14:20, 23 Nisan 2017 Pazar

AdÄ±yamanâ€™da toz bulutu





Suriye Ã¼zerinden AdÄ±yaman'a gelen toz bulutu il merkezinde gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± etkiledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AdÄ±yamanâ€™da toz bulutu etkili oldu. Suriye Ã¼zerinden gelen toz bulutu il merkezinde gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± etkiledi. VatandaÅŸlar toz bulutu nedeniyle nefes almakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekerken, yetkililer Ã¶zellikle kronik hastalÄ±ÄŸÄ± bulunan vatandaÅŸlarÄ±, zorunlu olmadÄ±kÃ§a dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmamalarÄ± konusunda uyardÄ±. Meteoroloji MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri, toz bulutunun yarÄ±na kadar bÃ¶lgede etkili olacak rÃ¼zgarla daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini bildirdi. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.