleri maskeli bir grup, Konsolosluk binasÄ± Ã¶nÃ¼nde bekleyen polislere iki adet molotofkokteylli fÄ±rlattÄ±. Molotoflardan birinin patladÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da yaralanan olmazken herhangi bir hasar da meydana gelmedi. Selanikâ€™te daha Ã¶nce de Konsolosluk binasÄ± Ã¶nÃ¼ndeki polis kulÃ¼besini hedef alan benzer saldÄ±rÄ±lar olmuÅŸtu.

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