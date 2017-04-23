DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AdÄ±yamanâ€™da toz bulutu etkili oldu.
Suriye Ã¼zerinden gelen toz bulutu il merkezinde gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± etkiledi.
VatandaÅŸlar toz bulutu nedeniyle nefes almakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekerken, yetkililer Ã¶zellikle kronik hastalÄ±ÄŸÄ± bulunan vatandaÅŸlarÄ±, zorunlu olmadÄ±kÃ§a dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmamalarÄ± konusunda uyardÄ±.
Meteoroloji MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri, toz bulutunun yarÄ±na kadar bÃ¶lgede etkili olacak rÃ¼zgarla daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini bildirdi.
Â
Suriye Ã¼zerinden AdÄ±yaman'a gelen toz bulutu il merkezinde gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamÄ± etkiledi.
HÄ±zÄ± saatte 100 kilometreye ulaÅŸan fÄ±rtÄ±nanÄ±n etkili olduÄŸu kentte, devrilen aÄŸacÄ±n altÄ±nda kalan bir kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti
KÄ±zÄ±ltepe ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda PKK'lÄ±lara ait Ã§ok miktarda silah ve mÃ¼himmat ile yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
Ermeni meselesinin doÄŸru anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in 200 binin Ã¼zerinde belge araÅŸtÄ±rmaya aÃ§Ä±k durumda. YakÄ±n zamanda bu belgelerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de dijital ortamda kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacak
Uludere ilÃ§esinin Bestler Dereler bÃ¶lgesinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 2 asker ÅŸehit oldu
Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 10 santimetreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± DomaniÃ§'de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±m gÃ¼Ã§lÃ¼kle saÄŸlanÄ±yor
NiÄŸde'de, Anadolu SelÃ§uklu HÃ¼kÃ¼mdarÄ± 4. Rukneddin KÄ±lÄ±Ã§arslan'Ä±n kÄ±zÄ± HÃ¼davent Hatun tarafÄ±ndan Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¶nce yaptÄ±rÄ±lan, yaklaÅŸÄ±k yÃ¼z yÄ±llÄ±k aradan sonra restore edilerek ziyarete aÃ§Ä±ldÄ±
TÃ¼rkiye'den gelen Ayasofya Musiki TopluluÄŸu Semazen Grubu Mescid-i Aksa'nÄ±n avlusunda sema gÃ¶sterisi yaptÄ±
"ÃœÃ§ aylar"Ä±n ilki olan Recep ayÄ±nÄ±n 27'nci gecesine denk gelen MiraÃ§ Kandili bu gece idrak edilecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bunlara (zalimler) karÅŸÄ± sesimizi yÃ¼kselttiÄŸimiz iÃ§in birileri ne diyor? 'DiktatÃ¶r' diyor. VarsÄ±n desinler, biz sesimizi yÃ¼kseltmeye bunlara karÅŸÄ± devam edeceÄŸiz." dedi.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. SaraÃ§, "DoÃ§entlik mÃ¼racaat sÃ¼reÃ§lerinde adaylardan kaynaklanmayan aksamanÄ±n maÄŸduriyete yol aÃ§mamasÄ± iÃ§in baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz giriÅŸim sonuÃ§landÄ±" dedi
Zonguldak'ta cenazeden dÃ¶nenlerin iÃ§inde bulunduÄŸu bir midibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu 6 kiÌ‡ÅŸiÌ‡ hayatÄ±nÄ± kaybetti, 20 kiÌ‡ÅŸiÌ‡ yaralandÄ±
Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "Åžu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptÄ±ÄŸÄ±na bakarsanÄ±z aslÄ±nda aÃ§Ä±kÃ§a anayasa ihlali yapÄ±yor" dedi
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± MeÅŸkov, TÃ¼rkiye'ye uygulanan vize iÅŸlemleriyle ilgili Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu