Yemen'e 100 bin kitap projesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yemen'de meÅŸru hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerinin kontrolÃ¼ndeki kentlerde bulunan kÃ¼tÃ¼phanelere 100 bin kitap daÄŸÄ±tma projesi baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Proje, "23 Nisan DÃ¼nya Kitap GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla Marib kentindeki Genel Kitap Kurulu ile Muhammed bin RaÅŸid Al Maktum VakfÄ±'nÄ±n iÅŸ birliÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Sivil Hizmetler BakanÄ± Abdulaziz Cebbari, projenin baÅŸlangÄ±cÄ± dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen programda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde okumanÄ±n Ã¶nemi Ã§ok bÃ¼yÃ¼k. Yemen'de ÅŸu anda yaÅŸanan sorunlarÄ±n sebebi cehalet." dedi.
Projenin Ã¶nemini vurgulayan Cebbari, kÃ¼tÃ¼phanelere daÄŸÄ±tÄ±lan kitaplarÄ±n, yÃ¶netim ve planlama gibi Ã§eÅŸitli alanlarda olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Marib'deki Genel Kitap Kurulu MÃ¼dÃ¼rÃ¼ NasÄ±r eÅŸ-Åžerif ise AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, projenin Muhammed bin RaÅŸid Al Maktum VakfÄ±'nÄ±n "Ãœmmet okuyor" sloganlÄ± kampanyasÄ± kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini ifade etti.
Yemen CumhurbaÅŸkanÄ± Abdurabbu Mansur Hadi'ye baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerin kontrolÃ¼ndeki kentlerde bulunan 20 kÃ¼tÃ¼phaneye Ã§eÅŸitli alanlarda 100 bin kitap daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Åžerif, "Kurulumuz, Muhammed bin RaÅŸid Al Maktum VakfÄ±'nÄ±n iÅŸ birliÄŸiyle merkezi bir kÃ¼tÃ¼phane inÅŸa etmek ve bu etkinlikleri geleneksel hale getirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." diye konuÅŸtu.
"23 Nisan DÃ¼nya Kitap GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla Marib kentindeki Genel Kitap Kurulu ile Muhammed bin RaÅŸid Al Maktum VakfÄ±'nÄ±n iÅŸ birliÄŸiyle kentlerde bulunan kÃ¼tÃ¼phanelere 100 bin kitap daÄŸÄ±tma projesi baÅŸlatÄ±ldÄ±.
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