12:55, 23 Nisan 2017 Pazar

Avustralya'dan K.Kore'ye: HalkÄ±nla ilgilen





Kuzey Koreâ€™nin Avustralya'yÄ± 'ABD'yi kÃ¶rÃ¼ kÃ¶rÃ¼ne takip etme' eleÅŸtirisine ve nÃ¼kleer saldÄ±rÄ± uyarÄ±sÄ±na DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan cevap geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avustralya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Julie Bishop, Kuzey Koreâ€™nin 'ABD'yi kÃ¶rÃ¼ kÃ¶rÃ¼ne takip etme' eleÅŸtirisine ve nÃ¼kleer saldÄ±rÄ± uyarÄ±sÄ±na cevap verdi Syney Morning Herald gazetesinin aktardÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, Bishop "Kuzey Kore halihazÄ±rda komÅŸularÄ±na ciddi bir tehdit teÅŸkil ediyor. Kontrol edilmezse bu tehdit sÄ±nÄ±rlarÄ± Avustralya'yÄ± da kapsayan geniÅŸ bir alana yayÄ±lacak. Kuzey Kore yÃ¶netimi kitle imha silahlarÄ± Ã¼retimine deÄŸil uzun zamandÄ±r gÃ¼Ã§lÃ¼kler Ã§eken halkÄ±nÄ±n refahÄ±na yatÄ±rÄ±m yapmalÄ±" ifadelerini kullandÄ±. Kuzey Kore, ABD'nin peÅŸinden 'kÃ¶rÃ¼ kÃ¶rÃ¼ne' gitmekle suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± Avustralya'ya nÃ¼kleer saldÄ±rÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

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