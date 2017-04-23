14:09, 23 Nisan 2017 Pazar

Ä°ngiltere'de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partiden burka yasaÄŸÄ± vaadi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Erken seÃ§im iÃ§in haziranda sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek olan Ä°ngiltereâ€™de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± BirleÅŸik KrallÄ±k BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Partisi (UKIP), seÃ§im vaatleri arasÄ±nda burka yasaÄŸÄ±na yer vermeye hazÄ±rlanÄ±yor.

UKIP lideri Paul Nuttall, Ä°ngiliz kamu yayÄ±n kuruluÅŸu BBCâ€™ye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, seÃ§im beyannamesinde burka ve peÃ§e yasaÄŸÄ±na yer vereceklerini sÃ¶yledi.

Burka ve peÃ§enin entegrasyonun Ã¶nÃ¼nde engel teÅŸkil ettiÄŸini savunan Nuttall, bu giysileri kullanmayÄ± sÃ¼rdÃ¼ren kadÄ±nlara yaptÄ±rÄ±m uygulayacaklarÄ±nÄ± kaydetti. Nuttall, Ã¶ngÃ¶rdÃ¼kleri yaptÄ±rÄ±mÄ±n niteliÄŸi hakkÄ±nda bilgi vermedi.

Nuttall, UKIPâ€™nin yarÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ± beklenen seÃ§im beyannamesinde, Ä°ngiltere'de azÄ±nlÄ±klarÄ±n kullanma hakkÄ±na sahip olduÄŸu arabulucu hukuk konseylerinde Ä°slam ÅŸeriatÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± yasaklama vaadinin de yer alacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ãœlkedeki Yahudi cemaatinin benzer konseylerinin ise bu yasaktan etkilenmeyeceÄŸini belirten Nuttall, buna gerekÃ§e olarak da bu konseylerin "yÃ¼zyÄ±llardÄ±r mevcut olmasÄ±nÄ±" ve Ã¼lkedeki Yahudi nÃ¼fusunun azalmakta olmasÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.

Parti 2010 seÃ§im beyannamesinde de burka ve peÃ§e yasaÄŸÄ± vaadine yer vermiÅŸ ancak bu vaadi 2015'teki seÃ§im beyannamesinden Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.

UKIP, 2015 genel seÃ§iminde oyunu bir Ã¶nceki seÃ§ime gÃ¶re yÃ¼zde 9,5 artÄ±rarak yÃ¼zde 12,5'e ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Ã¼lkedeki seÃ§im sistemi nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 4 milyon oy alan parti, sadece 1 milletvekili Ã§Ä±karabilmiÅŸti. Son anketlere gÃ¶re partinin oyu yÃ¼zde 10â€™un altÄ±na dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ durumda.

Parti, geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan referandumda Ã¼lkenin Avrupa BirliÄŸiâ€™nden ayrÄ±lmasÄ± (Brexit) iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kampanyanÄ±n da Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ngiltereâ€™de yaklaÅŸÄ±k 47 milyon seÃ§men 8 Haziranâ€™da erken genel seÃ§im iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.