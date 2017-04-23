DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡ocuklar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±" nedeniyle bu yÄ±l ilk kez dÃ¼zenlenen "23 Nisan Taze Kitap ÅženliÄŸi"nde yazarlarla bir araya geldi.
Ã‡ocuk kitapÃ§Ä±sÄ± "Kidsnook"taki ÅŸenliÄŸi dÃ¼zenleyen Taze Kitap YayÄ±n YÃ¶netmeni Zeynep Sevde, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸenliÄŸi her yÄ±l farklÄ± bir ÅŸehir ve farklÄ± bir Ã§ocuk kitapÃ§Ä±sÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtireceklerini sÃ¶yledi.
Sevde, yazar ekibinin yanÄ± sÄ±ra tasarÄ±mcÄ±, editÃ¶r ve illÃ¼stratÃ¶rlerin de gÃ¼n boyu imza, sÃ¶yleÅŸi ve atÃ¶lye etkinliklerinde hem Ã§ocuklarla hem onlarÄ±n aileleriyle bir araya geleceÄŸini dile getirdi.
Ã‡ocuklar iÃ§in farklÄ± tarzlarda birÃ§ok kitap yayÄ±nladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Sevde, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸin sonucunu Ã§ocuklar gÃ¶rÃ¼yor. Bu iÅŸin arka planÄ±nÄ± da gÃ¶rmelerini ve o kitaplarÄ± hazÄ±rlarkenki heyecanÄ±mÄ±zÄ± her sene onlarla paylaÅŸmayÄ± istiyoruz. Bunu yapmanÄ±n en iyi zamanÄ± da 23 Nisan." dedi.
Ã‡OCUK KÄ°TAPÃ‡ILARINA DESTEK
Sevde, yerli Ã§ocuk edebiyatÄ±nÄ±n geliÅŸmesini istediklerini belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bu ÅŸenlikte kitaplar canlanacak. AslÄ±nda kitabÄ±n iÃ§ine girmek gibi bir ÅŸey olacak bu ÅŸenlik. Kitap ÅŸenliÄŸi derken, bir sÃ¼rÃ¼ kitabÄ± Ã§ocuklarla buluÅŸturmaktan ziyade, kitabÄ±n canlanmÄ±ÅŸ haliyle buluÅŸturacaÄŸÄ±z. 'Taze Kitap', yerli Ã§ocuk edebiyatÄ±na kafa yoran ve bunun iÃ§in emek harcayan bir yayÄ±nevi. Kitap ÅŸenliÄŸini her sene bir Ã§ocuk kitapÃ§Ä±sÄ±nda yaparak, Ã§ocuk kitapÃ§Ä±larÄ±nÄ± da desteklemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°nsanlarÄ±n Ã§ocuk edebiyatÄ±, Ã§ocuk kitaplarÄ± ve Ã§ocuk kitapÃ§Ä±larÄ±ndan haberdar olmasÄ±nÄ± amaÃ§lÄ±yoruz."
"1. 23 Nisan Taze Kitap ÅženliÄŸi"nde imza etkinliÄŸi ve sÃ¶yleÅŸilerin yanÄ± sÄ±ra, "YeÅŸil GÃ¼nlÃ¼k" kitabÄ±yla tohum atÃ¶lyesi, illÃ¼stratÃ¶r Irma Zmiric ile resim atÃ¶lyesi, tasarÄ±mcÄ± BÃ¼ÅŸra Ã‡akmak ile tasarÄ±m atÃ¶lyesi ve "Gezgin EÅŸek'in Oyun AtlasÄ±" kitabÄ±nÄ±n yazarÄ± Saide Nur Dikmen ile oyun atÃ¶lyesi yapÄ±ldÄ±.
"Hadi Masal AnlatalÄ±m" kitabÄ±nÄ±n yazarÄ± AyÅŸegÃ¼l Dede'nin Ã§ocuklara masal anlattÄ±ÄŸÄ± ÅŸenlikte, "Taze Kitap" ekibinden Åžermin Ã‡arkacÄ±, Serhat Albamya ve Fatih Dikmen de yer aldÄ±.
Taze Kitap YayÄ±n YÃ¶netmeni Sevde, "AslÄ±nda kitabÄ±n iÃ§ine girmek gibi bir ÅŸey olacak bu ÅŸenlik. 'Taze Kitap', yerli Ã§ocuk edebiyatÄ±na kafa yoran ve bunun iÃ§in emek harcayan bir yayÄ±nevi. Ä°nsanlarÄ±n Ã§ocuk edebiyatÄ±, Ã§ocuk kitaplarÄ± ve Ã§ocuk kitapÃ§Ä±larÄ±ndan haberdar olmasÄ±nÄ± amaÃ§lÄ±yoruz" dedi
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