13:51, 23 Nisan 2017 Pazar

AGÄ°T Ukrayna Ã–zel GÃ¶zlem Misyonu aracÄ±nda patlama





AGÄ°T Ukrayna Ã–zel GÃ¶zlem Misyonu (SMM) aracÄ±nda patlama meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ukraynaâ€™dan tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyetiâ€™nde Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T) Ukrayna Ã–zel GÃ¶zlem Misyonu (SMM) aracÄ±nda patlama meydana geldiÄŸi, en az bir kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve bir kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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