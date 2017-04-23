13:14, 23 Nisan 2017 Pazar

Mersin'de kuvvetli fÄ±rtÄ±na can aldÄ±



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HÄ±zÄ± saatte 100 kilometreye ulaÅŸan fÄ±rtÄ±nanÄ±n etkili olduÄŸu kentte, devrilen aÄŸacÄ±n altÄ±nda kalan bir kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mersin'de hÄ±zÄ± yer yer saatte 100 kilometreye ulaÅŸan fÄ±rtÄ±na nedeniyle gÃ¼nlÃ¼k hayat olumsuz etkilenirken, rÃ¼zgar nedeniyle devrilen aÄŸacÄ±n altÄ±nda kalan bir kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti. Mersin Meteoroloji Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, DoÄŸu Akdeniz'den "tam fÄ±rtÄ±na" ÅŸeklinde esen rÃ¼zgarÄ±n hÄ±zÄ±, zaman zaman saatte 100 kilometreye ulaÅŸtÄ±. GÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±n olumsuz etkinlendiÄŸi kentte bazÄ± caddelerde aÄŸaÃ§lar ve elektrik direklerinin devrildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Merkez Akdeniz ilÃ§esine baÄŸlÄ± BaÄŸlarbaÅŸÄ± Mahallesi'nde ailesine ait tarlada birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸÃ§ilerle kahvaltÄ± yapan 28 yaÅŸÄ±ndaki Meryem Toprak, fÄ±rtÄ±na nedeniyle devrilen bir aÄŸacÄ±n altÄ±nda kaldÄ±. Olay yerine Ã§aÄŸrÄ±lan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan Toprak, mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Mersin ValiliÄŸince, Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n kentte fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸi uyarÄ±sÄ± doÄŸrultusunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± kutlamalarÄ± da ertelenmiÅŸti. Â

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