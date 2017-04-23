Ã‡ocuklardan dÃ¼nya barÄ±ÅŸÄ± iÃ§in bildiri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda farklÄ± Ã¼lkelerden Ä°stanbul'a gelen "barÄ±ÅŸ elÃ§ileri"nin de bulunduÄŸu 100 Ã§ocuk, 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde beraber hazÄ±rladÄ±klarÄ± "barÄ±ÅŸ bildirisi"ni okudu.
Bu yÄ±l 8'incisi dÃ¼zenlenen Esenler UluslararasÄ± BarÄ±ÅŸ EkmeÄŸi Festivali kapsamÄ±nda Afganistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin, Kolombiya, Kosova, Sudan, Åžili ve Tunus'tan Ã§ocuklar, 23 Nisan'Ä± kutlamak iÃ§in Ä°stanbul'a geldi.
AralarÄ±nda TÃ¼rk ve Suriyeli Ã§ocuklarÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 100 Ã§ocuk, 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne Ã§Ä±ktÄ±.
Esenler Belediyesi Sanat Evi Ã¶ÄŸrencisi Åževval SeferoÄŸlu, burada Ã§ocuklarÄ±n birlikte kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bildiriyi okudu.
SeferoÄŸlu, "barÄ±ÅŸ iÃ§in direnen" Ã¼lkelerin Ã§ocuklarÄ± olarak Avrupa ve ABD'de yaÅŸayan Ã§ocuklardan farklÄ± bir dÃ¼nyada yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
SavaÅŸlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkelerde hiÃ§ kimsenin bir sonraki saniyede ne olacaÄŸÄ±nÄ± kestiremeyeceÄŸini vurgulayan SeferoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Ã‡Ã¼nkÃ¼ her an bir bombayla veya bir terÃ¶rist saldÄ±rÄ±yla hayatÄ±nÄ±z bitebilir. Ã–zellikle Irak ve Suriye'de Ã§ocuklar okula gitme ve geleceÄŸe hazÄ±rlanma gibi hiÃ§bir ÅŸansa sahip deÄŸildir. Yine barÄ±ÅŸ iÃ§in direnen Ã¼lkelerin Ã§ocuklarÄ± olarak biz hep barÄ±ÅŸ iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. HaksÄ±zlÄ±ÄŸa ve adaletsizliÄŸe direneceÄŸiz. BarÄ±ÅŸ bizim yolumuz olacak. TÄ±pkÄ± 15 Temmuz'da bu kÃ¶prÃ¼de darbeye direnip ÅŸehit dÃ¼ÅŸen kardeÅŸlerimiz gibi. Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ diÄŸer Ã¼lkelerden gelen kardeÅŸlerimizle birlikte dostluk kÃ¶prÃ¼mÃ¼z olsun. KardeÅŸliÄŸimiz sonsuza kadar sÃ¼rsÃ¼n."
Ã–ÄŸrenciler, bildirinin okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ellerindeki gÃ¼lleri 15 Temmuz'da ÅŸehit olanlar iÃ§in kurulan platforma bÄ±raktÄ±.
AralarÄ±nda farklÄ± Ã¼lkelerden TÃ¼rkiye'ye gelenlerin de bulunduÄŸu 100 Ã§ocuk, 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde "barÄ±ÅŸ bildirisi" okudu
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