GÃ¼ncelleme: 22:00, 23 Nisan 2017 Pazar

Berkeley Ãœniversitesinde Ä°slamofobi KonferansÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin California eyaletindeki Berkeley Ãœniversitesinde, IRD Project tarafÄ±ndan ''Ä°slamofobi ve Liberalizmin Sonu'' konferansÄ±nÄ±n 8'incisi dÃ¼zenleniyor.

Berkeley Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi, Ä°slamofobi araÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± ProfesÃ¶r Hatem Bazian koordinatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan konferans, internet Ã¼zerinden canlÄ± yayÄ±nla tÃ¼m dÃ¼nyaya aktarÄ±lÄ±yor.

Ana temasÄ±nÄ± Ä°slamofobi ile mÃ¼cadelenin oluÅŸturduÄŸu konferansta ayrÄ±ca ÅŸeriat hukuku, Ã¼lke Ã§apÄ±nda MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± yapÄ±lan haksÄ±zlÄ±klar ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin kÄ±sÄ±tlanmasÄ± gibi konular ele alÄ±nÄ±yor.

ProfesÃ¶r Hatem Bazian, AA muhabirine konferans hakkÄ±nda bilgi verdi. Ä°slamofobi ve Liberalizmin Sonu konferansÄ±nÄ±n 8'incisine katÄ±lÄ±mÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸunu, dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± yerlerinden gelen Ã§ok sayÄ±da araÅŸtÄ±rmacÄ± yazar, akademisyen ve Ã¶ÄŸretim Ã¼yesinin, MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik baÄŸnazlÄ±k ile Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k sorunlarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

BatÄ± toplumunun MÃ¼slÃ¼manlarÄ± tahammÃ¼l edilemez olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve suni bir MÃ¼slÃ¼man tehdidi ve despotluÄŸu oluÅŸturulduÄŸunu kaydeden Bazian, "Biz, burada 'MÃ¼slÃ¼man saldÄ±rgan mÄ±, Amerika'ya, Avrupa'ya ait mi, neden farklÄ± muamelelere maruz kalÄ±yor' gibi sorularÄ± yanÄ±tlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. TÃ¼rkiye ve Avrupa'da yaÅŸayan TÃ¼rkler, oluÅŸan Ä°slamofobi ile BatÄ± toplumu tarafÄ±ndan ÅŸeytan gibi gÃ¶steriliyor." dedi.

Bazian, TÃ¼rkiye'deki referandum konusunda da ''BildiÄŸim kadarÄ±yla her ÅŸey demokratik bir ÅŸekilde ilerledi. Kendi dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimi sÃ¶ylemem gerekirse TÃ¼rkiye en iyi olanÄ± ve geleceÄŸi iÃ§in ne yapmasÄ± gerektiÄŸini Ã§ok iyi biliyor. Eminim ki daha ilerilere gidecektir. Son 20 yÄ±lda pek Ã§ok kabiliyet gÃ¶sterdi ve inanÄ±yorum ki ne yapmasÄ± gerektiÄŸi konusunda vizyona sahip. GÃ¼Ã§lÃ¼ bir sivil toplumu var ve referandumda da demokratik oluÅŸunu bu ÅŸekilde gÃ¶stermiÅŸ oldu.'' deÄŸerlendirmesinde bulundu.

AralarÄ±nda Ã§ok sayÄ±da akademisyen ve araÅŸtÄ±rmacÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 300 katÄ±lÄ±mcÄ±yÄ± misafir eden konferans bugÃ¼n sona eriyor.

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