Ä°ngiltere'de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partiden burka yasaÄŸÄ± vaadi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Erken seÃ§im iÃ§in haziranda sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek olan Ä°ngiltereâ€™de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± BirleÅŸik KrallÄ±k BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Partisi (UKIP), seÃ§im vaatleri arasÄ±nda burka yasaÄŸÄ±na yer vermeye hazÄ±rlanÄ±yor.
UKIP lideri Paul Nuttall, Ä°ngiliz kamu yayÄ±n kuruluÅŸu BBCâ€™ye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, seÃ§im beyannamesinde burka ve peÃ§e yasaÄŸÄ±na yer vereceklerini sÃ¶yledi.
Burka ve peÃ§enin entegrasyonun Ã¶nÃ¼nde engel teÅŸkil ettiÄŸini savunan Nuttall, bu giysileri kullanmayÄ± sÃ¼rdÃ¼ren kadÄ±nlara yaptÄ±rÄ±m uygulayacaklarÄ±nÄ± kaydetti. Nuttall, Ã¶ngÃ¶rdÃ¼kleri yaptÄ±rÄ±mÄ±n niteliÄŸi hakkÄ±nda bilgi vermedi.
Nuttall, UKIPâ€™nin yarÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ± beklenen seÃ§im beyannamesinde, Ä°ngiltere'de azÄ±nlÄ±klarÄ±n kullanma hakkÄ±na sahip olduÄŸu arabulucu hukuk konseylerinde Ä°slam ÅŸeriatÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± yasaklama vaadinin de yer alacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Ãœlkedeki Yahudi cemaatinin benzer konseylerinin ise bu yasaktan etkilenmeyeceÄŸini belirten Nuttall, buna gerekÃ§e olarak da bu konseylerin "yÃ¼zyÄ±llardÄ±r mevcut olmasÄ±nÄ±" ve Ã¼lkedeki Yahudi nÃ¼fusunun azalmakta olmasÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.
Parti 2010 seÃ§im beyannamesinde de burka ve peÃ§e yasaÄŸÄ± vaadine yer vermiÅŸ ancak bu vaadi 2015'teki seÃ§im beyannamesinden Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.
UKIP, 2015 genel seÃ§iminde oyunu bir Ã¶nceki seÃ§ime gÃ¶re yÃ¼zde 9,5 artÄ±rarak yÃ¼zde 12,5'e ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Ã¼lkedeki seÃ§im sistemi nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 4 milyon oy alan parti, sadece 1 milletvekili Ã§Ä±karabilmiÅŸti. Son anketlere gÃ¶re partinin oyu yÃ¼zde 10â€™un altÄ±na dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ durumda.
Parti, geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan referandumda Ã¼lkenin Avrupa BirliÄŸiâ€™nden ayrÄ±lmasÄ± (Brexit) iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kampanyanÄ±n da Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ngiltereâ€™de yaklaÅŸÄ±k 47 milyon seÃ§men 8 Haziranâ€™da erken genel seÃ§im iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Filistin yÃ¶netiminden, "Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara ve Ä°srail askerlerinin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Filistinlilerin ailelerine yaptÄ±ÄŸÄ± maddi yardÄ±mÄ± kesmesini" istedi
AÃ§lÄ±k grevi baÅŸlatan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla BatÄ± Åžeria'daki Ã§eÅŸitli noktalarda bulunan Ä°srailli askerlere karÅŸÄ± direniÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Erken seÃ§im iÃ§in haziranda sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek olan Ä°ngiltereâ€™de UKIP, seÃ§im vaatleri arasÄ±nda burka yasaÄŸÄ±na yer verecek
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