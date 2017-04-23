13:43, 23 Nisan 2017 Pazar

Ä°dlib'de yerleÅŸim yerlerine hava saldÄ±rÄ±sÄ±





Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur ilÃ§esine yÃ¶nelik vakum bombalÄ± saldÄ±rÄ±da biri Ã§ocuk yedi sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin kuzeyinde bulunan Ä°dlib ilinin kÄ±rsalÄ±ndaki Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur ilÃ§esine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda yedi sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ä°dlib sivil savunma yetkililerinden Mustafa el-Ahmet yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kente altÄ± vakum bombasÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da biri Ã§ocuk yedi kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti." dedi. SaldÄ±rÄ±da yerleÅŸim yerlerinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§ok sayÄ±da evin yerle bir olduÄŸunu belirten Ahmet, bombardÄ±manda yaralanan sivillerin ambulanslarla Ã§evredeki sahra hastanelerine kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Olay yerinde enkaz kaldÄ±rma ve kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edildiÄŸi bildirildi.

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