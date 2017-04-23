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14:52, 23 Nisan 2017 Pazar
Filistin
14:27, 23 Nisan 2017 Pazar

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Fetih'ten Ä°srail askerlerine karÅŸÄ± direniÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Fetih'ten Ä°srail askerlerine karÅŸÄ± direniÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

AÃ§lÄ±k grevi baÅŸlatan Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla BatÄ± Åžeria'daki Ã§eÅŸitli noktalarda bulunan Ä°srailli askerlere karÅŸÄ± direniÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin Ulusal KurtuluÅŸ Hareketi Fetih ve diÄŸer Filistinli gruplar, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli noktalarÄ±nda konuÅŸlu Ä°srailli askerlere karÅŸÄ± direniÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.Â 

Fetih ve Filistin direniÅŸ gruplarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± ortak yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, geÃ§en haftaÂ aÃ§lÄ±k grevi baÅŸlatan Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla BatÄ± Åžeria'nÄ±n Beytullahim, Nablus, Cenin, Tulkerm ve El-Halil kentlerinin giriÅŸlerinde yer alan Ä°srail kontrol noktalarÄ±ndaki askerlere karÅŸÄ± direniÅŸe geÃ§me Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k iki bin Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" iÃ§in geÃ§en hafta pazartesi gÃ¼nÃ¼ aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481'i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'ten olmak Ã¼zere 57'si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.Â 



Ä°lgili Konular filistin israil
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