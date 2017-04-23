13:29, 23 Nisan 2017 Pazar

Yemen'de silah deposunda patlama, 10 Ã¶lÃ¼





Hadid DaÄŸÄ± Ã§evresindeki silah deposunda medyana gelen patlamada 10'dan fazla Yemen askeri Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yemen'in gÃ¼neyinde yer alan Aden vilayetinin Hadid DaÄŸÄ± Ã§evresinde medyana gelen patlamada 10'dan fazla Yemen askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Askeri kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Hadid DaÄŸÄ± Ã§evresinde bulunan silah deposunda meydana gelen patlamada 10'dan fazla Yemen askerinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, Ã§ok sayÄ±da askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. PatlamanÄ±n sebebine iliÅŸkin bilgi verilmedi. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri, Husilerin Yemen'deki ilerleyiÅŸini durdurmak amacÄ±yla, 26 Mart 2015'te "KararlÄ±lÄ±k FÄ±rtÄ±nasÄ±" adÄ± verilen hava harekatÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. HarekatÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan 2 gÃ¼n sonra Hadid DaÄŸÄ± Ã§evresinde meydana gelen patlamalarda onlarca kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ ve yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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