Fetih'ten Ä°srail askerlerine karÅŸÄ± direniÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fetih ve Filistin direniÅŸ gruplarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± ortak yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, geÃ§en haftaÂ aÃ§lÄ±k grevi baÅŸlatan Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla BatÄ± Åžeria'nÄ±n Beytullahim, Nablus, Cenin, Tulkerm ve El-Halil kentlerinin giriÅŸlerinde yer alan Ä°srail kontrol noktalarÄ±ndaki askerlere karÅŸÄ± direniÅŸe geÃ§me Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k iki bin Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" iÃ§in geÃ§en hafta pazartesi gÃ¼nÃ¼ aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.Â
Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481'i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'ten olmak Ã¼zere 57'si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.Â
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Filistin yÃ¶netiminden, "Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara ve Ä°srail askerlerinin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Filistinlilerin ailelerine yaptÄ±ÄŸÄ± maddi yardÄ±mÄ± kesmesini" istedi
AÃ§lÄ±k grevi baÅŸlatan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla BatÄ± Åžeria'daki Ã§eÅŸitli noktalarda bulunan Ä°srailli askerlere karÅŸÄ± direniÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Erken seÃ§im iÃ§in haziranda sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek olan Ä°ngiltereâ€™de UKIP, seÃ§im vaatleri arasÄ±nda burka yasaÄŸÄ±na yer verecek
AGÄ°T Ukrayna Ã–zel GÃ¶zlem Misyonu (SMM) aracÄ±nda patlama meydana geldi
Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur ilÃ§esine yÃ¶nelik vakum bombalÄ± saldÄ±rÄ±da biri Ã§ocuk yedi sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Hadid DaÄŸÄ± Ã§evresindeki silah deposunda medyana gelen patlamada 10'dan fazla Yemen askeri Ã¶ldÃ¼
Kuzey Koreâ€™nin Avustralya'yÄ± 'ABD'yi kÃ¶rÃ¼ kÃ¶rÃ¼ne takip etme' eleÅŸtirisine ve nÃ¼kleer saldÄ±rÄ± uyarÄ±sÄ±na DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan cevap geldi
Selanik'te bu sabah TÃ¼rk KonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼ndeki polislere molotoflu saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±
BFM Business kanalÄ±nda bir programa katÄ±lan siyaset bilimi uzmanÄ± Defarges'in, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hakkÄ±ndaki ifadeleri tepki Ã§ekti
Fransa'da toplam 11 adayÄ±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ilk tur oylamasÄ±nda, adaylarÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± olabilmek iÃ§in salt Ã§oÄŸunluÄŸu elde etmesi gerekiyor
HakkÄ±nda 75 yÄ±l hapis cezasÄ± istenen Reza Zarrab, yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor.
Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Le Pen, FransÄ±z sÃ¶mÃ¼rgeciliÄŸinin Cezayir'e bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ±nÄ±n olduÄŸunu savundu
Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Desalegn, "Afrika KÄ±tasÄ±, geniÅŸ tarÄ±m alanlarÄ±na, maden, petrol ve doÄŸalgaz aÃ§Ä±sÄ±ndan muazzam doÄŸal kaynaklara sahip. Bu kaynaklarÄ±n Afrika halkÄ±nÄ±n kalkÄ±nmasÄ±nda kullanÄ±lmasÄ± gerekir" dedi
Kuzey Kore'nin, ABD'nin peÅŸinden "kÃ¶rÃ¼ kÃ¶rÃ¼ne" gitmekle suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± Avustralya'ya nÃ¼kleer saldÄ±rÄ± tehdidinde bulunduÄŸu bildirildi
Suudi Arabistan'da, Ã¼lkenin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi, Ä°stihbarat BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± ve bazÄ± bakanlar gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
Bosna Hersek'teki savaÅŸta yok edilen 16 camiden biri olan Arnavudiye Camisi, VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek rekonstrÃ¼ksiyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda aslÄ±na uygun olarak yeniden inÅŸa edilecek